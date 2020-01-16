Мосгорсуд оставил в силе три штрафа "Мемориалу"

16 января 2020, 16:14

Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобы на решения суда, который по инициативе ингушского УФСБ оштрафовал "Международный Мемориал" и его руководителя за отсутствие в публикациях маркировки "иностранного агента".

Как писал "Кавказский узел", 10 января Тверской райсуд Москвы оштрафовал "Международный Мемориал" на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иностранного агента" в группе "1968. Год прав человека" в соцсети "ВКонтакте". Таким образом, после рассмотрения 22 из 28 протоколов Роскомнадзора суды выписали правозащитникам штрафы на 4,5 миллиона рублей.

После проверки, проведенной ингушским управлением ФСБ, на "Международный Мемориал", Правозащитный центр "Мемориал" и руководителей этих организаций были составлены 20 протоколов. Еще восемь составлены по жалобам частного лица, Андрея Шувалова. В связи с маркировкой каждого интернет-ресурса составляется по два протокола - один на юридическое лицо, другой на его руководителя. Штрафы варьируются от 100 тысяч до 400 тысяч рублей.

Сегодня Мосгорсуд рассмотрел три апелляционные жалобы на решения Тверского райсуда, который оштрафовал "Международный Мемориал" на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иностранного агента» на YouTube-канале организации, еще на 300 тысяч рублей – за отсутствие маркировки в аккаунте в Twitter, а также наложил штраф в 100 тысяч рублей на председателя правления "Международного Мемориала" Яна Рачинского за отсутствие маркировки на странице организации в Facebook, сообщила пресс-служба "Международного Мемориала".

"Все три жалобы отклонены, решения Тверского суда оставлены в силе", - говорится в сообщении, размещенном на сайте организации.

На сайте "Международного Мемориала" ведется сбор средств для помощи проекту. Пожертвования на поддержку деятельности "Мемориала" можно отправить по ссылке.

"Мемориал" был внесен в реестр иностранных агентов в 2014 году. Попытки обжаловать это в судах успехом не увенчались. Почему УФСБ по Ингушетии занялось проверкой соцсетей "Мемориала", никак не объяснялось, в том числе и в суде, отметил ранее руководитель ингушского "Мемориала" Тимур Акиев, добавив, что никаких предупреждений со стороны управления не поступало.