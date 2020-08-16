Участники схода в Астрахани заступились за пикетчиц перед полицейскими

16 августа 2020, 12:58

Несколько десятков человек откликнулись на опубликованные в интернете призывы прийти 15 августа на акцию протеста в Астрахани. Ее участники убедили полицейских проигнорировать одиночные пикеты двух активисток, выразивших свою гражданскую позицию.

Как писал "Кавказский узел", 2 августа на площади Ленина в Астрахани несколько десятков горожан собрались под предлогом кормления голубей и выразили поддержку участникам массовых акций протеста в Хабаровске. Участники мероприятия не выкрикивали лозунгов, а просто стояли и общались. Организатора у акции не было. Ранее, 12 июля, в городе прошли три одиночных пикета. Один из них был посвящен протестам в Хабаровске и нашел поддержку прохожих.

Многолюдные акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала начались в Хабаровском крае 11 июля. Жители края требовали возвращения губернатора из Москвы и проведения открытого судебного процесса в Хабаровске. Бывшему губернатору предъявлено обвинение в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах, Фургал отрицает вину. Акции в поддержку хабаровчан под видом "кормления голубей" проходят в разных городах юга России.

Две активистки пришли на акцию с плакатами

15 августа в сквере имени Кирова в центре Астрахани собралось несколько десятков человек, узнавших об акции из соцсетей и мессенджеров. Практически все собравшиеся были от 30 лет и старше, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте событий.

Определенной повестки схода не было, организаторов также не было, поначалу люди просто сидели на лавочках или стояли группами. Вскоре подошел депутат Госдумы Олег Шеин, вокруг которого собралась примерно половина присутствующих. Остальные остались сидеть на лавочках, кто-то играл в бадминтон.

Депутат общался с людьми не менее 20 минут. В это время в другой части сквера одна из участниц отошла в сторонку и развернула плакат с текстом "Для триумфа зла надо, чтобы люди не думали, а молчали". К ней направились двое полицейских, но около 10-15 человек окружили пикетчицу, и потребовали, чтобы полицейские "не трогали" активистку, после чего полицейские отошли.

Пикетчица, представившаяся Еленой Байбековой, позже пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что к ней подошли два сотрудника полиции. "Один остался в стороне, а девушка подошла и сказала, что она участковый, предъявите документы, мол. Я сказала ей: "Сначала вы". Она стала искать свои документы. Тут прибежали все, кто вокруг стоял: "Одиночные пикеты еще не запрещены! Неужели вас устраивает, как вы живете? А нас не устраивает!". Полицейская отошла. Документы не проверила", - рассказала Елена Байбекова.

Через полчаса также в стороне от остальных встала еще одна пикетчица - у нее на листе формата А4 было написано: "Хабаровск, Астрахань с тобой". К ней также направились полицейские, и ситуация повторилась: со всего сквера подошли люди, которые заступились за пикетчицу. Полицейский попросил пикетчицу надеть маску, а женщина из толпы спросила, почему сами правоохранители без масок. В итоге и в этом случае полицейские развернулись и молча отошли.

Пикетчица Магрипа Сериковна сказала корреспонденту "Кавказского узла", что поддерживает хабаровчан. "Надо, чтоб страна их поддержала. Сердце кровью обливается. Каждый день смотрим, отслеживаем. Честно говоря, думала, что они через месяц устанут и не будут выходить. Просто поражаюсь их стойкости, мужеству. Это герои страны! Хабаровск - город-герой", - сказала жительница Астрахани.

В конце акции люди собрались - Шеина уже не было - и стали обсуждать общественно-политическую ситуацию в стране, говорили о том, что необходимо что-то делать и как-то выражать свое мнение. Договаривались о проведении новых акций. Всего сход длился более часа. Кроме двух инцидентов с пикетчиками, полицейские никак не беспокоили собравшихся.

Участников схода объединило недовольство происходящим в стране

Астраханка Ирина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что получила информацию об акции по WhatsApp. "Сказали - приходите, мол, довольно молчать, выскажем свою позицию. Я думала, мы подойдем сейчас - и будет что-то, но все просто стоят", - сказала она.

Женщина призналась, что недовольна властью и тем, что "жируют только те, кто стоит у власти, кто начальники, а остальные, кто работает пониже, получают минимальную зарплату". "Из людей сделали молчаливых и тупых, кто даже слова сказать не может. За то, что мы говорим, высказываем свою позицию, нас могут и привлечь, и посадить", - озвучила свое недовольство жительница города.

