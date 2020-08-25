Лидеры мусульманской общины Невинномысска назвали необходимостью строительство мечети в городе

25 августа 2020, 20:28

Мусульманская община консультируется с юристами по поводу обжалования действий чиновников по сносу здания в Невинномысске, которое планировалось использовать в качестве мечети. Городу нужна мечеть, подтвердил местный имам. К строительству мечети можно приступать только после оформления всех документов, настаивают власти.

Как писал "Кавказский узел", информация о том, что в Невинномысске по улице Матросова, 2Б снесена недостроенная мечеть после того, как суд признал здание самостроем, угрожающим жизни и здоровью жителей, появилась в сети 20 августа. Застройщик при оформлении документов указал, что будет строить склад, сообщили в мэрии.

Ролик сноса мечети в Невинномысске опубликован на Youtube-канале «Алиф ТВ». Кадры демонстрируют, как экскаватор ломает недостроенное здание. "Третий трактор пригнали, сейчас будут сносить здание. Будут делать свои вандальные действия", – прокомментировал происходящее автор ролика. В нем указано, что мусульманская община, начавшая строить здание два года назад, надеялась, что культовое сооружение удастся сохранить. Вначале мечеть проходила по документам как склад, а после окончания строительства планировалось изменить назначение здания на религиозное.

На строительство снесенной мечети было собрано 4 миллиона рублей

Изначально у мусульманской общины не было планов строить именно мечеть в Невинномысске по улице Матросова, 2Б, сообщил индивидуальный предприниматель, руководитель дагестанской общины города Гасан Тагзиров, который руководил строительством мечети.

«В 2018 году мы обсуждали возможность строительства культурного центра, но тогда поняли, что он нам особо не нужен, да и содержать его финансово сложно. Мы молились в подвальном помещении, которое временами затапливало после дождей. Оно было тесноватым, не очень удобным. Необходимость мечети назревала постепенно. У нас была официально зарегистрированная в Минюсте религиозная организация, мы обратились к руководству города, предложили построить склад на земельном участке, который я арендую у города сроком на 49 лет, и мы перейдем туда молиться. В 2018 года начали строительство», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Гасан Тагзиров.

По его словам, финансирование на строительство образовалось за счет пожертвований мусульман города. «Два года потом судились с администрацией. И вот недавно мечеть снесли, когда стены полностью были возведены, то есть каркас полностью был готов, только внутри здания ничего еще не было сделано», - заявил Гасан Тагзиров.

Иск в суд с требованием снести здание подал комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Невинномысска. Окончательное решение о признании нежилого здания размером 15 на 24 метра и площадью 991 квадратный метр по улице Матросова, 2Б самовольной постройкой и его сносе принял 6 декабря 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края. «Исковое заявление комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Невинномысска удовлетворить. Признать нежилое здание […] самовольной постройкой. Обязать индивидуального предпринимателя Тагзирова Гасана Хазбулатовича в месячный срок со дня вступления в законную силу решения суда за свой счет осуществить снос самовольной постройки. Признать отсутствующим право собственности на объект незавершенного строительства», - говорится в решении суда, размещенного на его сайте.

Тагзиров сообщил, что собирается обжаловать снос недостроенной мечети в Верховном суде России. «Такие планы есть. Сейчас мы консультируемся с юристом для составления жалобы и обращения в Верховный суд», - отметил он.

По мнению Тагзирова, экспертиза, которая признала здание самостроем, была предвзятой. «Мы предложили другую компанию, которая бы могла сделать объективную экспертизу, но комитет [по управлению муниципальным имуществом администрации города Невинномысска] не согласился. В итоге экспертизу провела компания, предложенная комитетом, которая заключила, что здание несет общественную угрозу, не соответствует строительным нормам, признала здание самостроем. Суд на основании этого решил, что здание должно быть снесено», - сообщил Тагзиров.

Он отметил, что в целом на строительство мечети было потрачено около четырех миллионов рублей. Граждане, выделившие деньги на строительство, не требовали обратно свои средства, добавил Тагзиров.

«Мы строили склад, который для многих был бы мечетью. Люди называли мечетью то помещение, где мы раньше собирались на намаз. То есть не было обязательным, чтобы его официально признали как мечеть. Главное, чтобы было нормальное место для намаза. Просто многим не понравилось, что у нас будет такое удобное место для намаза», - заключил он.

