Судья отказалась пустить адвоката Яна Рачинского на заседание

27 января 2020, 15:58

Наталья Морозова, представляющая интересы Яна Рачинского, была отстранена от сегодняшнего заседания по надуманной причине, заявил "Международный Мемориал". Суд назначил Рачинскому девятый штраф за нарушение закона об иноагентах. Сумма штрафов, назначенных после проверки "Мемориала" ингушским управлением ФСБ, выросла до 4,7 миллиона рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 января суд постановил в восьмой раз оштрафовать главу правления "Международного Мемориала" Яна Рачинского за отсутствие пометки об иноагенте - на этот раз на сайте "Жертвы политического террора в СССР". Общая сумма штрафов, выписанных "Международному Мемориалу", Правозащитному центру "Мемориал" и руководителям этих организаций по результатам рассмотрения 23 протоколов составила 4,6 миллиона рублей.

"Международный Мемориал" собирает пожертвования на оплату штрафов. По состоянию на 15.58 мск 27 января собрано 4,32 миллиона рублей, тогда как прогнозируемая сумма штрафов составляет 5,7 миллиона.

Сегодня судья Тверского районного суда Елена Булгакова оштрафовала председателя Правления Международного Мемориала Яна Рачинского на 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иностранного агента" на сайте "Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939".

Таким образом, по итогам рассмотрения 24 протоколов общая сумма назначенных "Мемориалу" штрафов достигла 4,7 миллиона рублей, сообщил сегодня на своем сайте "Международный Мемориал". Общая сумма девяти штрафов, выписанных лично Рачинскому, составила, по подсчетам "Кавказского узла", 900 тысяч рублей.

После проверки, проведенной ингушским управлением ФСБ, на "Международный Мемориал", Правозащитный центр "Мемориал" и руководителей этих организаций были составлены 20 протоколов. Еще восемь составлены по жалобам частного лица, Андрея Шувалова. В связи с маркировкой каждого интернет-ресурса составляется по два протокола - один на юридическое лицо, другой на его руководителя. Штрафы варьируются от 100 тысяч до 400 тысяч рублей.

Организация назвала сегодняшнее заседание "совершенно беспрецедентным", поскольку судья не пустила в зал юриста Правозащитного центра "Мемориал" Наталью Морозову, представляющую интересы Рачинского.

"Судья Булгакова обнаружила, что доверенность от Рачинского оформлена некорректно: в ней, видите ли, было указано, что Рачинский доверяет все процессуальные действия, предусмотренные законодательством РФ, а конкретно про административные дела не сказано. Мы вот теперь готовимся требовать пересмотра сегодняшнего решения судьи о штрафе, потому что с доверенностью все ок, и судья должна была допустить защитника. Ну а если вдруг нам откажут в пересмотре этого дела, тогда будем добиваться пересмотра всех остальных решений судьей Криворучко, Минина и Сизинцевой по нашим штрафам, потому что доверенность-то была одна и та же", - говорится в сегодняшней публикации на странице "Международного Мемориала" в соцсети Facebook.

Там также указано, что назначенные "Мемориалу" 4,7 миллиона рублей штрафов будут в любом случае оспорены в вышестоящих судах.

На сайте "Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939" к 15.58 мск 27 января стоит маркировка иноагента: "4 октября 2016 года Минюст РФ внес «Международный Мемориал» в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента». Мы обжалуем это решение в суде".

"Мемориал" был включен Минюстом в реестр иностранных агентов в 2014 году. Попытки обжаловать причисление к "иноагентам" в судах оказались безрезультатными. Правозащитники признают, что "Мемориал" получает финансирование из-за рубежа, но отмечают, что эти деньги идут на отстаивание прав российских граждан. Видя маркировку "иностранный агент", население ассоциирует НКО с "иностранным шпионом", говорится в заявлении Правозащитного центра, опубликованном на его сайте 1 ноября. "Мемориал" считает маркировку "иноагента" "унизительной" для некоммерческих организаций вообще.