Она добавила, что солидарна с хабаровчанами. "Молодцы, что отстаивают свою точку зрения. Хватит терпеть, на самом деле. Я не плохо живу, не бедствую, но я вижу, как живут люди вокруг, и мне очень обидно", - пояснила Ирина.

Еще одному участнику, Роману, информацию об акции скинул друг. "Там было про поддержку митингов в Беларуси, поддержку митингов в Хабаровске. Я пришел себя показать и на людей посмотреть, чтобы убедиться, что я не один такой, мыслящий критически. И другим показать, что они не одиноки. Нужно, чтобы народ вставал. Мне лично не все равно, я хочу жить в цивилизованной стране, чтобы наш народ жил, как в передовых странах. Для этого нужно, чтобы сменилось поколение, конечно. Чтобы путинцы и коммунисты, которые всё еще живут в Советском Союзе, ушли. Чтобы не они выбирали для нас будущее", - сказал Роман корреспонденту "Кавказского узла".

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал на выборах 80,23% голосов. После голосования по всей стране начались массовые протесты, участники которых считают эти результаты сфальсифицированными. Акции протеста жестко подавляются силовиками. Власти Белоруссии пошли на применение силы и в отношении журналистов, в том числе российских изданий. Подписанты опубликованного "Кавказским узлом" обращения российских СМИ к властям Белоруссии выразили свое возмущение действиями силовиков и потребовали освобождения задержанных журналистов.

Астраханец Алексей, мужчина зрелого возраста, сообщил, что прочитал в интернете про "акцию солидарности со всей страной". "Солидарность - в смысле за честные выборы. Фальсификации идут на всех уровнях - хоть в муниципалитеты, хоть на федеральном уровне, и это уже надоело. [...] От этого идет безнаказанность власти, а если власть безнаказанна, ей на народ наплевать. Поэтому я солидарен со всеми гражданами, которые хотят жить немножко лучше", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Я пришла, потому что мы живем ужасно! Зубы не можем вставить, глаза не можем вылечить, медицина вся платная, ЖКХ - это вообще запредел. Да вообще - бардак в стране. Я увидела в интернете анонс, что будет акция протеста, и пришла. Я даже не знаю толком, чему она посвящена", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка Валентина.

Молодая женщина по имени Анна рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что узнала об акции из интернета и пришла в поддержку Хабаровска. "Потому что они (хабаровчане) наконец-то встали против несправедливости, я это поддерживаю, я с ними согласна, и мне очень жаль, что сейчас здесь мало народу. Надо уже прекратить молчать и что-то делать. Выходить и высказывать свое мнение", - заявила она.

Анна была одной из тех, кто подошел защищать пикетчицу. "Эта девушка имеет полное право стоять с плакатом. У нее одиночный пикет. [...] И я подошла в ее защиту. Люди тоже начали говорить [сотрудникам полиции] - зачем вы к ней пристали, она ничего не нарушает, вы не имеете права от нее что-то требовать. Она ничего не нарушает - с какой целью вы к ней подходите? [...] Поэтому полиция развернулась и ушла. Я думаю, это потому, что люди подошли. Надо заступаться и поддерживать!" - пояснила она свои действия.

Молодой человек по имени Артем тоже подходил к полицейским в защиту пикетчицы. "Сейчас любой полицейский - как триггер. [...] На полицейских очень остро люди реагируют. И все знают, что одиночные пикеты не запрещены. [...] Мы подошли, чтобы было спокойнее и ей, и нам. Спросили полицейскую, на каком основании она проверяет документы. Всё было корректно, девушка в форме отошла", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению молодого человека, "события в стране разворачиваются неправильным образом". "Не очень всё хорошо, мы же все это понимаем. Мы хотим в светлой стране жить, честной. [...] Мы вышли без политических лозунгов. Я прочитал [в интернете, что] акция за честных людей. И пришел - покормить голубей, поиграть в теннис. Посмотреть, сколько нас - добрых, честных и искренних людей. Без каких-то поводов, у нас в регионе сейчас острых поводов [для протеста] нет", - высказал свое мнение Артем.

Комментариями от представителей МВД относительно действий участников схода "Кавказский узел" пока не располагает.