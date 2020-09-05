ДУМ Ставрополья объяснило сложности со строительством мечетей в крае

05 сентября 2020, 05:54

Духовное управление мусульман Ставропольского края не получало от невиномысской общины разрешительных документов на возведение в городе мечети, строящееся здание которой было снесено. Процедура подготовки к строительству мечети довольно долгая, поэтому гораздо проще получить разрешение и возвести молельный дом, соблюдая требования закона, заявили в муфтияте региона.

Как информировал "Кавказский узел", информация о том, что в Невинномысске по улице Матросова, 2Б снесена недостроенная мечеть после того, как суд признал здание самостроем, угрожающим жизни и здоровью жителей, появилась в Сети 20 августа. Застройщик при оформлении документов указал, что будет строить склад, но осуществил строительство объекта со значительными отступлениями от проектной документации, на основании которой и было выдано разрешение на строительство, поэтому суд признал постройку самовольной и подлежащей сносу, сообщили в мэрии. В местной мусульманской общине заявили, что городу нужна мечеть и рассказали, что консультируются с юристами по поводу обжалования действий чиновников по сносу здания, в котором планировали проводить намазы.

Ролик сноса мечети в Невинномысске опубликован на Youtube-канале "Алиф ТВ". Кадры демонстрируют, как экскаватор ломает недостроенное здание. "Третий трактор пригнали, сейчас будут сносить здание. Будут делать свои вандальные действия", – прокомментировал происходящее автор ролика. В нем указано, что мусульманская община, начавшая строить здание два года назад, надеялась, что культовое сооружение удастся сохранить. Вначале мечеть проходила по документам как склад, а после окончания строительства планировалось изменить назначение здания на религиозное.

У Духовного управления мусульман Ставропольского края существует соглашение, заключенное с администрацией края, и власти региона "всегда идут навстречу по букве закона", заявила "Кавказскому узлу" пресс-секретарь ДУМ Ахгюль Хидирбаева.

"Если из городов и субъектов нашего края к нам приходят люди, которые зарегистрированы как религиозная организация, и обращаются к нам с тем, что хотят построить мечеть, то естественно мы содействуем и под нашей юрисдикцией ведутся переговоры. В уставе ДУМ прописана процедура создания новых мечетей и молельных домов. Каждый квартал у нас обязательно проходит заседание общественно-консультационного совета при нашем духовном управлении, где каждый раз все имамы приглашаются со всей территории края. Мы проводим совет в разных субъектах края, обязательно присутствует или глава администрации, или глава этого муниципального поселения, то есть они всегда для разговора открыты. С нами приезжает юрист, так же с нами присутствуют, представители комитета по делам национальностей и казачества Ставропольского края. Если есть вопросы по созданию каких-либо молельных домов, мечетей, молельных комнат, они постоянно обсуждаются. Если возникают какие-то проблемы, имам или представитель религиозной организации может напрямую обратиться к представителю администрации и к представителю комитета, которые представляют по сути руководство Ставропольского края", - рассказала она.

Относительно ситуации в Невинномысске Духовное управление мусульман устно было уведомлено о намерениях возводить мечеть, но разрешительные документы в адрес ДУМ не поступали, заявила Хидирбаева. "Там есть религиозная организация, которая входит в нашу юрисдикцию, там есть имам, и они арендуют помещение как молельный дом. Невиномысская община устно уведомляла о намерении [строить мечеть], но разрешающие документальные подтверждения, которые соответствуют законодательству РФ, нам не предоставляли", - пояснила она.

Она не ответила на вопрос, почему в Невинномысске пошли на ухищрение со строительством мечети под видом склада. "Судебные разбирательства длились на протяжение нескольких лет... Сначала получаются документы, потом идет строительство. Не все об этом могут знать, не все знают, что такое культовое сооружение. Я точно знаю, что уведомление о строительстве мечети было, но документы нам не предоставляли. Все решается. Просто это может занимать какое-то время. Но всегда и администрация, и Духовное управление мусульман Ставропольского края приходят к какому-то консенсусу", - заявила пресс-секретарь.

По ее данным, в Ставропольском крае во всех 33 муниципальных образованиях имеются религиозные организации и религиозные группы мусульман. "На данный момент официально зарегистрировано 54 религиозных организации и примерно столько же - 55 - религиозных групп. По краю у нас 27 мечетей. Это именно мечети, культовые сооружения. И вдобавок практически у каждой религиозной организации есть или молельный дом, или молельная комната. Наибольшее количество мечетей в Нефтекумском районе, где половина населения мусульмане. В Кисловодске четыре мечети, причем одна из них - центральная мечеть на улице Кольцова - буквально в 100 метрах от православного храма находится. В Пятигорске, где расположено духовное управление, мечеть функционирует. В Ставрополе есть два молельных дома на арендованной площади», - рассказала Хидирбаева.

