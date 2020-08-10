Жители Чечни посетовали на принуждение участвовать в субботнике на границе с Дагестаном

10 августа 2020, 02:29

Бюджетники Шелковского района пожаловались, что у участников масштабного субботника на границе с Дагестаном требовали соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни неоднократно жаловались на принуждение участвовать в субботниках даже в период, когда в республике действовали жесткие ограничения в связи с коронавирусом. В июне о субботниках на 35-градусной жаре сообщили сотрудники бюджетных организаций в Шалинском районе и Грозном.

Работники бюджетных организаций и активисты молодежных организаций равнинного Шелковского района на севере республики пожаловались на принуждение к участию в масштабном субботнике, организованном местными властями. Вынужденные участники мероприятия сообщили 9 августа корреспонденту "Кавказского узла", что явка была обязательной для всех.

«Пришлось поучаствовать в субботнике, что организовала местная администрация. Работали на участке границы с Дагестаном, в направлении Кизляра. Убирали разросшиеся кусты, выжигали сухостой и траву, собирали мусор. Как нам сказали, это делается во избежание возникновения пожаров в лесных зонах из-за жары. Проработали до вечера, затем разъехались по домам. Участие было строго обязательным для всех, директора организаций, префект, его заместители – все были на месте», - рассказал работник одного из местных предприятий Султан.

«У меня похороны родственника были на селе, а нам объявили субботник. Обратился к директору, объяснил ситуацию. Он сказал, что явка обязательная для всех, но он пойдет мне навстречу, нужно лишь вместо себя направить на субботник кого-то другого. Послал вместо себя племянника», - рассказал Ризван.

«Нам отвели достаточно большой участок территории у границы, как и все остальным. Работать было трудно, жара сильна, а нам пришлось сухостой и траву еще выжигать. Маски должны были быть, перчатки. Мы практически все вышли. Скоро еще субботник намечается по приведению в порядок территории школы перед занятиями», - рассказала преподаватель одной из местных школ, пожелавшая остаться неназванной.

«Людей было достаточно много, кто на своих машина приехал, кто на автобусах или маршрутках. Чистили обочину трассы, сухостой жгли. Перчатки и маски были обязательны, но многие маски просто крепили на подбородке, потому как дышать в них из-за жары было практически невозможно. Естественно, и дистанция в полтора-два метра не соблюдалась, потому как во время работы за всеми соседями не углядишь. Участие было «добровольно-принудительным», никто не отказался, потому как всем уже известно, что это ничего не меняет. Недовольных просто «просят на выход». Из наших работников присутствовали все, кроме двух человек, что находятся на больничном», - подчеркнул работник автопредприятия муниципалитета Муса.

В префектуре Шелковского района заявили, что субботник в районе прошел при строгом соблюдении всех правил и установок Роспотребнадзора. «Соблюдался масочно-перчаточный режим, установленная социальная дистанция между участниками и так далее. Для участников акции был организован горячий обед», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель администрации Шелковского района. Он также добавил, что в субботнике приняли участие более 400 человек.

По мнению главы комитета "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной, практика принуждения к участию в субботниках является продолжением традиций советских времен. "В советское время всех призывали работать на субботниках. А в настоящее время я не слышала, чтобы в других регионах были аналогичные чеченским субботники", – отметила правозащитница.

Адвокат Евгений Черноусов заявил, что заставлять бюджетников участвовать в субботниках незаконно. "У работодателя нет оснований требовать от сотрудников их свободное время тратить по его указанию", – пояснил он.

Напомним также, что участок на границе Чечни и Дагестана в районе Кизляра становился местом инцидентов на фоне споров о границе. Так в июне 2019 года жители Кизляра демонтировали установленные чеченской стороной дорожные знаки "Шелковской район", что вызвало резонанс в обеих республиках. О пограничном конфликте, в котором главы двух республик оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".