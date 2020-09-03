Матери бесланских заложников обвинили следствие в формализме

03 сентября 2020, 22:36

Расследование дела о теракте в Беслане формально продлевается, но реальных подвижек в нем нет, а приобщать к делу выводы ЕСПЧ следствие отказалось, заявили сопредседатель комитета "Матери Беслана" Анета Гадиева и мать погибшей при штурме школьницы Фатима Мамаева.

Как писал "Кавказский узел", более тысячи человек приняли участие в траурных мероприятиях в Беслане в первые часы после их начала. Число участников традиционной вахты памяти не ограничивалось, несмотря на угрозу заражения коронавирусом. Фатима Кусова в годовщину теракта создала композицию из 186 вязаных маков в память о погибших детях, этими цветами украшен сквер в Беслане.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, 810 человек получили ранения. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", а в разделе "Хроники"- хроника захвата школы и последовавших за ним событий.

Следственные органы регулярно продлевают расследование дела о теракте в бесланской школе №1, но причину очередных продлений следствие не сообщает, заявили жительницы Беслана, потерявшие в результате теракта своих близких. Комментарии трех женщин, которые ждут итогов расследования, собраны в сегодняшнем сюжете "Дождя".

Фатима Мамаева потеряла в результате теракта 15-летнюю дочь, в сентябре 2004 года она шла в девятый класс. "Раздались эти выстрелы, - мы думали, они салюты дают. Оказывается, уже заехали и захватили школу", - вспоминает она.

Дочь Мамаевой погибла в здании школы во время штурма. Ее останки нашли только через месяц после теракта. "Искали ровно месяц, 11 октября похоронили, она погибла в школе во время штурма, была вся обгоревшая", - рассказывает женщина.

Муж Фатимы Мамаевой умер 10 лет назад, но следственные органы направляют на его имя письма о ходе расследования. "На имя мужа приходят письма, что расследования перенесли. Я их рву и выбрасываю", - призналась женщина.

Сопредседатель комитета "Матери Беслана" Анета Гадиева была в числе заложников с двумя своими детьми. Старшей дочери на момент теракта было неполных 10, младшей только исполнился год. "Старшая дочь моя осталась в школе, а мы с грудным ребенком остались живы", - говорит она.

По словам Гадиевой, в последние годы люди, получившие тяжелые ранения, стали получать помощь от благотворителей. Так, трех человек, по ее данным, отправили на реабилитацию.

"Письма приходят из следственной группы, о продлении дела. В первые годы они сообщали причину продления, но с определенного времени они заявили, что у них есть право не сообщать нам причины. Возможность не забыть (произошедшее в Беслане) создают сами люди, которые пострадали от этого теракта. Но государству неудобно помнить. Любой теракт - это прежде всего недоработка правоохранительных органов", - объяснила Гадиева.

На пресс-конференции 1 сентября Анета Гадиева сообщила журналистам, что расследование дела о теракте в Беслане в очередной раз продлено, пока до декабря 2020 года. По словам Гадиевой, следственная группа, которая работает над делом о теракте, отказалась приобщать решение Европейского суда по правам человека к материалам дела.

«Что касается расследования, то, к сожалению, никаких продвижений нет, дело формально продолжается, и его продлили до декабря. Мы будем предпринимать меры, напишем ходатайство, и если оно опять будет не удовлетворено, то будем подавать в суд», - цитирует слова Гадиевой на пресс-конференции издание "15-й регион".

13 апреля 2017 года ЕСПЧ признал нарушение прав родственников погибших и пострадавших при захвате бесланской школы в 2004 году и присудил 409 заявителям компенсации на общую сумму 2,955 млн евро и еще 88 тысяч евро в качестве возмещения судебных издержек. В сентябре 2019 года Минюст отчитался о выплате компенсаций жертвам теракта в Беслане, кроме одной заявительницы. Организации, объединяющие жертв теракта заявили, что Россия не выполнила все решения Европейского суда.

Анета Гадиева и Сусанна Дудиева из комитета "Матери Беслана" стали участницами сегодняшнего выпуска программы "Площадь Свободы" на осетинском телеканале "КрыльяTV". Они прокомментировали, среди прочего, вывод Европейского суда о том, что российские власти при штурме школы активно применяли оружие неизбирательного поражения, что явно противоречило цели спасения заложников и при том не было мерой крайней необходимости.

По словам Гадиевой, "Матери Беслана" столкнулись с жесткой критикой и обвинениями в непатриотизме после обращения в ЕСПЧ, хотя они "тянули до конца" с обращением в Страсбургский суд, надеясь добиться справедливости в России. "Мы ждали, чтобы наш суд какое-то решение принял хоть раз", - отметила она.

Сусанна Дудиева напомнила, что в материалах дела есть ссылки на оперативную информацию о подготовке теракта в Беслане. Она уверена, что правоохранительные органы и спецслужбы, заранее получившие эти сведения, должны были предотвратить теракт.