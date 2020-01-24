Ян Рачинский в восьмой раз оштрафован за отсутствие маркировки иноагента на сайте

24 января 2020, 02:14

Суд в Москве постановил оштрафовать на 100 тысяч рублей главу правления "Международного Мемориала" Яна Рачинского за отсутствие на сайте организации пометки об иноагенте. После проверки правозащитников ингушским управлением ФСБ в суде рассмотрены 23 протокола, сумма штрафов достигла 4,6 миллиона рублей.

Как писал "Кавказский узел", 16 января апелляционная инстанция не удовлетворила жалобы на решения суда, который оштрафовал "Международный Мемориал" и его руководителя за отсутствие в публикациях маркировки "иностранного агента".

После проверки, проведенной ингушским управлением ФСБ, на "Международный Мемориал", Правозащитный центр "Мемориал" и руководителей этих организаций были составлены 20 протоколов. Еще восемь составлены по жалобам частного лица, Андрея Шувалова. В связи с маркировкой каждого интернет-ресурса составляется по два протокола - один на юридическое лицо, другой на его руководителя. Штрафы варьируются от 100 тысяч до 400 тысяч рублей.

Ян Рачинский был оштрафован на 100 тысяч рублей 23 января судьей Тверского райсуда Москвы Станиславом Мининым по ч.2 ст.19.34 КоАП за отсутствие маркировки «иностранного агента» на сайте «Жертвы политического террора в СССР», отмечалось в сообщении на сайте Правозащитного центра «Мемориал» 23 января.

По подсчетам организации, это уже восьмой штраф Рачинского, всего московский суд рассмотрел 23 протокола, общая сумма штрафов «Международного Мемориала», Правозащитного центра «Мемориал» и их руководителей к 23 января достигла 4,6 миллиона рублей.

Ближайшее заседание в Тверском райсуде состоится 27 января в 10.30 мск, на процессе будет рассмотрен протокол на Яна Рачинского за немаркировку сайта «Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939», сообщают правозащитники.

Ранее юрист Правозащитного центра «Мемориал» Тамилла Иманова, представлявшая интересы Рачинского, заявляла в суде, что материалы сайта "Жертвы политического террора в СССР" - не уникальный материал, собранный "Мемориалом", эти сведения взяты из региональных Книг памяти жертв политических репрессий. "В существовании такой базы <...> никакой общественной опасности нет", а "ее функционирование, напротив, служит целям российского законодательства, связанного с жертвами советских репрессий", - пояснила Иманова.

В ходе заседания Рачинский и его представитель Тамилла Иманова указали, что в действиях Рачинского отсутствует состав административного правонарушения, поскольку все размещенные в сети материалы были промаркированы, а необходимая информация размещена на официальном сайте «Мемориала», говорится в постановлении судьи, размещенном на сайте Тверского райсуда Москвы.

Защита Рачинского просила суд в случае признания главы правозащитной организации виновным, «считать совершенное правонарушение малозначительным». Суд посчитал вину Рачинского доказанной и назначил ему штраф, который он может оспорить в течение десяти дней, отмечается в постановлении.

На сайте «Жертвы политического террора в СССР» на 01.30 мск сегодня стоит маркировка иноагента, выраженная следующим образом: «4 октября 2016 года Минюст РФ внес «Международный Мемориал» в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента». Мы обжалуем это решение в суде».

На сайте "Международного Мемориала" ведется сбор средств для помощи проекту. Пожертвования на поддержку деятельности "Мемориала" можно отправить по ссылке.

"Мемориал" был включен Минюстом в реестр иностранных агентов в 2014 году. Попытки обжаловать причисление к "иноагентам" в судах оказались безрезультатными. Правозащитники признают, что "Мемориал" получает финансирование из-за рубежа, но отмечают, что эти деньги идут на отстаивание прав российских граждан. Видя маркировку "иностранный агент", население ассоциирует НКО с "иностранным шпионом", говорится в заявлении Правозащитного центра, опубликованном на его сайте 1 ноября. "Мемориал" считает маркировку "иноагента" "унизительной" для некоммерческих организаций вообще.