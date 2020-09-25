Пользователи Instagram потребовали уволить воспитателя и заведующую детсада в Дербенте

25 сентября 2020, 03:06

Выговора для воспитателя, где ребенок спал на полу, недостаточно, нужно уволить ее и заведующую, заявили пользователи соцсети после сообщения мэра о результатах проверки в детском саду в Дербенте. Некоторые участники дискуссии выступили в защиту персонала детсада и призвали разобраться в инциденте.

Проверка в детсаду в Дербенте прошла после опубликованных в соцсети фото со спящим ребенком на полу, сообщил мэр города Хизри Абакаров.



"В социальных сетях появилось сообщение жительницы Дербента, которая рассказала о вопиющем случае – придя за своим ребенком в детский сад.. она увидела, что его уложили спать на полу", - написал он 23 сентября на своей странице в Instagram, насчитывающей 133 тысячи подписчиков. Абакаров отметил, что факты, изложенные в публикации, частично подтвердились. Воспитателю объявлен строгий выговор, она временно отстранена от исполнения обязанностей, сообщил мэр. По данным на 03.00 мск 25 сентября, пользователи оставили под сообщением 766 комментариев и 2896 отметок "нравится".

Многих пользователей соцсети возмутило обращение в ребенком в детском саду. "Хорошо что телефоны есть. А то как бы сняли это... Это одного ребенка (уложили спасть на полу), а в саду их по 20-25 в группах. Разберитесь по справедливости", - призвала пользователь borlykovadiana.

"Какой выговор???... Уволить!"- написала cveti_derbent_azaliya.

"Выгнать с работы всех, начиная с директора, вместе с воспитателями и нянечками", - поддержала ее krasav4ik05d.

Naida9999 также считает, что уволить нужно заведующую. "Не смотрит за дисциплиной... Поэтому и с ребёнком произошёл такой случай. Ей все с рук сходит", - прокомментировала она.

Некоторые пользователи предложили не спешить с наказанием для воспитателя, не разобравшись в ситуации.

"Сначала разберитесь в ситуации, потом судите. Может никто ни в чем не виноват, а просто недоразумение", - написала _oreo.gr_.

"Советую разобраться, прежде чем увольнять. Гнев толкает людей на немыслимые поступки", - указала n_l_forever_.

Часть пользователей выступила в защиту работника этого детсада.

"Я знаю этого педагога. Она прекраснейший человек, о ней можно сказать только хорошее. А мать этого ребенка просто делает ошибку, не послушав", - считает hamida_hadjam.

"Мой ребенок год уже, как ходит в этот сад. Очень даже довольна... Заведующая очень честная и добросовестная женщина, и методист, и воспитатели", - написала sainaalimagomedovna.

"Она хороший специалист... случилось недоразумение, из-за этого не стоит увольнять", - прокомментировала madina_emirbekova.

"Кавказский узел" также писал, что в августа пользователи соцсети попросили усилить финансовые проверки в детсадах Дагестана после информации об уголовном преследовании бухгалтера детского сада в Левашинском районе.