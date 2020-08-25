Родители и учителя в Абхазии сочли невыполнимыми новые санитарные меры для школ

25 августа 2020, 18:15

Рекомендации санитарно-эпидемиологической службы о переводе детей в школы по месту проживания и запрет на работу для педагогов старше 65 лет вызвали критику в Абхазии. В селах нет нормальных условий для обучения, а также существует нехватка учителей, заявили местные жители и директора школ.

Как писал "Кавказский узел", 18 августа стало известно, что санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС) Абхазии разработала рекомендации Министерству просвещения по снижению рисков возникновения и распространения коронавируса, которые рекомендовано соблюдать во всех учебно-воспитательных учреждениях. Учебный год в Абхазии может начаться с 1 сентября, если количество заболевших коронавирусной инфекцией не увеличится в разы, сообщил министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия.

По данным на 18.00 мск 25 августа в Абхазии, общее число инфицированных коронавирусом достигло 242, с начала пандемии умерли три человека с подтвержденным COVID-19. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, а также на юге России. Информация о динамике распространения вируса опубликована "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

Власти решили снизить численность учеников в классах и отправить на отдых учителей старше 65 лет

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик сообщила корреспонденту «Кавказского узла» основные рекомендации санитарно-эпидемиологической службы для Министерства просвещения. По словам Скорик, министерству предписано установить возрастной ценз для педагогов до 65 лет, разгрузить школы с большой численностью детей за счет распределения учащихся для учебы по месту жительства, наполняемость классов должна быть не более 18-20 человек, а младшую школу отделить от старшей.

Среди этих рекомендаций запрет на проведение праздничных и общешкольных линеек, массовых мероприятий, в том числе и на пришкольных территориях, организация разных входов для детей младшей школы и старшей или разграничение по времени их входа в помещения школы. Как отметила Скорик, на входах в школы должны замерять температуру школьникам и сотрудникам учреждений. «За каждым классом необходимо закрепить отдельный кабинет, учителя должны сами приходить в класс. Кроме того, уроки должны быть сокращены до 30 минут, а перемены - увеличить на 15 минут для того, чтобы была возможность дезинфицировать и проветривать классы», - рассказала Скорик.

Также школам предписано обеспечить возможность обрабатывать руки перед едой, установить санитайзеры с дизраствором перед школьными буфетами и столовыми. Проводить влажную уборку и проветривание коридоров, рекреаций, ручек дверей, перил лестниц перед началом занятий и каждые 2-3 часа, рекомендовать установить и использовать в классах в осенне-зимний период УФО-рециркуляторы.

Скорик отметила, что все эти меры носят рекомендательный характер, решение о закрытии школ будет приниматься только в том случае, если там будет зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции.

В Министерстве просвещения Абхазии корреспонденту «Кавказского узла» заявили, что рекомендации республиканского СЭС были донесены до руководства школ Абхазии, директорам учебных заведений было рекомендовано сократить количество учеников, которые не относятся к учебному учреждению по месту жительства.

«Школы в Сухуме переполнены, потому что туда возят детей из сел Сухумского и Гулрыпшского районов. Необходимо хотя бы на время отправить детей учиться по месту жительства. Так мы добьемся снижения численности учеников в классах», - заявил сотрудник Минпросвещения. Кроме того, заявил он, учителя старше 65 лет сами должны понимать всю серьезность выхода их на работу, в школах, где некем заменить возрастных педагогов, должен быть введен для них обязательный масочный режим.

Директора школ сочли ряд рекомендаций невыполнимыми

Рекомендации СЭС вызвали негодование среди родителей, которые возят детей в столичные школы, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» директор одной из школ Сухума.

«Мы все понимаем, какие у нас школы в селах. Понятно, что родители хотят лучшего для своих детей и не ленятся возить их в сухумские школы. Как мы сейчас им скажем, чтобы они забрали детей и пошли учиться по месту жительства? Родители негодуют, доходит до скандалов», - рассказала директор на условиях анонимности

Она отметила, что такие меры нужно было вводить заранее, чтобы была возможность оснастить сельские школы. «Просто нет финансирования и времени на то, чтобы там увеличить классы, создать дополнительные кабинеты. Насильно выгнать детей из школы мы не сможем. Поэтому я думаю, что это требование невыполнимо», - сообщила директор школы.

Директор школы из Гудаутского района, также попросившая не называть ее имя, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» о другой проблеме – по ее словам, большинство учителей в школе возрастные.

«У нас есть учителя, которые учили еще бабушек и дедушек тех детей, которые в этом году идут в первый класс. Молодежь работать в школу не идет, и весь процесс обучения у нас держится на так называемых «возрастных» педагогах, именно 65+. Во-первых, они получили прекрасное образование в советское время, во-вторых, у них огромный опыт», - заявила директор.

