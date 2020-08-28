Открытие школ в условиях пандемии обеспокоило волгоградцев

28 августа 2020, 17:27

Родители волгоградских школьников усомнились в эффективности предусмотренных в школах мер профилактики COVID-19, при этом они не считают дистанционное обучение приемлемой альтернативой. Директора школ заверили, что выполнили все предписания Роспотребнадзора.

Как писал "Кавказский узел", весной школы Волгоградской области из-за эпидемии коронавируса были переведены на дистанционное обучение. В новом учебном году занятия планируется возобновить в традиционном формате. При этом лекции для студентов волгоградских вузов 1 сентября начнутся в дистанционном формате, а лабораторные и практические занятия пройдут в индивидуальных помещениях для каждой группы обучающихся.

В июле в Волгограде прошла серия одиночных пикетов, участники которых, в частности, выступили против дистанционного обучения школьников. Они указали на то, что это накладывает большую нагрузку на родителей, а также, по мнению протестующих, создает серьезную угрозу физическому и психическому здоровью детей. Детский омбудсмен сообщила, что жалобы на дистанционное обучение были единичными.

Под учебные кабинеты переоборудованы актовые залы и библиотеки

Директор расположенного в центре Волгограда лицея №5 Лариса Тропкина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что помещения лицея будут использоваться максимально, чтобы разделить учеников. "Актовый зал будем использовать, потому что кабинетов не хватает, чтобы посадить всех детей. Сейчас мы переоборудуем танцевальный зал в аудиторию, будем задействовать как учебное помещение и нашу большую библиотеку, тогда нам помещений хватит", - сказала рассказала Лариса Тропкина.

Она отметила, что лицей входит в тройку самых крупных школ Волгограда, у него несколько корпусов. Однако обучение в нем будет организовано в одну смену. В школе учится 1900 школьников и работает примерно 140 учителей.

"Теперь мы откроем все двери, а раньше все входили в одну дверь. У нас в каждом корпусе по три-четыре двери. Мы распределили детей так, чтобы они входили в разные двери, входили и не соприкасались. Младшие дети у нас в отдельном корпусе. Мы расписали разный график прихода классов. Мы получили рециркуляторы, но пока не во все классы, в скором времени обещают еще поставки. Одного рециркулятора хватает на несколько классов. Он передвижной, можно совмещать два класса. Ставим рециркуляторы и на входе, там также стоят санитайзеры", - сказала директор лицея.

По ее словам, учителям рекомендовано ходить в масках. "Учителя и сами понимают, что они в эпицентре – дети всегда приносят много вирусов. Но чтобы вести урок, скорее всего, будут снимать маски. У учеников маски будут или не будут по желанию родителей, но я уже сейчас вижу, что ученики в масках ходят. Береженого бог бережет. Маски сейчас разные и красивые. По маскам детей сейчас можно определить чем они летом занимались – у кого-то маска со стадиона, у кого-то с Мамаева кургана, с музея или с надписью «Внимание на дорогу» - такие раздают водителям. Маски и перчатки обязательно будут у персонала пищеблоков. Я думаю, когда мы выйдем из этого опасного момента, мы все равно оставим их, потому что меры предосторожности никогда не помешают для персонала, который готовит еду для детей. То есть сейчас у нас прибавляется забота не только о качестве образования и воспитания, но и повышенное внимание к безопасности", - отметила Тропкина.

Роспотребнадзор в инструкции "О работе общеобразовательных организаций" указал на необходимость проведения генеральной уборки перед началом их работы, контроля за температурой учащихся и персонала, регулярной дезинфекции, использования масок и перчаток персоналом пищеблоков.

По словам Тропкиной, в лицее провели опрос о том, в какой форме - очной или дистанционной - стоит продолжать учебу. "В каждом классе один-два человека высказались за дистанционное обучение, а в основном все хотят учиться очно. Мы долго рассуждали на эту тему. Если бы мы понимали, что посидев дома еще два месяца, мы были бы в безопасности, то, наверное, пошли бы по этому пути, какой бы он сложный ни был. Но мы также понимаем, что когда-то нужно выйти и выработать иммунитет. Наверное, решение выйти на учебу 1 сентября правильное", - сказала директор лицея.

