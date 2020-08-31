Тренер "Краснодара" Мусаев получил красную карточку после матча с "Ростовом"

31 августа 2020, 00:13

Футболисты ФК "Краснодар" на своем поле сыграли вничью с "Ростовом" в матче 6-го тура Российской премьер-лиги. Тренер хозяев Мурад Мусаев получил красную карточку после финального свистка и пропустит следующую встречу.

Как писал "Кавказский узел", в предыдущем сезоне Чемпионата России ФК "Краснодар" занял третье место, набрав 52 очка. В последнем матче сезона, который состоялся 22 июля, краснодарцы дома разгромили грозненский "Ахмат" со счетом 4:0. ФК "Ростов" закончил первенство на пятом месте с 45-ю очками.

Встреча, прошедшая 30 августа на стадионе "Краснодар", завершилась со счетом 1:1. Первыми счет открыли гости: на 64-ой минуте со штрафного забил Матиас Норманн. У "Краснодара" на 72-ой минуте отличился Маркус Берг, указано в протоколе матча на сайте РПЛ.

Ничейная серия в матчах всероссийского первенства между "Краснодаром" и "Ростовом" достигла пяти матчей. Прошлая встреча команд также завершилась со счетом 1:1, пишет ТАСС.

После финального свистка Мурад Мусаев иронично поаплодировал главному арбитру встречи, из-за чего тот показал ему красную карточку. Таким образом, Мусаев пропустит матч 7-го тура, в котором его подопечные на выезде 13 сентября встретятся с волгоградским "Ротором", сообщил сайт championat.com.

ФК "Ростов" проведет свой следующий матч дома против московского "Локомотива".

По итогам шести туров "Краснодар" занимает 9-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 8 очков, "Ростов" с 10 очками занимает 7-е место.