Масочный режим в школах сказался на расходах жителей Чечни

02 сентября 2020, 22:05

Чеченских школьников обязывают носить маски только вне кабинетов, пояснили учителя. Родители учащихся рассказали о тратах на защитные маски и способах сэкономить на их покупке.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни ввели в школах масочный режим, хотя Роспотребнадзор предписал ношение масок только для персонала школьных столовых.

В письме "Об организации работы общеобразовательных учреждений", размещенном на сайте Роспотребнадзора, говорится, что маски и перчатки в школах обязан носить персонал пищеблоков. Согласно документу, Роспотребнадзор рекомендует измерять у школьников температуру при входе в школу, использовать антисептики для обработки рук, закрепить за каждым классом отдельный кабинет и исключить совместные занятия разных классов в актовых и спортивных залах.

На уроках школьники в масках не сидят, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" чеченские учителе. "На входе в школу установлены санитайзеры для дезинфекции, дистанционно замеряется температура, класс продезинфицирован. Дети пришли в масках, но непосредственно в классе они их не используют. Надевают, когда выходят на перемену", - пояснила преподаватель школы №11 в Октябрьском районе Грозного.

"Дети надевают маски, когда приходят на занятия, во время перемены и когда идут в столовую. Находиться все время в маске нелегко даже взрослым. Родителей учеников очень беспокоил именно это вопрос. Пришлось разъяснить, что никто не собирается заставлять детей часами находиться в масках", - сказала учительница, работающая в средней общеобразовательной школе № 15 в Ленинском районе Грозного.

По словам учительницы из 48-й школы Ленинского района Грозного, там также не практикуется ношение учениками масок на уроках. "Они надевают их, когда заходят в школу, выходят на перемену, и уходя домой", - пояснила она. Педагог добавила, что ради разделения потоков учащихся открыты запасные выходы из школы. "На входах производится замер температуры, руки обрабатываются антисептиком", - рассказала она.

По данным Минобразования Чечни, на сегодняшний день в республике работают 488 общеобразовательных школ, в которых учатся более 295 755 учеников, в том числе 33 032 первоклассника. При этом в 73 школах из-за нехватки мест занятия проходят в три смены. Это меньше, чем в 2019 году, когда школ с трехсменкой было 85, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ведомства.

Слова учителей подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" и родители учеников. "На территорию школы родителей не допускают, как это прежде бывало на пунктах сдачи ЕГЭ. Впускают по классам через разные входы, чтобы толкучки не создавали. Нас классный руководитель предупредила, чтобы дети брали с собой в школу маски, но на уроках они в масках не сидят. Да и сама преподаватель сказала, что она большую часть времени держит маску на подбородке, а рот и нос полностью закрывает только когда подходит близко к кому-нибудь и учеников. Такой вот режим у нас сейчас", - рассказала грозненка Малика, чья дочь учится в 3 классе городской школы №15.

Еще одна местная жительница, Айшат, отметила, что ее беспокоило введение масочного режима в чеченских школах. "Оказалось, что это не так уж и страшно. Сегодня повела сына в нашу 10-ю школу, он сейчас во втором классе учится. Меня дальше входа не пустили, а он зашел на территорию в маске. На входе ему температуру измерили на расстоянии, на руки антисептиком брызнули, и он пошел в свой класс. На уроках они маски не надевали - только когда выходили из класса. Меры, конечно, строгие, но не настолько, как могли бы быть. Я купила 10 масок, буду каждый день в школу давать по одной. У сына пятидневка - значит, хватит на две недели. Это 50 рублей дополнительно", - сказала грозненка.

По словам жительницы Грозного Зары, она для своей дочери, ученицы 7-го класса 33-й школы, приобрела тканевую маску за 100 рублей. "Обычнее маски, что по 10-20 рублей продают, мне кажутся ненадежными. Резинки у них могут порваться в любой момент, да и рассчитаны они на разовое использование. Я купила ей тканевую маску - ее можно будет каждый вечер стирать и носить дальше. Еще подруга, работающая в аптеке, сказала, что желательно такую маску обрабатывать уксусом, чтобы микробы не заводились, или чем-нибудь спиртосодержащим. Думаю, как минимум две маски придется ей в месяц брать. Значит, 200 рублей сверху тратить надо на ребенка. В день ей на питание мы по 30-50 рублей даем", - сообщила грозненка.

Введение масочного режима для школьников она сочла формальностью. "Этот масочный режим - просто ненужная формальность, только для «галочки» это делается, на мой взгляд. Дети только заходят в школу в масках и на перемене их носят. Какой в этом толк и зачем вообще это делать? От этих масок вреда больше, чем пользы, потому что они снижают иммунитет и вредят легким человека", - заявила Зара.

Жительница города Аргун Элина рассказала, что ей тоже пришлось купить маски для двух своих дочерей, учащихся в 4-м и 8-м классах 5-й школы. "Вообще-то поначалу говорили, что носить маски в школе детям необязательно. Но накануне учительница скинула в группу сообщение, чтобы дети приходили в школу с масками. Пришлось купить несколько масок, у нас они стоят по 15-20 рублей за штуку. Хорошо хоть, что не заставляют каждые два-три часа их менять, так бы и денег не хватило. Будем менять их каждый день, наверное. Надеюсь, что со временем это все сойдет на нет", - сказала женщина.

Родители школьников по-разному отнеслись к открытию школ в условиях пандемии. Некоторые из них указали, что дистанционное обучение, которое практиковалось весной, ухудшило успеваемость их детей, и выразили надежду, что возобновление работы школ подтянет знания и дисциплину школьников. Другие заявили, что боятся заражения и предпочитают онлайн-уроки.

Масочный режим в школах действует на основании письменного приказа, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минобразования Чечни. "Имеется приказ, издан к новому учебному году. Дети в школу заходят в масках, а в кабинетах они могут их снять", - отметил представитель ведомства

Между тем, в приемной школы №48 Ленинского района Чечни затруднились заявили, что ношение масок - результат "добровольного соглашения родителей и руководства школы". "Масочный режим в школе соблюдается, как и все другие меры безопасности: проверка температуры, обработка рук. Все это по усмотрению самих людей — родителей и учителей. Предварительно была проведена беседа о том, что было бы положительно, если бы все носили маски. Важность этого понимают. У нас и на улице большинство людей ходит в масках", - указал представитель школы.

Он подчеркнул, что принуждения к ношению масок нет. "Конечно, если есть противопоказания — астма или какие-то иные заболевания, которые не позволяют носить маску, - то никто не заставляет носить. И в целом никто никого не принуждает. Из-за отсутствия маски домой не отправляют. У сторожа есть запас масок для тех, кто не имеет ее. Но сегодня в школе почти стопроцентно учащиеся были в масках. А на первом уроке детям рассказывали о необходимости соблюдения мер безопасности при коронавирусе", - рассказали в дирекции школы.

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