То, что в том или ином городе есть мечети или молельные дома и комнаты, зависит как от по желания самой религиозной организации, от ее финансовых возможностей, так и от мнения общественности, отметила она. "Молельный дом и мечеть различаются только тем, что мечеть - это все-таки культовое сооружение, есть минареты, с которых раздается азан. Для того чтобы возвести культовое сооружение, помимо получения разрешающих документов, нужно опросить близлежащих жителей, не против ли они, провести открытые общественные слушания, это довольно-таки долгая процедура. Молельный дом гораздо проще построить, получить на него разрешение. Никаких проблем с оформлением документов нет. Администрация всегда идет навстречу, если осуществляется все по букве закона. Ставрополь - это столица Ставропольского края, крупный город, и рядом много немусульман. Поэтому, учитывая добрососедские отношения, там открыли молельные дома", - пояснила пресс-секретарь ДУМ.

По ее словам, по закону о свободе совести создать религиозную группу проще, и у нее не должны возникать проблемы с открытием мест для молитвы. "Там более простая документация, им проще зарегистрироваться, им проще открыть молельное помещение. Например, если какой-то мусульманин сказал, что он не против, чтобы в его доме в какой-то комнате совершали коллективный намаз, то по соглашению с руководителем этой группы, хозяин ИЖС [индивидуального жилого строения] пишет расписку о том, что он не против, и люди могут собираться. И, как правило, администрация уведомляется, что по такому-то адресу по пятницам будут проходить богослужения примерным количеством, скажем, 10 человек. У нас есть соглашение с Минюстом, если открываются какие-то религиозные мусульманские группы, как правило, нам сообщают о них, мы с ними знакомимся, что это за люди, чем они занимаются, какие у них там планы... Потому что это, во-первых, наша статусность, а во-вторых, как мусульмане мы отвечаем за мусульман нашего региона", - сказала она.

В ДУМ региона не назвали точного числа мусульман, проживающих в крае. "Если мы будем брать по районам, к примеру, Нефтекумский — половина населения мусульмане, в Туркменском районе - большинство. В Пятигорске, Кисловодске, том же Невинномысске, а это крупные города, то там очень много приезжих мусульман из соседних регионов, а также курортников. А общее население Ставрополья по переписи 2010 года - 2 миллиона 786 тысяч человек. Ставропольский край - это не нацреспублика, здесь пёстрая национально-культурная мозаика", - резюмировала Хидирбаева.

Лидер общины скептически оценил шансы оспорить снос недостроенной мечети в Невинномысске

Глава дагестанской общины Невинномысска, предприниматель Гасан Тагзиров, который начал возводить здание в Невинномысске на арендованной им земле по улице Матросова, 2Б, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что жалоба на решение о признании мечети самовольной постройкой и ее сносе дошла до Арбитражного суда Северо-Кавказского округа в Краснодаре, но 7 июля была оставлена без удовлетворения. Он считает решения трех инстанций судов предвзятыми и заявил, что в любом случае будет дальше продолжать их обжаловать.

Что касается земельного участка, на котором находилось снесенное здание, то оснований изымать его, по мнению Тагзирова, у властей нет. "Участок у меня в аренде... я оплату произвожу... Не было никаких предписаний о том, что я не плачу или как-то что-то нарушаю. Что делать дальше с ним, я пока не решил", - отметил он.

По его словам, возможность использования строящегося склада в качестве молельного помещения местной мусульманской общины обговаривалась с одним из руководителей города в "неформальном общении".

"Изначально разговор пошел о том, что культурный центр надо строить... [Чиновник] приходил к нам в молельное помещение на улице Космодемьянской и видел, в каком плачевном состоянии место, где мы молимся. Там около 100 "квадратов", подвал, который затапливало несколько раз. У нас было желание увеличить помещение, молельную комнату, потому что мест не хватало людям. Расширить подвальное помещение невозможно, наши потребности она не удовлетворяет, места не хватало. Изначально разговор был, было их [властей] предложение - не наше, чтоб культурный центр сделать. Дальше [начались] помехи. В этом крае не хотят даже молельные комнаты для мусульман. Люди-то не против, основная масса населения к этому нормально относится, в основном там, кто наверху сидит, у них политика такая, чтобы не строили здесь молельные комнаты, даже не мечеть, а молельную комнату", - полагает Тагзиров.

Мусульмане Невинномысска собираются в съемном подвальном помещении на улице Зои Космодемьянской, деньги на аренду которого собирают все постоянные участники молитв, рассказал ранее "Кавказскому узлу" Расул Ахмедов. По его словам, в том помещении могут находиться одновременно около 100-120 человек, оно не вмещает всех желающих. У Духовного управления мусульман края пока нет планов по строительству официальной мечети в Невинномысске, но все мусульмане города – а их примерно 3-4 тысячи - очень сильно этого хотят, отметил ранее Расул Ахмедов.

