ООН потребовала от России ответов на вопросы о нарушении прав человека на Кавказе

10 сентября 2020, 07:35

Власти России должны ответить на вопросы о ситуации с внесудебными казнями на Северном Кавказе, давлением на журналистов и правозащитников и случаях пыток и домашнем насилии, заявил Комитет по правам человека ООН.

Как сообщал "Кавказский узел", в июне двенадцать правозащитных организаций России представили в ООН альтернативный доклад о несоблюдении прав человека в стране, выделив по нескольким показателям регионы Северо-Кавказского федерального округа. Правозащитники особо указали на тоталитарный режим в Чечне, контролирующий все сферы жизни вплоть до частной.

Комитет по правам человека ООН направил России список вопросов по ситуации с правами человека, основные из них - об исчезновении людей и внесудебных казнях на Северном Кавказе, запугивании журналистов и правозащитников, о случаях пыток и домашнем насилие, а также об ограничении свободы собраний в стране, сообщил 9 сентября "Коммерсант".

Россия должна ответить на заданные вопросы через несколько месяцев, а ООН рассмотрит их в 2021 году. Список сделан на основе 19 докладов о ситуации с правами человека в России. Официальный доклад РФ был направлен в апреле 2019 года, так как каждые четыре года Россия отчитывается об исполнении Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного СССР в 1973 году. Восемнадцать альтернативных докладов были представлены российскими и международными НКО, наиболее масштабным из них был поданный в июне этого года доклад 12 правозащитных организаций, информирует издание.

В своем списке вопросов ООН просил российские власти предоставить информацию о ходе расследований нарушений прав человека в регионах Северного Кавказа. Среди них - сообщения правозащитников о внесудебных казнях, похищениях, тайном содержании под стражей. Комитет также указал на случаи преследования журналистов и правозащитников, одно из которых - дело главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева, которого обвиняли в хранении наркотиков.

Глава грозненского представительства "Мемориала" Оюб Титиев 18 марта 2019 года был осужден на четыре года колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков. 10 июня 2019 года суд удовлетворил ходатайство Титиева о его условно-досрочном освобождении. Оюб Титиев настаивает на своей невиновности. По его словам, наркотики, за хранение которых он был осужден, ему подбросили, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева". Правозащитный центр "Мемориал" указал на 10 фактов, которые свидетельствуют о фальсификации дела Титиева.

ООН попросила Россию перечислить действия, осуществленные в стране для поддержки жертв домашнего насилия. Также обращается внимание на уголовные дела в отношении адвокатов, на задержания активистов и журналистов по обвинениям в преступлениях, связанных с наркотиками, информировало издание.

Комитетом по правам человека были заданы вопросы о злоупотреблении антитеррористическим законодательством, когда меры по борьбе с терроризмом применяются в качестве предлога для преследования политических оппонентов, и об использовании в стране пыток.

ООН также беспокоит ужесточение санкций за участие в протестах и давление на правозащитные НКО, среди которых штрафы Правозащитному центру "Мемориал", отказ в регистрации оппозиционных кандидатов на муниципальных и региональных выборах.

После проверки ингушского УФСБ на "Международный Мемориал", Правозащитный центр "Мемориал" и их руководителей было составлено 20 протоколов. Еще восемь составлены по жалобам частного лица, Андрея Шувалова. В связи с маркировкой каждого интернет-ресурса составлялось по два протокола - один на юридическое лицо, другой на его руководителя. Штрафы варьировались от 100 тысяч до 400 тысяч рублей. 12 августа суд в Москве оштрафовал на 600 тысяч рублей Правозащитный центр "Мемориал" и "Международный Мемориал" за отсутствие в публикациях маркировки иноагента. Сумма штрафов достигла 5,2 миллиона рублей, сообщил Правозащитный центр.

ООН, благодаря докладам правозащитников, впервые задает России вопросы о калечащих операции на половых органах девочек на Северном Кавказе, преследование ЛГБТ в Чечне и влиянии поправок к Конституции на их положение в России в целом, законы об оскорблении власти и запрете "фейковых новостей", пояснила юрист "Мемориала" Татьяна Глушкова.

У Комитета по правам человека нет механизмов принуждения, главный метод воздействия - гласность, считает Татьяна Глушкова. "Разумеется, публичное объявление о проблеме не повлияет на возможность государства продолжать допускать аналогичные и даже худшие нарушения. Но некоторый сдерживающий эффект это оказывает. А практически всеми успехами, которых удавалось добиться в последние годы в области защиты прав человека в РФ, мы обязаны именно максимальной публичности как внутри страны, так и за ее пределами", - процитировало Татьяну Глушкову издание.