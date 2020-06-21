Болельщики раскритиковали перенос матча "Краснодара" и "Динамо"

21 июня 2020, 15:56

Решение о переносе матча "Краснодара" с "Динамо", чьи игроки заразились коронавирусом, принято после резкой критики в адрес сочинского клуба за заведомо неравную игру с "Ростовом". Часть болельщиков сочли перенос матча неуместным.

Как сообщал "Кавказский узел", футбольный клуб "Сочи" принес извинения за глумление над соперниками после того, как футболисты сочинского клуба обыграли "Ростов" со счетом 10:1, тогда как основной состав "Ростова" помещен на карантин по коронавирусу, а в игре выступали несовершеннолетние игроки. "Сочи" покрыл себя несмываемым позором, заявили пользователи Instagram.

19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса, возобновился Чемпионат России по футболу. Состоявшаяся в тот день встреча "Сочи" и "Ростова" завершилась со счетом 10:1. "Сочи" благодаря этой победе поднялся на девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, в активе команды 27 очков. "Ростов" с 38 очками продолжают занимать четвертую строчку, сообщается на сайте "Чемпионат".

Футбольный матч между командами "Краснодар" и "Динамо", который должен был состояться сегодня в 20.00 мск, перенесен на 19 июля. Такое решение принял Российский футбольный союз (РФС) после обращения Российской премьер-лиги, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. "Динамо" поблагодарило руководство "Краснодара" "за жест доброй воли, человеческое и спортивное благородство", – процитировал сегодня ТАСС пресс-службу футбольного союза.

Бюро исполкома Российского футбольного союза объяснило перенос матча соблюдением принципа равенства среди участников соревнования. "РФС готов рассматривать вопрос о внесении изменений в календарь сезона-2019/2020 и использовать дату полуфинала Кубка России (19 июля 2020 года) при согласии обоих участников матча", – процитировало сегодня заявление союза издание "Чемпионат.com".

У трех игроков "Динамо" – Клинтона Н'Жи, Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе подтвержден коронавирус, все трое находятся на карантине. Остальная команда находится на самоизоляции на базе в подмосковном Новогорске. Помимо троих зараженных, весь клуб в субботу повторно сдал тесты на COVID-19, все результаты отрицательные, сообщил сегодня ТАСС.

Сообщение о переносе игры между командами было опубликовано сегодня в 10.15 мск на странице в Twitter футбольного клуба "Краснодар". На 15.05 мск эта публикация набрала 54 отметки "Нравится", комментаторы оставили 14 сообщений. Некоторые из них раскритиковали перенос матча. "А если 19 вся команда заболеет?", – задался вопросом Максим Макаровский.

"Чем вы хуже "Сочи"? Требуйте игры с дублем "Динамо"! Никаких переносов", – потребовал пользователь Злой Спорт.

Другая часть болельщиков отозвалась положительно. "Краснодар - красавчики (не зря за вас болею)", – написал пользователь Женя Степанов. "Респект! спасибо от болельщика "Динамо", – написал Павел Белянин. "Перенос матча – это максимально порядочное решение", – отметил Ramiro Garcia.

"Спасибо "Краснодару" за понимание и Фэйр-плэй. Вы показали Всем (не будем говорить о ком, ФК "Сочи") как надо себя вести в сложившейся сложный период", – написал Александр Щербаков.

"Вы большие молодцы, что согласились перенести матч, несмотря на плотный график. Настоящий поступок, достойный уважения. Показали, что человечность и мораль выше спортивного результата и что уважение к сопернику – главный принцип спорта", – отметил пользователь Мне улыбался Жиру.