Астраханцы поддержали акции протеста жителей Хабаровска и Белоруссии

17 августа 2020, 07:02

Жители Астрахани провели одиночные пикеты и собрание в поддержку граждан Белоруссии, протестующих против результатов выборов президента, а также хабаровчан, вступившихся за арестованного губернатора Сергея Фургала. Они заявили, что готовы к более активному проявлению своей гражданской позиции, их поддержали прохожие.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 августа несколько десятков человек откликнулись на опубликованные в интернете призывы прийти на акцию протеста в Астрахани. Ее участники убедили полицейских проигнорировать одиночные пикеты двух активисток, выразивших свою гражданскую позицию.

Участники акции призвали к дискуссии

Вечером 16 августа на Набережной собралось около 10-12 человек, четверо из них встали в одиночные пикеты. Остальные стояли рядом и наблюдали, некоторые из них обсуждали совместные инициативы.

Полицейские проверили у пикетчиков документы и больше их не беспокоили. Акция продолжалась более часа. Людей в это время на Набережной было очень много.

Блогер Олег Шпорин рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что узнал из соцсети Facebook о запланированной на Набережной акции, посвященной событиям в Хабаровске и Белоруссии. "Я пришел, чтобы поддержать присутствующих здесь и, возможно, поучаствовать в дискуссии. Может быть, открыть что-то новое для себя или поделиться своими мыслями", - сказал он.

Многолюдные акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала начались в Хабаровском крае 11 июля. Жители края требовали возвращения губернатора из Москвы и проведения открытого судебного процесса в Хабаровске. Бывшему губернатору предъявлено обвинение в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах, Фургал отрицает вину. Акции в поддержку хабаровчан под видом "кормления голубей" проходят в разных городах юга России. В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал на выборах 80,23% голосов. После голосования по всей стране начались массовые протесты, участники которых считают эти результаты сфальсифицированными. Акции протеста жестко подавляются силовиками. Власти Белоруссии пошли на применение силы и в отношении журналистов, в том числе российских изданий. Подписанты опубликованного "Кавказским узлом" обращения российских СМИ к властям Белоруссии выразили свое возмущение действиями силовиков и потребовали освобождения задержанных журналистов.

Он сказал, что просто стоять на акции ему неинтересно. "Не знал, в какой это (акция) будет форме. Но я еще приду. Может, в следующий раз будет дискуссия".

Участник акции Илья присутствовал на сходе в сквере Кирова, прошедшей накануне. "Я ратую за смену правительства. Нам нужны перемены. Потому что для молодежи, чьим представителем я являюсь, перспектив и надежды в стране нет. И мне как русскому человеку очень обидно за это", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также сказал, что хотел участвовать в более активной форме протеста: "Мне нравится, что протестные настроения в нашем городе, да и во всей стране, растут. Но я хотел бы несколько иную форму - например, шествие. Мне кажется, это более эффективно... Одиночные пикеты все-таки не столько эффективны", - считает Илья. Он отметил, что планирует и дальше "выражать свою гражданскую позицию при первой же возможности".

Участница акции Магрипа Серикова также накануне присутствовала на сходе. Она вновь встала в пикет с плакатом "Хабаровск, Астрахань с тобой". "Вчера люди в сквере сказали, что мы собираемся здесь, и я пришла. Взяла опять свой маленький плакатик, постояла. Просто надо, чтоб люди видели. Очень много людей идут, читают. Я поддерживаю Хабаровск, потому что хабаровчане показали всей стране и даже уже всему миру, что надо бороться за свои права и не бояться выходить на улицы. Надо поддержать народ Хабаровска, потому что такая ситуация, как у них [наблюдается] везде, по всей стране", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Нужны более масштабные формы протеста, полагает Серикова. "Хотелось бы, чтоб больше людей принимало участие [в акциях], чтоб была дискуссия, чтоб обсуждали какие-то наболевшие темы", - заявила она.

Прохожие выразили солидарность активистам

Член партии "Парнас" Ярослав Савин стоял с плакатом с надписью "Хабаровск спасает Россию". "Я поддерживаю хабаровчан в их стремлении отстоять свои гражданские права. Они массово проявляют свою гражданскую позицию, демонстрируют солидарность в отстаивании своих прав. Возможно, в дальнейшем они добьются реализации своих прав. Они подают хороший пример коллективного отстаивания прав для всей России", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Правильный плакат. Действительно, люди встали, требуют, это их право, я их поддерживаю", - прокомментировала корреспонденту "Кавказского узла" акцию Савина астраханка Ольга. "Я поддерживаю и хабаровчан и этого молодого человека", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" прохожий Александр.