Школы ищут замену пожилым учителям

Людмила Звонникова, директор волгоградского лицея №1, в котором учится 966 школьников и работает 55 учителей, сообщила, что образовательное учреждение работает в две смены.

"Кабинетов у нас достаточно, приказом по школе мы закрепили классы за кабинетами, причем еще освобождаем специализированные кабинеты – химии, физики, информатики, куда дети будут приходить. Учителя будут отпускать детей на две-три минуты раньше, чтобы они проходили в эти специализированные кабинеты. Читальный зал у нас не приспособлен для обучения, а вот актовый зал можно использовать в учебном процессе. Раньше у нас дети приходили в 8.10, так как занятия начинались в 8.30. Теперь мы открываем наши четыре входа в 7.50. Классные руководители, родители и дети знают, кто через какой вход идет и в какое время. Если будет физкультура, можно сразу входить в спортзал, если технология – есть отдельный вход в этот кабинет", - рассказала Людмила Звонникова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в классах есть передвижные рециркуляторы воздуха. "Пока у нас их девять, обещают дать еще два. Они очень хорошие, с большим охватом кубометров. В три-четыре кабинета они будут перевозиться. За время пребывания детей один класс можно обеззаразить дважды. У нас достаточно дезинфицирующих средств, будет также обязательная термометрия. Мы даже приобрели опрыскиватель – будем обрабатывать школу дезинфицирующими средствами между сменами и когда дети уходят", - отметила Звонникова.

Маски обязательны только для работников столовой, подчеркнула она. "Но у нас, когда только объявили пандемию, учителя и дети уже ходили в масках. Для наших учителей мы покупаем защитные экраны, потому что большая часть учителей – возрастные. Вчера у нас прошел бесплатный медосмотр для учителей, все учителя здоровы. В постановлении губернатора указано, что учителя старше 65 лет могут работать по решению руководства. В зависимости от ситуации их могут заменять более молодые учителя, уроки не пропадут. К большому сожалению, у нас мало учителей даже до 50 лет. Пока главное - начать и посмотреть, как все будет работать, потому что для всех это новое. Здесь главное – ответственность родителей и учеников, чтобы при малейшем подозрении на заболевание детей не отправляли в школы", - заключила Людмила Звонникова.

В связи с указом президента обеспечивать всех учеников начальных классов горячим питанием количество получающих горячие обеды школьников увеличилось в лицее в четыре раза, сказала директор лицея. "Поэтому рассматриваем посадку детей, разделяем время", - отметила она.

Для школьников с температурой предусмотрен изолятор

Директор лицея №9 Ирина Жигульская рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в лицее учится примерно 2220 учеников, работают 133 педагога. "У нас два здания, обучение в две смены. Каждый класс закреплен за определенным кабинетом. Классов у нас хватает, актовый и спортзал мы не задействуем. В спортзал, кабинеты иностранного языка, информатики и технологии дети будут ходить, чтобы заниматься, будут вестись записи о перемещении. Сменность мы оставили для удобства родителей и детей. Закрепление за кабинетами мы продумали так, чтобы социальное расстояние между классами, когда они выходят из кабинетов, соблюдалось. Мы будем размечать территорию, где на перемене будет находиться класс – будут пограничные ленты, далее которых заходить нельзя. Мы расписали, в какое время и к какому входу приходит каждый класс. У нас шесть входов в одном здании и три в другом", - отметила Жигульская.

На входе детям будут проводить дезинфекцию рук и измерять температуру. Если температура больше 37, ребенок для ожидания родителей или скорой помощи будет помещен в изолятор, сказала Ирина Жигульская.

В лицее также будут использовать рециркуляторы. Предусмотрены четыре большие перемены вместо двух, чтобы дети смогли поесть, отметила директор. "Ношения масок от детей мы требовать не будем, но если родители захотят, чтобы ребенок был в маске, мы не против. Сегодня на педсовете мы приняли решение, что учителя ходят в масках", - сказала Ирина Жигульская.

