Фестиваль сыра в Адыгее отменен из-за эпидемии

21 сентября 2020, 06:25

Организаторы ежегодного фестиваля адыгейского сыра из-за угрозы распространения коронавируса вынуждены провести его с 28 сентября по 4 октября в онлайн-формате.

Из-за распространения коронавирусной инфекции вместо фестиваля адыгейского сыра решено провести с 28 сентября по 4 октября Неделю адыгейского сыра в онлайн-формате. В рамках мероприятия планируется проведение прямых эфиров с производителями сыра, просмотр готовых роликов, публикация постов про адыгейский сыр и молоко,

Площадками онлайн-мероприятия станут Instagram-аккаунт Республиканской общественной организации "Туристическая Адыгея" @gory_udovolstviy и страница в соцсети Facebook "Адыгея: горы удовольствий", пишет 19 сентября "Адыгэ макъ".

28 сентября планируется проведение онлайн-конкурса, участники которого должны будут найти в магазинах настоящий адыгейский сыр или сделать его дома самостоятельно. Результат нужно будет выложить на указанных страницах в соцсетях. Кроме того, планируется показ роликов об истории адыгейского сыра, молочных продуктах, сюжеты с производств и магазинов. Следующие дни будут посвящены блюдам с адыгейским сыром, мастерам-классам от шеф-поваров, туристическим достопримечательностям Адыгеи. Итоги конкурсов будут подведены 4 октября.

По словам координатора фестиваля, члена Республиканской общественной организации "Туристическая Адыгея" Ольги Ивановой, "пандемия не оставила выбора, очень важно предотвратить скопление людей, что может привести к ухудшению эпидситуации", пишет ТАСС.

"Мы уверены, что главным итогом недели адыгейского сыра для россиян от Камчатки до Калининграда, от Териберки до Моздока станет знакомство с красотой природы и туристическим, гастрономическим потенциалом нашей республики", - цитирует издание Иванову.

20 сентября в Адыгее зарегистрировано 24 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число зараженных достигло 3799. На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. Динамика распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Фестиваль адыгейского сыра проходит уже десять лет у хребта Уна-Коз и является одним из самых посещаемых туристических мероприятий в Адыгее, пишет "Советская Адыгея".

Напомним, что в 2018 году Верховный суд России подтвердил исключительное право Адыгеи на использование бренда "Адыгейский сыр", отказав сыроделам из Ростова-на-Дону, Красноярского края, Чувашии и Брянской области в кассационной жалобе.