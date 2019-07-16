Следком объявил в розыск ставропольского депутата

16 июля 2019, 16:04

Депутат Ставропольской краевой думы Алексей Назаренко заподозрен в мошенничестве при строительстве спортивного комплекса. Он скрылся от следствия и объявлен в розыск, сообщил сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", в январе следователи сообщили об уголовном деле в отношении Алексея Назаренко по статье об ограничении конкуренции, а в апреле - по статье о присвоении денег предприятия, которое он возглавлял.

Согласно версии следствия по делу об ограничении конкуренции, в 2017 году Назаренко и глава ООО "Инженер" вступили в картельный сговор при проведении госторгов на строительство спортивных объектов. Общая сумма дохода участников сговора превысила 399 миллионов рублей, утверждают следователи. Назаренко также подозревается в присвоении 13,5 миллиона рублей, которые он получил под авансовый отчет на предприятии ООО "Кавказстройинвест".

Назаренко скрылся от следствия, в отношении него выдвинуты новые обвинения, сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю на своем сайте. Следователи полагают, что депутат зимой 2018 года замещал должность помощника генерального директора ООО "Инженер". Он подготовил документы для установки на легкоатлетическом манеже в Ставрополе более дешевого оборудования, чем было прописано в госконтракте, утверждает следствие. При этом стоимость вентиляции, согласно документам, не изменилась, в результате из бюджета было похищено более 8 миллионов 800 тысяч рублей, говорится в сообщении.

Дело в отношении Назаренко расследуется по статье о мошенничестве в особо крупном размере, пояснил Следком. Отметим, санкции статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы.

На сайте думы Ставропольского края нет комментариев относительно нового уголовного дела в отношении депутата на 15.50 мск сегодня.