Власти Азербайджана готовятся принять очередную группу граждан из Дагестана

30 сентября 2020, 21:57

Отмена пропуска азербайджанцев из Куллара связана с нагрузкой на госорганы в связи с военными действиями, но очередная отправка граждан на родину ожидается в ближайшую неделю, сообщили в правительстве Азербайджана, не назвав точной даты. Директор Института прав и свобод Автандил Мамедли считает приостановку отправки граждан на родину недопустимой.

Как писал "Кавказский узел", для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытых в связи с коронавирусом границ близ дагестанского села Куллар организован пункт временного размещения. Обитателей лагеря и вновь приезжающих азербайджанцев отправляли домой группами каждую неделю по вторникам. 22 сентября на родину выехали 460 человек, еще около 700 ожидали отправки. В связи с военными действиями в зоне карабахского конфликта 29 сентября был отменен очередной трансграничный рейс для находящихся в Дагестане азербайджанцев. На приграничной территории, по данным администрации Дербентского района, находятся более 600 человек.

27 сентября в зоне карабахского конфликта начались военные действия. С 28 сентября в Азербайджане введено военное положение. Важное отличие нового витка карабахского конфликта в том, что боевые действия идут по всей линии фронта. Кроме того, стороны объявили военное положение и мобилизацию, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" О том, что происходит в зоне конфликта, "Кавказский узел" пишет на странице "Карабах: худой мир или война?"

Пропуск граждан Азербайджана из России через сухопутную границу был приостановлен временно в связи с военными действиями в зоне карабахского конфликта, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в правительстве Азербайджана.

Он отметил, что прямой связи приостановки пропуска с военным положением нет. Выезд азербайджанцев на родину из Куллара отменен в связи с внезапным началом военных действий и нарастанием нагрузки на государственные органы, вовлеченные в организацию вывоза граждан. "Сейчас вопрос о возобновлении пропуска граждан через границу обсуждается и ожидается, что уже в ближайшую неделю будет пропущена очередная группа из 450 человек", - сказал источник. При этом, он затруднился назвать точную дату отправки, сказав, что группа может выехать из Куллара во вторник (6 октября), "а может и раньше".

По словам чиновника, в настоящее время в карантинной зоне на азербайджанской стороне границы нет прибывших из России, поскольку предыдущая группа после недельного карантина была отправлена по домам. Сейчас в крантинном пункте ведутся дезинфекционные работы и подготовка к осеннему сезону, палатки оборудуются обогревательными приборами.

Член Платформы гражданского общества, эксперт в области прав медиа Алескер Мамедли отметил, что, согласно законодательству Азербайджана, военное положение не предусматривает закрытия границ. "Юридически пропуск граждан в минувший вторник никак не может быть связан с режимом военного положения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Автандил Мамедли, директор Института прав и свобод, созданного в Грузии азербайджанскими политэмигрантами, считает, что военные действия не могут стать помехой для возвращения граждан Азербайджана.

"В условиях военного времени в целях безопасности может быть ограничен въезд иностранцев. Но собственным гражданам нельзя ставить препятствия. Все равно еженедельно пускают по 450 человек и для этого большого персонала и ресурсов не требуется. Отмена пропуска может ухудшить ситуацию в Кулларе. Там в палатках остаются порядка 400 человек и еще 300 - в стихийном лагере. А люди продолжают прибывать. Погода становится прохладнее и жить в полевых условиях осенью очень дискомфортно", - сказал Автандил Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

В МЧС и погранслужбе Азербайджана не прокомментировали ситуацию с находящимися в Кулларе азербайджанскими гражданами, рекомендовав обратиться в оперштаб при Кабинете министров. Однако представители штаба оказались недоступны для комментариев.

Герой видеосюжета "Лагерь в Кулларе не справляется с потоком азербайджанцев" Джейхун Рзаев в августе рассказал, что живет в заброшенном доме на окраине Куллара уже почти месяц. Он приехал в Дагестан в гости к двоюродному брату, но после Новруза так и не смог уехать на родину. Рзаев предположил, что вне лагеря ждут отправки больше людей, чем в лагере. На Youtube-канале "Кавказского узла" опубликовано восемь видео о ситуации близ Куллара.

Вокруг официального лагеря на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана расположился стихийный, где находятся те, кому не хватило места в палатках. С чем столкнулись граждане Азербайджана в лагере Куллар, как повели себя власти, что привело к голодовке и столкновениям с полицией - рассказывается в справке "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе: азербайджанцы в плену пандемии".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", об азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены жить в приграничном лагере в Дагестана, – на странице "Куллар: в плену COVID-19".