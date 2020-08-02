Астраханцы выразили поддержку участникам протестов в Хабаровске

02 августа 2020, 22:42

Астраханцам надо брать пример с хабаровчан, вступившихся за арестованного губернатора Сергея Фургала, в готовности выражать свою гражданскую позицию, заявили опрошенные "Кавказским узлом" участники акции в Астрахани.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля в Астрахани прошли три одиночных пикета. Один из них был посвящен массовым акциям протеста в Хабаровске и нашел поддержку астраханцев.

Многолюдные акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала начались в Хабаровском крае 11 июля. Жители края требовали возвращения губернатора из Москвы и проведения открытого судебного процесса в Хабаровске. 20 июля Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия и назначил врио руководителя региона другого члена ЛДПР, Михаила Дегтярева. Бывшему губернатору предъявлено обвинение в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Фургал отрицает свою вину и причастность к преступлениям. Акции в поддержку хабаровчан под видом "кормления голубей" проходят в разных городах Юга России.

Астраханцы сочли справедливыми требования жителей Хабаровска

Сегодня на площади Ленина в Астрахани в 13.00 (12.00 мск) начали собираться граждане, которые пришли, чтобы "покормить голубей". Они ненадолго подходили к памятнику Ленину, собираясь в группу около 25 человек, всего же в акции, по наблюдения корреспондента "Кавказского узла", приняли участие около 35 человек. Участники мероприятия не выкрикивали лозунгов, были без какой-либо партийной символики, а просто стояли и общались. Организатора у акции не было.

К собравшимся дважды подходили патрульные полицейские. В первый раз они поинтересовались, по какому поводу собрание. Присутствовавшие на площади ответили, что "просто пришли пообщаться". Во второй раз полицейские подошли к активисту Константину Головизнину, который держал фотографию Михаила Саакашвили, и попросили не выкрикивать никаких лозунгов. Других контактов правоохранителей с собравшимися гражданами замечено не было. Акция продолжалась около часа, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"Я пришла поддержать хабаровчан и весь Дальний Восток. Молодцы, что вышли, что поддерживают своего губернатора. Я с ними душой", - сказала астраханка Татьяна.

Она подчеркнула, что не является активисткой какой-либо партии. "Я их поддерживаю и считаю, что нынешнюю власть надо менять. Потому что беспредел уже полный. Они там жируют, получают то, что мы должны получать, народное, а нам только постоянные повышения - на коммунальные услуги и так далее. Боюсь за детей, за внуков. Я не вижу ничего хорошего, если мы не сменим власть", - добавила женщина.

2 августа волгоградские активисты провели три одиночных пикета в поддержку жителей Хабаровска, требующих объективного расследования дела губернатора Сергея Фургала. Прохожие в Волгограде поддержали позицию пикетчиков.

Еще один участник акции на площади Ленина, Динар, признался, что его как неравнодушного жителя страны "коробит от того, что происходит в Хабаровске и в целом в России".

"Я солидарен с хабаровчанами. Мне нравятся их открытость, их сила воли, и то, что они начали озвучивать всё, что раньше было не досказано. Они проявляют свою гражданскую позицию и говорят прямо о своем несогласии с тем, что происходит. Я их поддерживаю", - сказал мужчина.

"Я считаю, что вся Россия должна выходить в знак солидарности с Хабаровском. Мы так же должны, как и они, выходить хотя бы раз в неделю, пока протестующие не добьются своих требований. Причем мирно и без каких-либо провокаций", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" активистка Вера Иноземцева.

По ее мнению, у хабаровчан три основных требования: "Фургал - это был их выбор. И их выбор просто взяли и убрали, и они протестуют против этого произвола. И они хотят честного, справедливого суда в своем регионе. Но власть прекрасно понимает, что если будет честный суд, то Фургал снова будет у власти, а им этого не надо. Второе их требование - по поводу Михаила Дегтярева, которого поставили как в насмешку. Смотрите, мол, хабаровчане, как мы к вам относимся. И третье, более глобальное - и то, с чем все должны быть солидарны - со сменяемостью власти, с тем, что верхушке власти пора уже отправляться в отставку".

Политики заявили о необходимости солидаризироваться

Свою поддержку жителям Хабаровска высказал и руководитель регионального отделения партии "Парнас" Михаил Долиев.

"Правильно они борются. Из искры да возгорится пламя. Там разные есть группы, я поддерживаю их борьбу с режимом Путина и согласен с тем, что Путин не уважает выбор людей, какой бы он ни был. В Британии человек, даже если он судим, даже если он находится в тюремном заключении, может выставлять свою кандидатуру и за него можно голосовать. В истории были примеры, когда такие кандидаты одерживали победу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На акции также присутствовали представители парламентских партий.

"Я пришел как гражданин, небезразличный к судьбе нашей страны, к судьбе народа России. Всё это (акция на площади, - прим. "Кавказского узла") говорит о единстве народа - с хабаровчанами, с их ситуацией, которая сложилась. Здесь больше не Фургал является мотиватором, он стал лишь точкой кипения. Люди приходят поддерживать - я в этом ничего плохого не вижу. Если Хабаровск вышел не столько за Фургала, сколько чтобы высказать свою позицию, то почему не прислушиваются к народу? Почему все решения принимаются централизованно, и один человек в стране должен принимать решения о том, как жить всем остальным? Если люди по всей стране не будут выходить и поддерживать друг друга, то нет перспектив развития у такого общества", - сказал глава фракции КПРФ в Астраханской городской думе Халит Аитов.

