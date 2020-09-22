Жители пригорода Махачкалы сообщили о столкновениях с силовиками

22 сентября 2020, 20:02

В махачкалинском селе Красноармейском произошли стычки с полицейскими, которые в ответ на брошенные в них камни открыли стрельбу в воздух, сообщили местные жители. Видео с места событий распространяются в соцсетях.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 и 14 июля жители села проводили акции протеста, требуя разрешить строительство домов на обещанных им властями землях. Спорные участки были переданы в долгосрочную аренду садоводческому товариществу, однако их статус не определен из-за утери архивной документации, пояснили тогда чиновники.

Земельный конфликт в селе Красноармейском длится уже несколько лет. В октябре 2017 года силовики разогнали местных жителей, выступивших против сноса домов, после чего задержали десять человек. Снос четырех домов был узаконен судом в связи с иском садового товарищества "Аграрник", которое посчитало, что жители поселка незаконно возводят домостроения.

Сегодня в Красноармейском произошли волнения, связанные с земельным вопросом, пишет со ссылкой на местных жителей "Черновик". По словам сельчан, после того как к поселку прибыл отряд ОМОН, произошли локальные стычки, в какой-то момент в полицейских полетели камни. В ответ была стрельба в воздух, сообщили жители поселка.

Издание публикует видео, как утверждается, с места инцидента, на котором видны полицейские, закрывающиеся щитами, кричащие люди, кидающие в сторону силовиков камни, слышны звуки, похожие на выстрелы.

Похожие видеоролики размещены сегодня и в соцсетях. В группе "Голос Дагестана" соцсети "ВКонтакте" размещено видео, на котором видно, что на том же месте инцидента более десяти полицейских машин с мигалками, а силовиков со щитами от местных жителей разделяет земельный ров. "Опять Дагестан, опять разборки из-за земель. В посёлке Красноармейское сейчас проходят земельные разборки. Видео с места событий", - указано в подписи к видео. На размещенном в Instagram-паблике tut.dagestan видео видна большая толпа людей в поле, которые что-то обсуждают, а затем начинают кидать камни в сторону силовиков со щитами. В описании видео указано, что оно пришло от подписчика со словами: "Салам алейкум брат. Выложи, пожалуйста, и напиши, чтобы все сидели дома. Это в Красноармейске, делят землю".

В Instagram-паблике lifedagestan опубликовано видео продолжительностью более семи минут, которое подписано "Битва за землю". На нем видно, что по улице в населенном пункте бегут люди, среди них есть женщины. Потом в кадр попадают вооруженные силовики в касках и со щитами, которые машут дубинками, попадая по людям и оттесняя их по улице. Женщины кричат, также слышны звуки, похожие на звуки от ударов по металлу и выстрелы. В какой-то момент камера не снимает происходящее, но слышны крики женщин, одна из них кричит: "Он ни при чем!"

"Кавказский узел" не может проверить, когда и где были сделаны эти видеозаписи.

Информации об инциденте в Красноармейском на сайте МВД Дагестана и его странице в Instagram по данным на 20.00 мск нет.