Адресованное органам власти в регионах письмо "Об организации работы общеобразовательных учреждений", размещенное на сайте Роспотребнадзора, не содержит требования вводить в школах обязательное ношение масок. Маски и перчатки в школах обязан носить персонал пищеблоков, говорится в документе, датированном 12 августа и подписанном замруководителя Роспотребнадзора Ириной Брагиной и первым замминистра просвещения России Дмитрием Глушко. Согласно документу, Роспотребнадзор рекомендует измерять у школьников температуру при входе в школу, использовать антисептики для обработки рук, закрепить за каждым классом отдельный кабинет и исключить совместные занятия разных классов в актовых и спортивных залах.

Родители против дистанционного обучения школьников

Родителям объявили, что в школу их не пустят, отметила мать учащегося школьницы Береславской средней школы Наталья Заброда. "Это уже перебор. Нам объявили, что дети будут сидеть по классам, а учителя ходить к ним. Но я думаю, что это не спасет [от заражения коронавирусом], потому что все равно контакты будут. У нас в классах 23-25 человек, начальные классы вообще большие. Детям будет тяжеловато, потому что их вообще не будут выпускать из классов. Но как могут исключить контакты детей внутри класса? Однако по сравнению с дистанционкой уж лучше ходить в школу, как-то предостерегать от заражения. Дистанционное обучение убьет все знания", - сказала Наталья Заброда корреспонденту "Кавказского узла".

Школы не имеют возможности уменьшить количество детей в классах, посетовала мать учащегося 106 школы Волгограда Елена Беева. "В настоящее время наполняемость классов не позволит соблюдать социальную дистанцию. На данный момент считаю неадекватным решение о возобновлении очных занятий. У нас и первая волна коронавируса еще не закончилась. Уже говорят про вторую волну, про самоизоляцию с 20 сентября. Если бы количество заболевших коронавирусом в Волгоградской области пошло на спад, можно было бы говорить, что ситуация стабилизировалась. Многие дети могут быть носителями, у многих болезнь протекает бессимптомно. Дети придут 1 сентября в школу, заразят друг друга, и начнется всплеск детской заболеваемости. Вместе с тем, сложно сказать, что лучше, очное обучение в условиях пандемии или дистанционное образование, к которому наша система не готова. В силу особенностей здоровья некоторым детям противопоказано дистанционное обучение, и каким образом выстраивать обучение ребенка, остается только гадать", - отметила она.

Опыт двухмесячного дистанционного образования был негативным, подчеркнула мать десятиклассника одной из школ Дзержинского района Волгограда Наталья Пушкарская. "Два месяца дистанционки явно пошли во вред. Хотя бы потому, что дети страдали из-за изоляции, невозможности общаться. Начались неврозы на почве изоляции. Но выполнить требования Роспотребнадзора, считаю, просто нереально. Просто хочу посмотреть, как их будут выполнять. В переходе на очное обучение смущает момент - если хоть один заболеет, всех на карантин. А как узнать, коронавирус у заболевшего или нет? Нужно как минимум получить результаты анализов. А их сколько ждать? И не факт, что в поликлинике будут делать по полису. Первый заболеет скоро, потому что дети долго были в изоляции, а в новых коллективах всякие ОРЗ - закон жанра", - сказала Наталья Пушкарская корреспонденту "Кавказского узла".

Волгоградец Марк Батурлинский, чей ребенок учится в лицее №6, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что считает преждевременным очное обучение в школах. "Сейчас только все приехали с отпусков, никто еще не успел сдать анализы и провериться. Более актуальным я считал бы пару недель сентября отучиться дома, а уже потом приглашать всех в класс. Я сейчас серьезно подумываю, чтобы не пускать дочь в школу пару недель. В Волгоградской области я не вижу улучшения ситуации с коронавирусом, вижу только ухудшение", - отметил он.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".