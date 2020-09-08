Кого выбирают на Юге России 13 сентября 2020 года

08 сентября 2020, 00:17

В единый день голосования во всех субъектах федерации Юга России кроме Кабардино-Балкарии проходят выборы различных уровней. Новацией стало широко распространяемое досрочное голосование, которое в шести регионах началось со второго сентября. Где и кого выбирают, какие уже отмечены нарушения рассказывается в справке «Кавказского узла».

Адыгея

В республике пройдут довыборы двоих депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» и двоих депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Майкопский район». Досрочное голосование в ТИКах Адыгейска и Майкопского района проходит со 2 по 8 сентября, а в УИКах тех же муниципалитетов оно состоится с 9 по 12 сентября .

Астраханская область

Довыборы депутата областной думы, выборы депутатов гордумы пройдут в Астрахани, а также выборы глав и депутатов муниципальных советов. Досрочное голосование также началось 2 сентября.

В территориальной избирательной комиссии в Кировском районе был вскрыт сейф, в котором хранились бюллетени участников досрочного голосования, сообщили кандидаты в депутаты в астраханскую гордуму. После обращения участников выборов в правоохранительные органы горизбирком обязал территориальные избирательные комиссии использовать номерные пломбы и сейф-ленты.

Волгоградская область

В области проводятся 54 избирательные кампании, в том числе довыборы депутата облдумы, депутатов гордум Волгограда, Волжского, Камышина, Фролово, а также глав и депутатов муниципальных советов и сельских поселений. Досрочное голосование проходит со 2 по 12 сентября .

Выборы проводятся с грубыми нарушениями, заявили в преддверии единого дня голосования участники одиночных пикетов в Волгограде. Активисты призвали не голосовать за кандидатов от партии власти.

Дагестан

Жителям республики предстоит участвовать в 615 муниципальных избирательных кампаниях на территориях 5 городских округов (Буйнакск, Дагестанские Огни, Каспийск, Кизляр, Южно-Сухокумск), 3 внутригородских районов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» и 38 муниципальных районов. Голосование будет проходить как досрочно – 11 и 12 сентября, так и в единый день голосования – 13 сентября .

Ингушетия

В Ингушетии предстоят выборы депутатов горсовета Сунжи. На 20 мандатов претендуют 50 кандидатов от четырех парламентских партий . Выборы пройдут по пропорциональной системе, всего в списках избирателей около 20 тысяч человек .

Калмыкия

В республике в единый день голосования, 13 сентября, выберут 1108 депутатов в 125 муниципальных образованиях республики и одного главу сельского муниципалитета. В 13 районах по пропорциональной и смешанной мажоритарно-пропорциональной системам выберут депутатов районных собраний.

Кандидаты в депутаты сельских и районных органов местного самоуправления столкнулись с противодействием властей и территориальных избиркомов, заявили представители калмыцких отделений «Справедливой России» и КПРФ. Оппозиция обвинила власти Калмыкии в запугивании кандидатов в депутаты, чтобы принудить их сняться с выборов.

Карачаево-Черкесия

В Карачаево-Черкесии пройдут выборы в органы местного самоуправления в городе Карачаевске и в 47 городских и сельских поселениях, во всех районах республики, в ходе которых будет замещено 364 вакантных депутатских мандата. Досрочное голосование, в том числе и на придомовых территориях будет доступно 11 и 12 сентября .

Краснодарский край

На территории края проходят 79 избирательных кампаний различного уровня: от выборов губернатора и депутатов гордумы Краснодара до выборов депутатов представительных органов 38 муниципальных районов и городских округов, глав 34 городских и сельских поселений, а также дополнительные и повторные выборы .

Со 2 сентября началось досрочное голосование на муниципальных выборах. За губернатора и краснодарских городских депутатов досрочно можно будет проголосовать только 11 и 12 сентября .

Из 200 кандидатов в депутаты горсобрания Сочи более 60 получило отказы в регистрации на выборах. Часть кандидатов посчитала решения избиркома необоснованными и оспорила их в суде. По мнению экспертов, избирательная кампания в городе проходит с применением «грязных технологий».

Ростовская область

13 сентября в области пройдут выборы губернатора, довыборы в заксобрание, в городские думы Ростова-на-Дону, Шахт, Волгодонска, Новочеркасска, довыборы в гордуму по одному одномандатному избирательному округу запланированы и в Таганроге.

Большинство из 289 зарегистрированных кандидатов в гордуму Ростова-на-Дону, представляют парламентские партии и «Коммунисты России», также зарегистрированы три кандидата от партии «Новые люди». 134 кандидата к выборам не допущены - большую часть из них составляют члены «Яблока», «Новых людей» и «Партии роста», причиной отказа названы, как правило, недостоверные подписи избирателей. При этом кандидаты в гордуму Шахт Руфат Алескеров и Александр Ливенцев, регистрация которых была признана незаконной по искам их соперников, через суд отстояли право на участие в выборах.

Северная Осетия

В трех районах республики — Пригородном, Алагирском и Ирафском — будут выбирать глав сельских поселений. Досрочное голосование в территориальных избирательных комиссиях началось 2 сентября, в участковых – с 8 сентября. Также в дни голосования 11,12,13 сентября 2020 года можно проголосовать вне помещения (то есть дома) на основании письменного или устного заявления избирателя .

Ставропольский край

В единый день голосования 13 сентября пройдут довыборы депутата Думы Ставропольского края и выборы в органы местного самоуправления в 21 муниципальном образовании. Всего участие в голосовании смогут принять около 800 тысяч избирателей. На избирательных участках будет организовано досрочное голосование, которое на муниципальных выборах уже идет с 3 сентября. Проголосовать досрочно можно будет как непосредственно в помещениях УИКов, так и на открытом воздухе, в том числе на придомовых территориях .

Чечня

В республике выбирают депутатов одного городского (Гудермес) и трех сельских поселений . Досрочное голосование продлится по 10 сентября включительно. Избирательные участки открыты ежедневно по четыре часа в день. Заполненные бюллетени запечатываются в конверты за подписью членов УИК и печатью. В единый день голосования (13 сентября) конверты будут вскрыты. .

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