Она отметила, что 70 процентов педагогического коллектива нужно отправлять на самоизоляцию в соответствии с требованиями СЭС. «Остальные рекомендации вполне исполнимы, у нас нет классов, где учится больше 20 человек. Рекомендация сократить уроки до 30 минут и увеличить перемены также выполнима, так же как и обеспечение санитайзерами, термометрия на входе», - добавила директор школы.

Учительница химии из Гудаутской школы Марина Шакрыл рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что поддерживает требования СЭС.

«Единственная для меня сложность – это лабораторные работы, оборудование для них нужно как-то носить по классам, но я планирую максимально проводить теоретические занятия, пока мы будем заниматься в таких условиях», - рассказала педагог.

Чтобы сократить количество детей в классе, необходимо ввести в школах вторую смену, что потребует большей загруженности учителей, и это должно профинансировать государство, считает начальник Управления образования администрации Сухума Астанда Таркил.

Она отметила, что родители возят детей в столичные школы, поскольку они хорошо оснащены. Таркил считает, что могут возникнуть проблемы с родителями, которым необходимо сообщить об исключении из столичной школы их детей. По словам Таркил, в сухумских школах 20% детей, которые не являются жителями города, и для того, чтобы перевести детей в школы по месту жительства, необходимо обустроить классы и создать нормальные условия для обучения.

"Если бы другие школы были оборудованы хорошо, работал бы спортзал и так далее, то в школах Сухума было бы не так много детей. Например, из Гулрыпшского района приезжают 540 детей в шестую столичную школу, всего там учатся 732 человека", - заявила Астанда Таркил, слова которой приводит 17 августа «Спутник Абхазия».

Жители Абхазии отказываются переводить детей из сухумских школ в сельские

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» жители Абхазии раскритиковали рекомендации СЭС в части требования об обучении детей только по месту жительства.

Так, жительница Гульрипшского района Кристина Нодия рассказала, что ее сын учится в одной из школ Сухума, поскольку там есть все условия для всестороннего развития ребенка, а в сельских школах, по словам женщины, нет спортзалов, не хватает учителей. «Все родители в шоке от такого решения министерства. Мой сын учится шесть лет в нормальной школе, а сейчас нам предлагается идти туда, где нет элементарного, где учителя одни пенсионеры, которым, по идее, нельзя выходить на работу», - отметила Кристина Нодия.

По ее словам, родители, которые возят своих детей в сухумские школы, категорически не согласны с решением Министерства просвещения. «Директоров школ поставили в неловкое положение, они должны нам отказать в обучении фактически, лично я считаю, что это невозможно. Родители считают, что государство обязано выделить финансирование для введения в таких школах второй смены», - заявила женщина.

Мать пятиклассника из сухумской школы Ольга Лапина также сообщила, что родителей попросили на время перевести своих детей в сельские школы. «Директриса нас очень попросила и сказала, что приказать нам забрать детей она не может. Поэтому мы поведем своих детей в старую школу 1 сентября и переводить по месту жительства я не собираюсь. У нас школа в селе в плохом состоянии, я там училась, и не сильно-то она изменилась с тех пор», - заявила женщина.

Мать двоих школьников Анаид считает, что никто в Абхазии не будет выполнять невыполнимые требования СЭС. «Директор нашей школы сказала, что все будет как прежде. И педагоги старше 65 лет выйдут на работу, но в масках. Нам разъяснили, что это рекомендации СЭС, а не требования, поэтому школы будут их выполнять как смогут. У нас в Абхазии все законы не для людей, а для того, чтобы эти законы просто были», - заявила женщина.

Она отметила, что, несмотря на эти рекомендации, поддерживает открытие школ. «Только, наверное, жители Сухума могут позволить себе дистанционное обучение. Мало у кого из детей в нашем селе, например, есть компьютеры и планшеты, да и сотовая связь нестабильная. Родители не в силах дать детям тот объем знаний, который они получают в школе», - заключила женщина.

Напомним, ранее местные активисты заявили, что власти Абхазии плохо организовали работу по профилактике коронавирусной инфекции в условиях роста числа зараженных и нехватки медперсонала, а также раскритиковали рекомендации СЭС для школ. Так, член совета директоров "Центра гуманитарных программ" Арда Инал-Ипа посчитала невыполнимыми требования республиканского СЭС о сокращении количества учеников в классах. "На подготовку школ (с учетом требований СЭС) нужно намного больше времени, чем есть у нас сейчас", – отметила Инал-Ипа. По ее словам, активистов также возмутило требование не допускать к работе учителей, старше 65 лет. "Одно дело, если сами люди, находящиеся в зоне риска, приняли решение не работать, другое – когда руководство решает одним махом отстранить их от работы. То есть количество классов увеличится, а количество учителей сократится", – сказала Инал-Ипа.