Проявление солидарности - важная часть политической культуры, которую надо поддерживать, считает депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Шеин.

"Из населения люди становятся народом, а из подданных гражданами только тогда, когда они готовы проявлять взаимовыручку. Это очень важный процесс, и я не могу быть вне его", - заявил он.

Повестка акции оказалась шире поддержки Хабаровска

Во время акции на площади Ленина поднимались и другие темы. Так, астраханка Анна выступила против "экспериментального внедрения в 14 регионах страны, в том числе в Астраханской области, цифровой образовательной среды".

"Данный эксперимент - это первый шаг к дистанционному обучению, что приведет к очень плачевным последствиям, к отуплению народа и развалу страны. Мы, активные родители, сейчас везде выступаем против ЦОС, и я надеюсь, что нас услышат и увидят", - сказала она "Кавказскому узлу".

Активист Константин Головизнин пришел к памятнику Ленина с фотографией Михаила Саакашвили. "Я решил постоять в пикете и напомнить в день воинской славы России, в день ВДВ, о преступлениях российской армии" - сказал он, пояснив, что имеет в виду действия российских военных в 2008 году в Грузии.

"Моя цель - изменить мир вместе с другими желающими. Стою и в поддержку хабаровчан, конечно, и "покормить голубей", и против системы, и против дистанционного обучения, и против вакцинации, чипизации, и против коронавируса. Люди болеют и другими болезнями, а у нас занимаются только коронавирусом", - высказалась активистка "Левого фронта" Ирина, добавив, что поддерживает все требования хабаровчан.

Активисты считают, что в Астрахани протесты в поддержку губернатора невозможны

Почти все опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" участники акции отрицательно ответили на вопрос о том, могла бы ситуация в Хабаровске повториться в Астрахани.

"У нас бы такого не было. Мне кажется, у нас народ неактивный. Я пришла, да, но вы посмотрите, сколько тут народу? А тут уже толпа должна быть! Я в астраханцев не верю в этом плане", - призналась участница пикета Татьяна.

"В Астрахани, к сожалению, сейчас такого бы не произошло. Потому что вся та власть, которая есть у нас на данный момент, действует под диктовку Кремля, поэтому люди не выйдут. Да и на юге всегда было тяжело поднять людей на какое-то несогласие с властью", - считает Динар.

"Я не думаю, что у нас такое могло бы быть. Хабаровск - у них единый дух, а в Астрахани немножечко спят люди. Но потихонечку просыпаются. Вот мы третьи выходные приходим кормить голубей, и нас всё больше и больше. Пусть на 5 человек каждый раз, но всё равно больше", - отметила Ирина.

"Я очень сильно сомневаюсь. Я была наблюдателем на прошлых выборах и видела явку. На моем участке она составила 20-25%. И такая ситуация была по всему региону. Его (Бабушкина) выбрали 75% от тех, кто пришел. И очень легко посчитать, что это очень мало людей, ничтожные проценты. У нас губернатор не является всенародно избранным. А Фургала выбрали сами люди. Поэтому тут вряд ли могло бы быть то же, что в Хабаровске", - считает Вера Иноземцева.

"Не выйдут, конечно. Потому что все знают, что за него (губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, - прим. "Кавказского узла") никто не голосовал, кого ни спроси. Я даже сомневаюсь, что пригнанные бюджетники ставили за него "крестик". А те результаты, которые были даны в ГАС "Выборы", 98% за него, говорят о фальсификациях", - заявил Михаил Долиев.

"У нас не вышли бы. Там губернатор был хоть и условной, мнимой - но оппозицией. Вот народ и поднялся. А сколько у нас губернаторов снимали за последнее время - где-то выходили разве? У нас и в Астрахани много чиновников посадили, в том числе от партии власти, но народ не выходил. Там народу дали возможность избрать условно оппозиционного губернатора, а потом его убрали - без мнения народа. Причем убрали сразу, без суда, по недоверию президента. Да, Путин - президент страны, но Фургала избрал народ, и, наверное, против этого люди и вышли, высказавшись против того, что без учета их мнения убирают избранных руководителей. У же нас губернатор фактически был назначен из Москвы, а не избран народом", - сказал "Кавказскому узлу" Халит Аитов.

"Отставки губернаторов, которые относятся к категории людей, избранных вне оппозиции, не вызывают общественных протестов. Хабаровск - это история, когда люди хотят настоять на своем выборе, который является самостоятельным, автономным выбором края. Если бы у нас было состязание, борьба - конечно, люди бы понимали, что являются сотворцами этого успеха и защищали бы свое творение", - сказал Олег Шеин.

Как сообщалось, Виталию Молоданову, задержанному 1 августа в Краснодаре на акции солидарности с хабаровчанами, назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.