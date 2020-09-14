Участники выборов на Ставрополье признали их итоги

14 сентября 2020, 17:25

На прошедших в Ставропольском крае выборах победителями стали представители «Единой России». По данным избиркома, а также активистов КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР, нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не было. При этом оппозиция указала на использование административного ресурса партией власти, а аналитики заявили об отсутствии реальной борьбы.

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября представители партий "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР в Ставропольском крае назвали явку избирателей низкой. Голосование в регионе проходило с 11 сентября, в том числе на придомовых участках.

В единый день голосования 13 сентября во всех субъектах федерации Юга России, кроме Кабардино-Балкарии, проходили выборы различных уровней. Новацией этих выборов стало досрочное голосование в шести регионах, включая Ставропольский край, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Кого выбирают на Юге России 13 сентября 2020 года".

На выборах победили представители «Единой России»

По предварительным итогам дополнительных выборов депутата думы Ставрополья шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 мандат получает Владимир Дорошенко от «Единой России», набравший почти 73 процента голосов избирателей (27342), сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник краевого избиркома.

Второе место, по его словам, занял кандидат от ЛДПР Евгений Васильев, набравший 11,38 процента голосов. На третьем месте – Юрий Кирдяшев от КПРФ с 9,12 процента голосов. Меньше всех набрал справедливоросс Евгений Сердюков – 3,89 процента голосов. Явка избирателей составила 58,37 процента (37 530) от числа включенных в списки избирателей.

Место депутата краевой думы стало вакантным в мае 2020 года, когда парламентарии лишили мандата Алексея Назаренко, представлявшего «Единую Россию» и объявленного в розыск в связи с возбуждением в отношении него нескольких уголовных дел. Владимиру Дорошенко 25 лет, он проживает в селе Александровском Александровского района Ставрополья, окончил Ставропольский государственный аграрный университет, является председателем сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Новокавказский», передает ТАСС.

Подведены итоги голосования и по выборам в органы местного самоуправления муниципальных образований. В общей сложности жителям края предстояло выбрать 433 депутата в 21 представительном органе муниципальных образований. По итогам выборов 386 мандатов получили кандидаты, выдвинутые «Единой Россией»; 10 мандатов - кандидаты от КПРФ; 15 мандатов – от ЛДПР; шесть мандатов досталось кандидатам, выдвинутым «Справедливой Россией»; один мандат получил кандидат, выдвинутый политической партией «Коммунистическая партия «Коммунисты России». Еще 15 мандатов получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.

В частности, в Ессентуках по единому округу «Единая Россия» набрала 44,72 процента голосов, ЛДПР – 21,56 процента, КПРФ – 15,95 процента, «Справедливая Россия» - 15,28 процента, указал сотрудник крайизбиркома. По одномандатным округам – устойчивое лидерство за «Единой Россией»: из 14 округов партийцы одержали победу в 13, в одном – самовыдвиженец Наталья Зевакина.

По итогам выборов в горсовет Минвод по единому округу победу одерживает «Единая Россия», набравшая 49,43 процента голосов. Второе место заняла ЛДПР, набрав 14,09 процента. Третье место за «Справедливой Россией» - 12,41 процента, четвертое за КПРФ – 11,88 процента. Пятое место заняла партия «Коммунистическая партия «Коммунисты России», набравшая 6,8 процента голосов. По одномандатным округам также лидерство за единороссами – 15 из 20 мандатов; два мандата получила ЛДПР, по одному – «Справедливая Россия» и КПРФ, еще один мандат достался самовыдвиженцу Борису Донцову.

Грубых нарушений в ходе выборов не выявлено, заверила корреспондента «Кавказского узла» сотрудница крайизбиркома.

«Все прошло спокойно. Информации о грубых нарушениях к нам не поступало», - сказала она.

Горсовет Ессентуков состоит из 28 депутатов, сообщили в городском ТИК. Из них 21 мандат достался «Единой России», три мандата отошли «Справедливой России», по два мандата получили КПРФ и ЛДПР. Явка составила 24 процента.

По итогам выборов 2015 года "Единая Россия" также получила 21 мандат.

«Все бюллетени обработаны, выборы состоялись и действительны», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник ТИК.

Секретарь минераловодского горотделения КПРФ Анна Кропачева сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что по итогам выборов в Минводах «Единая Россия» получает 28 мандатов из 40, ЛДПР – четыре, «Справедливая Россия» и КПРФ – по три, один мандат получил самовыдвиженец и один член партии «Коммунистическая партия «Коммунисты России».

По итогам выборов 2015 года "Единая Россия" получила 28 мест в горсовете Минвод, ЛДПР и КПРФ - по четыре места, "Справедливая Россия" – два, и еще два мандата получили самовыдвиженцы.

Оппозиция заявила об использовании административного ресурса партией власти

Результаты выборов Кропачева назвала ожидаемыми, хотя партийцы, по ее словам, «надеялись на больший процент».

«Конечно, досрочное голосование сыграло свою роль. Также партия власти традиционно использует административный ресурс. Понятно, что и финансовые резервы, затрачиваемые на агитационные материалы, не пропорциональны», - рассказала Анна Кропачева.

