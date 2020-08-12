12 августа 2020, 14:24

Сумма штрафов за публикации "Мемориала" превысила пять миллионов

Суд в Москве оштрафовал сегодня на 600 тысяч рублей Правозащитный центр "Мемориал" и "Международный Мемориал" за отсутствие в публикациях маркировки иноагента. Сумма штрафов, назначенных после проверки ингушского УФСБ, достигла 5,2 миллиона рублей, сообщил Правозащитный центр.

Как писал "Кавказский узел", 15 мая Тверской райсуд Москвы пересмотрел протокол Роскомнадзора и повторно назначил Правозащитному центру "Мемориал" штраф в 300 тысяч рублей за отсутствие в публикациях ингушского офиса организации пометки о признании иноагентом.

После проверки ингушского УФСБ на "Международный Мемориал", Правозащитный центр "Мемориал" и их руководителей были составлены 20 протоколов. Еще восемь составлены по жалобам частного лица, Андрея Шувалова. В связи с маркировкой каждого интернет-ресурса составлялось по два протокола - один на юридическое лицо, другой на его руководителя. Штрафы варьировались от 100 тысяч до 400 тысяч рублей. 27 января стало известно, что сумма штрафов выросла до 4,7 миллиона рублей.

Тверской райсуд постановил оштрафовать Правозащитный центр "Мемориал" на 300 тысяч рублей и "Международный Мемориал" на такую же сумму по статье о нарушении закона об иностранных агентах, сообщила пресс-служба Правозащитного центра.

ПЦ "Мемориал" оштрафован за отсутствие маркировки "иноагента" на странице организации во "ВКонтакте", а "Международный Мемориал" - за отсутствие маркировки на сайте "1968 - год прав человека". "Сумма штрафов, назначенных "Мемориалам", достигла 5 млн 200 тысяч рублей. Сегодняшние решения будут обжалованы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Правозащитного центра.

Ранее обе организации уже были оштрафованы по этим протоколам, однако Мосгорсуд отменил решения и отправил дела на новое рассмотрение, поскольку организации не предупредили о заседаниях, пишет "ОВД-инфо".

"Международный Мемориал" собирает пожертвования на оплату штрафов. По состоянию на 14.00 мск 12 августа собрано 5,2 миллиона рублей, сумма начисленных штрафов составляет 4,6 миллиона, а прогнозируемых – 5,3 миллиона рублей, информирует сайт организации.

Напомним, что "Мемориал" был включен Минюстом в реестр иноагентов в 2014 году. Попытки обжаловать причисление к "иноагентам" в судах оказались безрезультатными. Правозащитники признают, что "Мемориал" получает финансирование из-за рубежа, но отмечают, что эти деньги идут на отстаивание прав российских граждан. "Мемориал" заявлял, что считает маркировку "иноагента" унизительной, поскольку население, видя ее, ассоциирует некоммерческую организацию с иностранным шпионом, говорится в заявлении Правозащитного центра, опубликованном на его сайте 1 ноября 2019 года.

Примечание:

"Александр Черкасов выплатил первые 300 тысяч рублей штрафов", "Ян Рачинский в восьмой раз оштрафован за отсутствие маркировки иноагента на сайте", "Мосгорсуд оставил в силе три штрафа "Мемориалу"".

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