Азербайджан заявил о пулеметных и снайперских обстрелах в зоне конфликта

20 сентября 2020, 09:13

Позиции азербайджанских военных на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны 30 раз за сутки, в том числе из пулеметов и снайперских винтовок, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября Азербайджан насчитал 36 обстрелов со стороны Армении. В свою очередь Нагорный Карабах насчитал 295 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю с 13 по 19 сентября.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии в селах Алибейли, Агдам и Мунджуглу в Товузском районе.

Обстрелы также велись с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения военного ведомства.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 09.00 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

О перемирии в зоне карабахского конфликта стороны объявили после обострения вооруженного противостояния в апреле 2016 года, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это, в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Напомним, конфликт на границе Армении и Азербайджана обострился 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых, из которых 12 военных и один мирный житель, а также четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".