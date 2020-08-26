Сочинские активистки оштрафованы за акцию в поддержку хабаровчан

26 августа 2020, 02:23

Суд в Сочи назначил по 20 тысяч рублей штрафа участницам акции в поддержку протестов в Хабаровске Елене Козловой и Наталье Загитовой, признав их виновными в организации пикета и участии в нем. Активистки заявили, что обжалуют решения суда.

Как писал "Кавказский узел", силовики 22 августа составили протоколы на двух жительниц Сочи Елену Козлову и Наталью Загитову, которые пришли на площадь, чтобы покормить голубей, и приняли участие в акции в поддержку протестов в Хабаровске. Активистки считают, что не давали повода задерживать их.

Многолюдные акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала начались в Хабаровском крае 11 июля. Бывшему губернатору предъявлено обвинение в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Фургал отрицает свою вину и причастность к преступлениям. Жители края требовали возвращения губернатора из Москвы и проведения открытого судебного процесса в Хабаровске. Акции в поддержку хабаровчан под видом "кормления голубей" проходят в разных городах юга России.

25 августа в суде Центрального района Сочи состоялись заседания по административным делам активисток Елены Козловой и Натальи Загитовой, обвиняемых в организации 22 августа пикета и участия в нем, передал корреспондент "Кавказского узла".

На заседание пришли свидетели мероприятия на площади Флага у мэрии и слушатели. Однако в залы суда никого, кроме участниц процесса, не пустили. Сотрудник суда пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что на процесс допускаются только участники "ввиду короновирусной инфекции".

С начала пандемии коронавирус выявлен у 10 681 жителей Кубани, из них продолжают болеть 1549, а 166 человек скончались, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф". На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Суд установил, что активистки рядом с мэрией расставляли людей и сами стояли с буквами, которые складывались в слово «Хабаровск», говорится из постановления суда, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Заседания длились не более получаса. В результате суд признал Козлову и Загитову виновными по ч. 2 ст. 20. 2 КоАП РФ (об организации либо проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления. - Прим. "Кавказского узла") и назначил им штраф по 20 000 рублей каждой. Активистки заявили корреспонденту "Кавказского узла", что обжалуют постановление суда.

Часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" предусматривает для граждан штраф до 30 тысяч рублей штрафа, максимальное наказание - арест на 10 суток.

Активистка сообщила о проблемах со здоровьем после задержания

Елена Козлова и Наталья Загитова рассказали, что 22 августа около 13.30 мск полицейские задержали их на площади Флага у администрации Сочи.

54-летняя Елена Козлова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что силовики силой заставили ее сесть в автозак, припаркованный у мэрии с 12.00 мск. По словам 58-летней пенсионерки-инвалида Натальи Загитовой, ее также посадили в автозак с применением силы. Затем активисток доставили в отделение полиции на улице Горького, 60, где на них до вечера составляли протоколы.

Загитова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что пришла в суд так как ей пригрозили арестом на 15 суток. "Я вчера (24 августа) сдала в суд более 10 ходатайств, в частности, о знакомстве с делом, об отложении дела в связи с поиском адвоката, о прекращении дела ввиду того что ничего не совершала, о вызове свидетелей… Но судья сделал вид, что эти ходатайства не имеют никакого значения, и проигнорировал их", - сказала она. По ее словам, что бы она ни говорила, ее все равно никто не слушал.

По ее словам, из-за этой истории у нее начались проблемы со здоровьем. "Я инвалид второй группы. У меня подскочило давление, разболелась голова. и я была вынуждена обратиться в службу скорой помощи, но там не оказалось ни одного врача, даже дежурного. Мне сообщили что в связи с короновирусом все скорые и врачи задействованы, они стоят по 7 часов в очереди в инфекционной больнице, чтобы передать больных в стационар", - сказала Загитова. "Рекомендовали обратиться в платную клинику ... там мне оказали медикаментозную помощь и диагностировали гипертонический криз", - пояснила она.

Активистка сказала, все это время ей звонили и угрожали, что применят силу, если она не явится 25 августа в суд. Она сказала , что после суда ее самочувствие значительно улучшилось.

Загитова также указала, что запугать ее не удастся и она будет выходить на акции, так как считает действия полицейских неправомерными.

Козлова рассказала, что ей также поступали угрозы с требованием явится в суд. «У меня нет недвижимости, нет денег и счета в банке, поэтому 20 000 рублей - большой штраф для меня, но платить его я все равно не буду, так как мне нечем», - сказала активистка.

Нельзя считать публичной акцией и обвинять в ее организации людей, которые собрались мирно поговорить, обсудить проблемы общества, не используя никаких громкоговорителей или плакатов политического характера с призывами к чему либо, сказал корреспонденту "Кавказского узла" не зависимый от данного дела адвокат Сергей Костюк. "Составлять протокол на людей, которые в руках держали по одной букве, из которых складывалось слово "Хабаровск" - это превышение должностными полномочиями, потому что само это слово никакого призыва не содержит", сказал он.