Участницы акции протеста в Сочи сочли необоснованным задержание за поддержку хабаровчан

24 августа 2020, 05:17

Силовики 22 августа составили протоколы на двух жительниц Сочи, которые пришли на площадь, чтобы покормить голубей, и приняли участие в акции в поддержку протестов в Хабаровске. Женщины считают, что не давали повода задерживать их.

Как сообщал "Кавказский узел", многолюдные акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала начались в Хабаровском крае 11 июля. Жители края требовали возвращения губернатора из Москвы и проведения открытого судебного процесса в Хабаровске. Акции в поддержку хабаровчан под видом "кормления голубей" проходят в разных городах Юга России. 17 августа такая акция прошла в Астрахани.

20 июля Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия и назначил врио руководителя региона другого члена ЛДПР, Михаила Дегтярева. Бывшему губернатору предъявлено обвинение в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Фургал отрицает свою вину и причастность к преступлениям.

Участницы акции возмутились поведением силовиков

По словам жительниц Сочи Елены Козловой и Натальи Загитовой, 22 августа около 13.30 мск полицейские задержали их на Площади Флага у администрации Сочи. 54-летнюю Елену Козлову они силой препроводила в автозак, припаркованный у мэрии с 12 часов дня, рассказала женщина. 58-летняя пенсионерка-инвалид Наталья Загитова, по ее словам была препровождена в автозак тоже силой. Затем женщин доставили в полицию на Горького, 60, где на них до вечера составляли протоколы.

"Я прихожу каждую субботу на Площадь Флага покормить голубей. Поговорить с людьми о городских проблемах. Я солидарна с жителями Хабаровска. Люди устали от неуважительного поведения властей. По всей стране накопилась масса проблем. Полно их и в Сочи, но власти отказываются их решать, а только силовыми методами и запугиванием пытаются закрыть людям рот и заставить молчать о не решаемых проблемах. Это <…> нарушение основополагающего конституционного принципа народовластия", – сказала Наталья Загитова корреспонденту "Кавказского узла".

Елена Козлова также высказала возмущение тем, что была доставлена в полицию. "Я ничего не совершала и никаких акций не проводила. Почему я не имею права передвигаться там, где я хочу", – сказала Козлова корреспонденту "Кавказского узла".

По словам женщин, один из сотрудников полиции пригрозил им, что если еще раз увидит их на площади, то арестует и пообещал оштрафовать на 20 тысяч рублей. "Кто дал право <…> выносить свои вердикты за суд, который может еще нас и оправдает завтра?!", – возмутилась Наталья Загитова. Пенсионерка подчеркнула, что размер ее пенсии 8300 рублей и что для выплаты такого штрафа ей придется три месяца голодать. "Получается, что я должна <...> платить штрафы за правонарушения, которые не совершала. И все это на пенсию в 8300 рублей в месяц", – возмутилась Загитова.

Очевидцы рассказали подробности задержания участниц акции протеста

Константин Гудимов, который присутствовал на Площади Флага в момент задержания Козловой и Загитовой, рассказал обстоятельства произошедшего. "Я лично подошел к полицейским, которых было на площади человек десять и они прятались в тени с левого входа в администрацию и спросил их, можно ли кормить голубей. На что они ответили, что можно. Мы покормили голубей, а потом кто-то около часу дня предложил сфотографироваться с буквами. Мы взяли буквы в руки и встали секунд на пять образовав слово "Хабаровск". После этого к нам сразу подскочили полицейские, которые прятались в тени, и стали задерживать двух женщин, стоящих по бокам участников фотосессии с буквами "Х" и "К"", – сказал Константин Гудимов корреспонденту "Кавказского узла".

Блогер "Сочинской коммуны" Анна Колмагорцева, которая тоже была на акции рассказала о том, что видела, как полицейский заглянул в сумочку одной из задержанных, которую она оставила на лавочке. "Затем он расставил буквы, с которыми стояли сочинцы и сложил их в сумку при этом сказав, что он записал меня в свидетели и я буду понятой. Меня и почти всех кто был на площади полицейские опросили, и взяли со всех персональные данные: паспортные данные, ФИО, телефоны и объяснительные", – рассказала Анна Колмагорцева корреспонденту "Кавказского узла".

Еще один очевидец – Лариса Мартынова, заявила, что некоторые из сочинцев намерены направить коллективную жалобу в прокуратуру в отношении местных полицейских. "Мы все теперь потенциальные жертвы фальсификаций протоколов о правонарушениях. Думаю, что нам всем пришлют повестки явиться в суд заполучив наши персональные данные", – сказала Лариса Мартынова корреспонденту "Кавказского узла".

В дежурной части УВД Центрального района Сочи сотрудник подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" задержание Козловой и Загитовой. "Женщины были задержаны вчера 22 августа на основании статьи 20.2 КоАП РФ. На них составлены протоколы, после чего они были отпущены домой до суда, который состоится завтра, 24 августа", – сказал он 23 августа корреспонденту "Кавказского узла".

Часть 1 статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", предусматривает до 20 тысяч рублей штрафа для физлиц и до 100 тысяч рублей юрлиц.

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