Не менее двух человек пострадали в ходе столкновений с силовиками в Красноармейском

23 сентября 2020, 04:02

Силовики применили в отношении жителей поселка Красноармейское в Дагестане слезоточивый газ, дубинки, электрошокеры и травматическое оружие. Не менее двух человек получили ранения. По разным источникам от 15 до 20 человек были задержаны, многие их них также были травмированы.

Как писал "Кавказский узел", в махачкалинском поселке Красноармейское 22 сентября произошли стычки с полицейскими, которые, по сообщениям местных жителей, в ответ на брошенные в них камни открыли стрельбу в воздух.

Земельный конфликт в селе Красноармейском длится уже несколько лет. В октябре 2017 года силовики разогнали местных жителей, выступивших против сноса домов, после чего задержали десять человек. Снос четырех домов был узаконен судом в связи с иском садового товарищества "Аграрник", которое посчитало, что жители поселка незаконно возводят домостроения. 13 и 14 июля жители села проводили акции протеста, требуя разрешить строительство домов на обещанных им властями землях. Спорные участки были переданы в долгосрочную аренду садоводческому товариществу, однако их статус не определен из-за утери архивной документации, пояснили тогда чиновники.

Столкновения с полицией произошли в поселке Красноармейское после того, как на участке, граничащем с Семендером, началось строительство. Жители поселка считают этот участок своим, около 300 сельчан собрались возле него, пишет 22 сентября "Черновик".

По словам очевидицы произошедшего, которая, по данным издания, получила удары дубинкой в ходе вспыхнувшего противостояния, среди собравшихся были как женщины и дети. "Мы боялись, если вдруг будет столкновение, и стояли, чтобы наших ребят не забрали", - рассказала она изданию.

По словам жительницы поселка, после оскорбительных фраз со стороны силовиков кто-то из толпы кинул в них камни, после чего началась стрельба из травматического оружия. Присутствовавшие женщины, по словам очевидицы, пытались блокировать проезд силовиков, но в них начали пускать слезоточивый газ, бить дубинками. Кроме того, как отметила она, использовались электрошокеры.

"Все стали прятаться, а силовики ловить людей. Врывались в их дома и забирали с собой, даже тех, кто вообще не имел к этому отношения. Один парень-инвалид вышел посмотреть, что происходит, его сильно избили, потом в него еще выстрелили, в итоге забрали на "скорой". Отца, который попытался остановить это, тоже скрутили и закинули в машину", - цитирует издание слова очевидицы конфликта.

Со ссылкой на сельчан "Черновик" пишет, что были задержаны примерно 20 человек, многие местные жители получили травмы, а минимум двое были ранены из травматического оружия.

Иную цифру по задержанным со ссылкой на представителя управления Росгвардии по Дагестану приводит "Молодежь Дагестана". "Всего были задержаны 15 человек, которые вели себя агрессивно, повредили технику и создали угрозу жизни и здоровью окружающих", - цитирует издание слова представителя ведомства.

Конфликт из-за земельного участка между жителям Красноармейского и садовым некоммерческим товариществом "Аграрник" длится уже более десяти лет. Сельчане утверждают, что участок выделен им как переселенцам, требуя разрешить на нем строительство. Представители товарищества, напротив, заявляют, что участок был передан СНТ в аренду в 2006 году, на нем можно заниматься только садоводством и разводить домашние хозяйства с правом найма работников, информирует РБК.

Изданию в администрации Махачкалы сообщили, что участок имеет неопределенный статус, так как архивная документация относительно него была утеряна.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариям силовых ведомств относительно сведений о применении указанных спецсредств в отношении жителей Красноармейского.