Активистка Елена Байбекова стояла с плакатом "Янукович - Лукашенко - Путин". "Это такая логическая цепь, означает, что Путин - следующий, на кого выльется народный гнев... Считаю, что в России нужны перемены, как на Украине и в Беларуси", - пояснила она.

"Это вопрос времени, мне кажется... Может, перевыборы будут [в Белоруссии]... Я не отношусь [к Путину] ни положительно, ни отрицательно. Но считаю, что многие вещи, которые у нас в стране происходят, надо пересматривать. Поправки [к Конституции], повышение пенсионного возраста и так далее", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Андрей. Он считает, что "если в стране происходит революция, это однозначно плохо".

"Я к Лукашенко хорошо отношусь. А к Путину никак. У нас, по-моему, даже к Лукашенко отношение лучше сейчас, чем к Путину. Я думаю, что Путин должен смениться... Мне жалко нашу молодежь. Сейчас в семье если есть один-два ребенка - и всё. Скоро старики помрут, которым более 60 лет, и останется нас не 140 миллионов", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" астраханка Галина.

Она рассказала, что у нее трое детей, все инвалиды. "Если даже здоровые нигде не могут устроиться, нормально зарабатывать, заводить семью, детей, то моим тем более не о чем думать", - считает Галина.

Руководитель регионального отделения партии "Парнас" Михаил Долиев стоял с плакатом "... руки прочь от Беларуси".

"По Хабаровску мы много раз стояли, а сейчас насущная тема - Беларусь", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Долиев сказал, что опасается аннексии Беларуси к России. "Он (Путин) поговорил с Лукашенко, потом тот сказал, что ему будет оказана помощь [от России], если его режим будет падать", - пояснил он.

"Я так понял, это (плакат Долиева) о том, что Путин собирается ввести войска [в Беларусь], если Лукашенко попросит. По-моему, это чересчур", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" молодой человек Данил. "Белорусов я поддерживаю. Люди молодцы: если их не устраивает эта жизнь, эти подставные голосования... то правильно делают", - добавил он.

"Хочу вместе с ним встать. Просто знаю, что нельзя. Нас разгонят, побьют", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" молодая астраханка Алина, которая сидела напротив пикетчика на лавочке. "Не зря Лукашенко попросил помощи у Путина. И с одной стороны, крови не хочется. Но с другой, надоело уже терпеть этот режим. Нужно что-то делать. И в Беларуси, и тут тоже", - отметила она.

Представители политических партий примкнули к протестующим

На Набережной также провели пикеты кандидаты в гордуму от компартии, партии "Яблоко" и самовыдвиженка.

Выборы депутатов городской думы Астрахани седьмого созыва назначены на 13 сентября, сообщил 23 июня ТАСС. На кресла в муниципальном собрании претендуют представители девяти партий и 76 самовыдвиженцев. Согласно принятым в апреле изменениям в устав Астрахани, выборы будут проходить на 36 одномандатных округах, город полностью перешел на мажоритарную систему выборов, количество округов удвоилось. До этого часть депутатов избиралась по партийным спискам, писал 29 июля Коммерсант".

Кандидат в депутаты городской думы от КПРФ Айнур Абуев стоял с плакатом "Доступные образование и медицина для всех, а не для избранных". "Акция протеста против, в первую очередь, многодневного голосования и антинародных законов, которые принимаются", - пояснил он.

Коммунист Александр Лапченко стоял с плакатом "Многодневное голосование - узаконенная диктатура правящего класса". "Мы протестуем. Наш пикет направлен против многодневных выборов, поскольку это уже прямая фальсификация", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кандидат в депутаты гордумы от "Яблока" Сергей Петров держал плакат "Россия, просыпайся". "У нас общая акция [с коммунистами], стоим в пикетах. Наша цель тоже общая - [добиться] сменяемости власти. Россия должна проснуться и увидеть то, что происходит с ее народом, и кто находится у власти. Не только увидеть, но начать бороться против этого, против действующей системы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".