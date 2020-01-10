Во время слушаний в Тверском суде 10 января 2020 года. Рисунок Маши Березиной https://www.memo.ru/ru-ru/memorial/departments/intermemorial/news/337

10 января 2020, 18:21

Общая сумма штрафов "Мемориалу" достигла 4,5 миллиона рублей

Суд в Москве по инициативе ингушского УФСБ оштрафовал сегодня "Международный Мемориал" на 300 тысяч рублей. Всего рассмотрены 22 протокола, составленных на структуры "Мемориала" и их руководителей за отсутствие в их публикациях маркировки "иностранного агента".

"Кавказский узел" информировал, что после проверки, проведенной ингушским управлением ФСБ, на "Международный Мемориал", Правозащитный центр "Мемориал" и руководителей этих организаций были составлены 20 протоколов. Еще восемь составлены по жалобам частного лица, Андрея Шувалова. В связи с маркировкой каждого интернет-ресурса составляется по два протокола - один на юридическое лицо, другой на его руководителя. Штрафы варьируются от 100 тысяч до 400 тысяч рублей. 9 января по итогам рассмотрения 21 из 28 протоколов общая сумма штрафов достигла 4,2 миллиона рублей.

Почему Управление ФСБ по Ингушетии в 2019 году занялось проверкой соцсетей "Мемориала" никак не объяснялось, в том числе и в суде, отметил ранее руководитель ингушского "Мемориала" Тимур Акиев, добавив, что никаких предупреждений со стороны управления ведомства не поступало.

Сегодня судья Тверского районного суда Анатолий Беляков оштрафовал "Международный Мемориал" на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иностранного агента" в группе "1968. Год прав человека" в соцсети "ВКонтакте". Таким образом, после рассмотрения 22 протоколов Роскомнадзора суды выписали штрафов на 4,5 миллиона рублей, сообщил сегодня на своем сайте "Международный Мемориал".

Рассмотренный сегодня протокол был составлен 5 ноября 2019 года на основании обращения ингушского управления ФСБ, говорится в публикации на сайте Правозащитного центра "Мемориал".

Юрист Правозащитного центра "Мемориал" Тамилла Иманова указала суду, что на странице группы был размещен логотип, указывающий на то, что это часть спецпроекта "Международного Мемориала". Сайт организации содержит информацию о ее статусе "иностранного агента", поэтому маркировать группу в соцсети не было необходимости, настаивает защита. Кроме того, юрист заявила, что включение в реестр "иностранных агентов" является унизительным для "Мемориала", который не признает себя ничьим агентом и работает с целью сохранить память о репрессиях советского периода.

Сегодня судья Беляков также должен был рассмотреть наиболее спорный протокол, составленный на "Мемориал" за перепечатку его материалов в блоге на сайте "Эха Москвы". Заседание отложено на 25 февраля, чтобы в суд смог прийти представитель радиостанции. Он должен пояснить, могут ли сотрудники "Эха Москвы" создать блог организации, не уведомив ее об этом, сообщается в публикации ПЦ "Мемориал".

Пользователи Facebook раскритиковали решение суда

"Фемида нацепила повязку перед тем, как смотреть, есть ли маркировка", - написала Аглая Ашешова на странице издания "ОВД-Инфо" в Facebook. "А зачем вы вообще на этот абСУрД ходите?" - обратился к "Мемориалу" Глеб Лашков.

Скриншот комментариев к решению суда от 10 января 2020 года о штрафе "Мемориалу",https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2334713826628811&id=100002706507966К 18.21 мск 10 января эта публикация собрала 31 "лайк" и два комментария.

Пользователь Facebook Artur Alhanov укорил "Мемориал" за то, что на оплату штрафов уходят добровольные пожертвования. "Вы хоть как-то пытаетесь сберечь пожертвования? [Надо] предугадывать риски наложения штрафных санкций", - написал он на странице "Международного Мемориала" в соцсети. "В неправовом государстве "предугадывать риски" дело малоперспективное", - ответил ему администратор группы.

К 18.21 мск 10 января эта публикация собрала 37 "лайков" и пять комментариев.

"Мемориал" значится в реестр иностранных агентов с 2014 года. Попытки обжаловать это в судах провалились.

Примечание:

"ПЦ "Мемориал" оштрафован на 300 тысяч рублей по решению суда", "Федотов назвал включение "ЭкоВахты" в список иноагентов попыткой замять проблемы экологии", "Обжаловано решение о признании Международного "Мемориала" иноагентом".

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