По ее словам, серьезных нарушений в ходе выборов не зафиксировано. «Были незначительные нарушения – например, на одном из участков были неправильно составлены копии протоколов. Но потом наблюдатели вернулись, и члены избиркома оформили все как положено», - рассказала Кропачева.

По ее словам, несмотря на серьезный перевес «Единой России», новый состав горсовета будет «достойным». «Прошли прекрасные люди нашего города, и неважно, от какой партии. Это и руководитель библиотеки, военком города, председатель совета ветеранов. Существенных политических разногласий у совета не будет», - считает Кропачева.

В Ессентукском городское отделение КПРФ оперативно дать комментарий «Кавказскому узлу» не смогли.

В краевом отделении «Справедливой России» признают результаты выборов, сообщил глава реготделения партии Александр Кузьмин.

«Выборы состоялись, я не мог их не признать. Считаю, что они были конкурентными. В плане черного пиара и осквернения партийной репутации никто рамки не переходил. Разумеется, стоит отметить использование «Единой Россией» административного ресурса», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Кузьмин.

Перед выборами по разным причинам «Справедливая Россия» потеряла восемь ценных кандидатов, указал он. «Кто-то сам ушел, кого-то вынудили. Если бы те кандидаты не вылетели, было бы лучше. Я доволен, что прошел один одномандатник», - сказал Кузьмин.

В начале августа Александр Кузьмин заявил, что два претендента в депутаты горсовета Минвод от "Справедливой России" отказались сдавать документы в избирком после угроз увольнением их родственникам.

По его словам, серьезных нарушений на выборах не было. «Если бы мы не закрыли наблюдателями все участки, было бы хуже», - прокомментировал Кузьмин.

В краевом отделении ЛДПР остались довольны результатами выборов, сообщил «Кавказскому узлу» член реготделения партии Александр Куриленко.

«В общей сложности у нас прошли 15 депутатов. Наши кандидаты победили там, где ранее партия представлена не была. Считаем это успехом, результат устраивает. По сути, ЛДПР заняло второе место после «Единой России». Серьезных нарушений не зафиксировано», - рассказал Куриленко.

Представители краевого отделения «Единой России» оперативно дать комментарий «Кавказскому узлу» не смогли.

Аналитики заявили об отсутствии реальной борьбы в ходе выборов

Конкурентной, реальной борьбы на Ставрополье на прошедших выборах не было, считает ставропольский политолог, главный редактор издания «Акценты» Антон Чаблин.

«Ессентуки и Минводы нельзя рассматривать без Предгорного района. Во всех трех муниципальных образованиях я наблюдаю низкий процент у «Единой России»: все, что ниже 50 процентов, можно назвать провалом. Очевидно, что избиратель проголосовал ногами, сочтя работу краевой власти неэффективной, провальной. Людям видится, что району выделяется мало внимания. На это указывает и крайне низкая явка. В связи с этим необходимо менять стратегию развития Минвод. Следующий этап - разбор полетов внутри «Единой России» и руководства края», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Чаблин.

Он отметил, что на выборах не была представлена внесистемная оппозиция. «Например, не было «Яблока», - указал Чаблин.

Никаких изменений в тренде последних лет не видно; интерес со стороны альтернативных политических сил к локальным выборам есть, и был со стороны новой партии "Новые люди" на Кавминводах, но кандидаты от этой партии, как известно, не были до выборов допущены, сообщил координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа Валерий Ледовской.

«Известно, что проходят только "большие" партии, которые можно назвать "государственными" партиями по финансовым источникам их существования. Поэтому для непарламентских партий смысл есть только в медиа-активности, и эту цель на локальных кампаниях реализовать достаточно сложно, но при этом приходится сталкиваться с административным ресурсом и существенными вложениями для проведения кампаний. Поэтому мы видим практически тотальное засилие, что называется, "партии власти" и предположительно по договорённости для разнообразия по нескольку кандидатов от альтернативных госпартий. Хотя, как известно, гражданское общество формируется именно на муниципальном уровне», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Ледовской.

По его мнению, смысл этих локальных представительных органов состоит в дискуссиях на местном уровне и эскалировании результатов этих дискуссий на более верхние уровни. «Поэтому можно сказать, что этот низовой уровень представительных органов фактически не работает уже долгое время и не будет работать дальше, к большому сожалению. Основные сенсоры власти не работают, проблемы населения просто не становятся известными более верхним уровням власти, которые могут их помочь решить, своими бюджетами и другими возможностями», - указал аналитик.

Он считает, что сложившаяся на уровнях местного значения ситуация не выгодна в первую очередь самой власти. «И нужно пытаться искать возможности для того, чтобы хотя бы муниципальные органы власти вели внутри себя открытые дискуссии по всем темам, интересующим население. Тогда возможно какое-то движение, какое-то развитие общества», - заключил Ледовской.

Новости о первых после эпидемии выборах, которые проходили на юге России в сентябре 2020 года, "Кавказский узел" собирает на странице "Первые выборы в COVID".