Мусульманам в Невинномысске нужна мечеть

Невинномысску нужна официальная мечеть, считает имам города Расул Ахмедов. «Сейчас мусульмане города собираются в подвальном помещении на улице Зои Космодемьянской, которое мы снимаем. Деньги собираем все вместе, все постоянные участники молитв выделяют деньги на аренду. Помещение вмещает около 100-120 человек. Желающих принять участие, особенно в пятничных намазах, очень много. Но помещение маленькое для того, чтобы мы могли всех принять. Поэтому нам нужна мечеть», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Расул Ахмедов.

По его словам, у Духовного управления мусульман края пока нет планов по строительству официальной мечети в Невинномысске. «Это сложно. Пока нет таких планов. Но было бы хорошо иметь официальную мечеть. Все мусульмане города очень сильно этого хотят. В городе примерно 3-4 тысячи мусульман: это дагестанцы, казахи, таджики, турки и многие другие. Для такого количества мусульман обязательно нужна мечеть. Это я не говорю про тех, кто живет рядом с городом. Они бы тоже посещали нашу мечеть», - отметил Расул Ахмедов.

Имам считает, что в целом в Ставропольском крае недостаточно мечетей. От комментариев относительно сноса недостроенной мечети он воздержался.

Невиномысская община мусульман устно уведомляла муфтият о намерениях возводить мечеть, но никаких разрешительных документальных подтверждений строительства именно культового сооружения, соответствующих законодательству, предоставлено не было, говорится в комментарии Духовного управления Ставрополья на его сайте.

«Демонтированный объект незавершённого строительства в Невинномысске по всем официальным документам не проходил как культовое сооружение. В Уставе Духовного управления мусульман Ставропольского края чётко прописана вся процедура создания новых мечетей и молельных домов. Эти вопросы неоднократно обсуждались в ходе заседаний общественно-консультационного совета при ДУМ Ставропольского края, на заседания указанного совета приглашались имамы всех территорий края», - говорится в этом сообщении.

Отметим, что на сайте муфтията среди прочих новостей размещены новости о действующих мечетях в населенных пунктах региона, среди которых город Пятигорск, аулы Бейсей, Канглы, Чур. 17 августа сообщается о начале строительства мечети в ауле Нижний Барханчак. «Как сообщил имам-хатыб аула, на данный момент община получила все разрешающие документы на землю. К участку подведено электричество, ведутся работы по подводу водоснабжения и канализации. На сегодняшний день территория полностью очищена и подготовлена к началу строительных работ. По проекту мечеть будет оборудована молельным залом, рассчитанным на сто прихожан, комнатой омовения и женским залом», - сказано в этом сообщении.

Власти предостерегают от строительства мечетей без разрешительных документов

Власти не против того, чтобы в Невинномысске по улице Матросова, 2Б была мечеть, но с условием соблюдения всех законных процедур, заверили корреспондента «Кавказского узла» в комитете Ставропольского края по делам национальностей и казачества.

«Мы не против строительства мечети. Мы против того, чтобы сначала строили склад, потом превратили его в мечеть. Для строительства такого религиозного, культурного объекта нужно получение документации и разрешений. Все должно быть согласовано с администрацией города, нужно иметь зарегистрированную религиозную или общественную организацию, далее получить земельный участок для строительства мечети, далее получить одобрение архитектурного бюро города и потом только начать строить. Вот тогда будут соблюдены все законные требования, и никаких проблем не возникнет», - заявил сотрудник комитета.

По его словам, на данный момент нет никаких официальных запросов для строительства мечети в городе Невинномысск.

В администрации Невинномысска рассказали корреспонденту «Кавказского узла», что в районе города, где была недостроенная мечеть, находятся как промышленные объекты, так и жилые дома. В администрации также подчеркнули, что любой объект должен быть построен на основании разрешительных документов.

Ранее ставропольские чиновники требовали сноса других зданий, по их информации, незаконно построенных или обустроенных под мечети, в том числе в Пятигорске и в Кисловодске. В Ставрополе мусульмане неоднократно поднимали вопрос о передаче для проведения религиозных служб здания исторической мечети, в котором сейчас находится картинная галерея. При этом в январе 2015 года власти Пятигорска сменили назначение недостроенного здания мечети из религиозного в культурное, что позволило спасти его от сноса. Тогда было решено, что в здании будут располагаться музей национальных культур и резиденция муфтия, но коллективные молитвы в нем будут запрещены.