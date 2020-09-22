Племянник главы Чечни назначен куратором двух районов

22 сентября 2020, 15:01

Рамзан Кадыров назначил руководителя чеченского управления ГИБДД Идриса Черхигова куратором Гудермесского и Шелковского районов вместо главы МВД Чечни Руслана Алханова. На первом совещании Черхигов предложил главам сельских поселений провести субботники.

Как писал "Кавказский узел", племянник главы Чечни Идрис Черхигов сразу по окончании вуза был назначен замруководителя администрации главы и правительства Чечни. С октября 2017 года возглавляет управление ГИБДД по Чечне. Отец Идриса Черхигова, Рамзан Черхигов, занимает пост министра транспорта и связи Чечни.

В августе 2019 года Рамзан Кадыров разделил Чечню на секторы и назначил близких себе силовиков и чиновников контролировать работу муниципалитетов. Себе глава региона взял центральный сектор — город Грозный и Грозненский район. Кадыров усилил режим ручного управления, скопировав на уровне республики российскую административную систему, указали политологи.

Новым куратором Шестого сектора, куда входят Шелковской и Гудермесский районы, назначен руководитель республиканского управления ГИБДД, капитан полиции Идрис Черхигов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник аппарата главы и правительства Чечни.

"21 сентября Черхигов провел совещание в Шелковском районе, где обсудил наиболее острые проблемы, требующие решения, а также на месте решил ряд вопросов, которые были у местных жителей. Также он предложил руководителям сельских поселений в ближайшее время провести субботники по санитарной очистке улиц", — рассказал чиновник.

Жители Чечни неоднократно жаловались на принуждение участвовать в субботниках причем даже в период, когда в республике действовали жесткие ограничения в связи с коронавирусом. Так, в начале августа бюджетники Шелковского района пожаловались, что от участников масштабного субботника на границе с Дагестаном требовали соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.

Сотрудник аппарата главы Чечни не смог уточнить причину отстранения министра внутренних дел Руслана Алханова от руководства сектором, отметив лишь, что данное решение принято лично Рамзаном Кадыровым.

В октябре 2019 года Кадыров подверг резкой критике работу куратора сектора, куда входили Курчалоевский и Шалинский район — спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. После этого Курчалоевский район был выделен в отдельный сектор и курировать его было поручено генеральному директору "Чеченгазпрома" Лом-Али Баймурадову.

Совещание в Шелковском районе стало первым для Идриса Черхигова после назначения куратором Шестого сектора, сообщила государственная телекомпания "Грозный". Видеосюжет о совещании был опубликован сегодня в Instagram-паблике "Грозный ТВ".

Ранее, 1 сентября, глава Чечни подписал указ о назначении своей дочери Айшат Кадыровой на должность первого заместителя министра культуры региона.

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — это родственники Кадырова, 23% — односельчане, еще 12% — друзья чеченского лидера и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

В начале сентября резонанс в Чечне вызвала победа трех сыновей Рамзана Кадырова в поединках на вечере бокса "Время Легенд-5" в Грозном. Интернет-пользователи усомнились в том, что победы были одержаны честно. Демонстрируя спортивные достижения сыновей, Рамзан Кадыров пытается сформировать имидж победителей, способных со временем занять руководящие должности и сменить отца на посту главы Чечни, предположили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.