По его словам, власти предлагали общине землю под мечеть "там, куда человек без транспорта не доедет на пятничную молитву". "Я сказал, что у меня арендная земля есть, предложил построить там - будем склад для этих целей использовать. В неформальном разговоре они согласились. Даже разговор был, что у нас есть официальная организация мусульман-суннитов, и мы можем со временем передать им здание", - отметил он.

После начала строительства здания в ситуацию вмешались силовики, без одобрения которых, как следует из ситуации в крае, молельные помещения для мусульман строится не могут, полагает он. "В итоге разрушили здание. Я судился с ними [властями], но все мы понимаем, что суд с государством не выиграть... Я надеялся, что они посмотрят на нас другими глазами, что мы не такие уж и плохие, и отношение к нам неправильное, что надо содействовать нам, а не палки в колеса вставлять, но ошибся", - посетовал Тагзиров.

Если у мусульман нет разрешения на строительство мечети, то ее возведение будет незаконным, заявили ранее "Кавказскому узлу" юристы, комментируя намерение обжаловать снос недостроенной мечети в Невинномысске. Властям города стоит выделить участок для мечети, чтобы эта ситуация не стала поводом для радикализации, считает конфликтолог Юрий Ефимов.

Власти отрапортовали причину подачи иска о сносе недостроенной мечети

Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Невинномысска Андрей Великанов заявил "Кавказскому узлу", что иск о сносе построенного Тагзировым здания связан с отступлением от проекта. "Этим вопросом занимались юристы. Там было несоответствие проектной документации. К разрешению [на строительство] прикладывается проектная документация. В данном случае по факту здание не соответствовало проекту. Вот и все", - сказал Великанов.

Суды установили, что 14 декабря 2017 года предприниматель Тагзиров и администрация Невинномысска заключили договор аренды находящегося в государственной собственности земельного участка, относящегося к категории земель населенных пунктов, на улице Матросова, 2Б, для целей размещения складов общей площадью 991 кв. м. 22 марта 2018 года предпринимателю было выдано разрешение на строительство складов согласно предоставленной им проектной документации, которое 29 августа того же года было отменено после выявления отступлений от проекта. "Согласно проекту конфигурация здания представляет собой ломанную геометрическую фигуру с размерами в плане 25,8х6х2х9х20х6,2х3,8х8,8 метра, фактически строящееся здание имеет прямоугольную в плане форму размерами 24х15 метров, размеры оконных проемов – 1,65х2,35 метра, больше чем по проектной документации – 0,9х1,8 метра; наружные ограждающие конструкции (наружные стены) запроектированы многослойные (кирпичная кладка - 250 мм, утеплитель - 80 мм, облицовочный кирпич - 120 мм), фактически наружные стены выполнены из кирпича толщиной 380 мм. Допущенные отклонения от проектной документации... по мнению комитета, свидетельствуют о намерении застройщика усилить конструктивную схему здания и строительстве объекта капитального строительства с иными параметрами", - говорится в постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа, опубликованном в картотеке арбитражных дел "Электронное правосудие".

По словам Великанова, как правило, если снос был осуществлен за счет городского бюджета, то затраченные деньги могут быть взысканы с арендатора, но о какой сумме идет речь он не смог уточнить. "Тонкостей не знаю. Но такие требования могут быть выдвинуты", - добавил он.

Участок останется у прежнего арендатора до окончания срока аренды по договору и снос самовольной постройки этому не помешает. От договора аренды зависит и возможность нового строительства на данном участке, отметил чиновник. "Смотря, что у него в договоре аренды [прописано], на какой срок договор аренды, что там написано о строительстве зданий", - пояснил он.

По его словам, возведение культовых сооружений регулируют генеральный план города и правила землепользования и застройки города. "Проекты должны соответствовать этим документам. Предоставление земель для определенных целей идет с аукционов", - подытожил Великанов.

Тагзиров, который сам занимается строительством, сообщил, что здание снесли за счет города, но ему претензий пока не выдвигали. Он указал также, что здание было только разрушено спецтехникой и других необходимых работ не проводилось.

"Они мусор, остатки снесенного здания не убрали за собой. Час работы такой техники (вместе с оплатой труда машиниста) стоит 4-4,5 тысячи рублей. Работали они над сносом 1 рабочий день - 8 часов. Я не думаю, что больше чем в пределах этой суммы они будут выдвигать иск, если захотят", - сказал он, полагая, что снос здания городу обошелся примерно в 36 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ставропольские чиновники требовали сноса других зданий, по их информации, незаконно построенных или обустроенных под мечети, в том числе в Пятигорске и Кисловодске. При этом в январе 2015 года власти Пятигорска сменили назначение недостроенного здания мечети из религиозного в культурное, что позволило спасти его от сноса. Тогда было решено, что в здании будут располагаться музей национальных культур и резиденция муфтия, но коллективные молитвы в нем будут запрещены. В Ставрополе мусульмане неоднократно поднимали вопрос о передаче для проведения религиозных служб здания исторической мечети, в котором сейчас находится картинная галерея.