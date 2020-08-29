Заседание парламента Южной Осетии 29 августа 2020 года. Фото пресс-службы парламента, http://www.parliamentrso.org

29 августа 2020, 16:21

Парламент Южной Осетии вынес вотум недоверия генпрокурору

Подавляющее большинство участников экстренной сессии парламента проголосовали за объявление недоверия генеральному прокурору Южной Осетии Урузмагу Джагаеву в связи со смертью задержанного силовиками Инала Джамбиева. Депутаты раскритиковали спикера парламента за то, что он не вышел ночью к протестующим.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 августа в Цхинвале была обстреляна машина главы МВД региона. Один из подозреваемых в покушении, Инал Джабиев, 28 августа скончался. В интернете распространились фото со следами жестоких избиений на его теле. После этого сотни человек вышли на митинг перед зданием правительства Южной Осетии в Цхинвале и потребовали отставки Кабмина, а затем и главы Южной Осетии. Протестующие остались на центральной площади на ночь и разошлись лишь сегодня утром.

В связи с расследованием смерти Джабиева временно лишен полномочий министр внутренних дел Игорь Наниев. После начала протестов глава Южной Осетии Анатолий Бибилов принял отставку премьер-министра Эрика Пухаева, который объяснил свой уход нежеланием подводить президента. В связи с уходом премьер-министра в отставку было отправлено все правительство.

Сегодня часть протестующих отправилась к пограничному пропускному пункту "Рук", чтобы встретить бывшего президента Эдуарда Кокойты, который через социальные сети заявил, что направляется в Южную Осетию. На Театральной площади в Цхинвале, где находится здание правительства, также собираются люди, передал корреспондент "Кавказского узла".

Парламент, не завершив каникул, провел сегодня внеочередную сессию. Часть депутатов высказала претензии спикеру парламента за то, что он так и не вышел ночью к митингующим, которые прождали его до двух часов ночи. "Я не выключал свой телефон, он у меня разрядился", - оправдался спикер парламента Алан Тадтаев.

Депутат от партии "Ныхас" Давид Санакоев подчеркнул, что смерть Джабиева стала причиной утраты доверия к правительству и президенту. Одна из депутатов от партии "Единая Осетия", Роза Валиева, возразила, что "кучка людей - еще не повод для отставки президента". Это высказывание вызвало негодование парламентариев. После долгой перепалки депутаты вынесли на рассмотрение заседания вопрос о вотуме недоверия генеральному прокурору Урузмагу Джагаеву. Из присутствующих 24 депутатов за отставку генпрокурора проголосовали 22, а два депутата от "Единой Осетии" воздержались, передал корреспондент "Кавказского узла".

Согласно сегодняшнему указу Анатолия Бибилова, опубликованному на сайте президента и Кабмина Южной Осетии, временно исполнять функции премьер-министра будет его заместитель, министр экономики Геннадий Бекоев.

Напомним, что в 2019 году группа депутатов выносила главе МВД Игорю Наниеву и министру юстиции Залине Лалиевой вотум недоверия. Перед этим Наниев подтвердил факт применения силы к  заключенным цхинвальской колонии, которые проводили голодовку с требованием улучшить условия содержания. Вотум встретил противодействие спикера Алана Тадтаева и президиума парламента. В результате споров работа парламента в октябре-ноябре 2019 года была парализована, отмечается в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Примечание:

"Глава Кабмина Южной Осетии ушел в отставку", "Протестующие в Цхинвале потребовали отставки правительства", "Глава МВД Южной Осетии отстранен от должности после смерти задержанного".

Автор: Дарья Кузнецова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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