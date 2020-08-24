Число арестованных в Ростовской области Свидетелей Иеговы* достигло 11

24 августа 2020, 03:00

После решения суда об аресте Свидетеля Иеговы* Алексея Дядькина из Гуково число арестованных в Ростовской области приверженцев этой религии достигло 11, девять из них содержатся под стражей в изоляторе и двое под домашним арестом, подсчитал "Кавказский узел".

"Кавказский узел" писал, что 7 августа в Ростовской области было заведено уголовное дело об экстремизме в отношении шестерых Свидетелей Иеговы*. Это Алексей Горелый, Евгений Разумов, Никита Моисеев, Олег Шидловский, Владимир Попов и Алексей Дядькин. Первые четверо были отправлены под стражу до 6 октября решением суда от 9 августа, после чего не была удовлетворена и апелляция верующих на это решение, а Попову суд 14 августа предписал арест до 7 октября.

Шестой подозреваемый по этому делу, 31-летний Алексей Дядькин, был задержан и отправлен в изолятор 21 августа, после того как сам явился на допрос к следователю. В тот же день суд вынес постановление о заключении Дядькина под стражу на один месяц и 16 дней. Верующего на допросе пытались заставить оговорить себя и признаться в экстремистских преступлениях, сообщается 22 августа на сайте, где собрана информация об уголовных делах в отношении российских Свидетелей Иеговы*.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность. С тех пор 52 Свидетеля Иеговы* на юге России, 22 в СКФО и 30 в ЮФО, столкнулись с уголовным преследованием, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Кроме шести арестованных в августе Свидетелей Иеговы*, чьи имена приведены выше, под арестом в Ростовской области сейчас находятся еще пятеро верующих этой религии. Трое из них – Арсен и Вилен Аванесовы и Александр Парков – уже больше года содержатся под стражей в следственном изоляторе. Несмотря на то, что следствие по их делу уже окончено, суд 18 августа продлил им арест сразу на три месяца, до 19 ноября. Еще двое Свидетелей Иеговы* – Руслан Алыев и Семен Байбак – с июня 2019 года находятся под домашним арестом.

Общее число уголовно преследуемых в Ростовской области Свидетелей Иеговы*, дела в отношении которых заведены на основании решения Верховного суда России от 20 апреля 2017 года, уже достигло 15. Кроме 11 находящихся под арестом верующих этой религии, участие в экстремистской организации следователи вменяют супруге Александра Паркова Галине Парковой, Ольге Гануша, Павлу Гильду и Людмиле Пономаренко.

Ростовская область по числу уголовно преследуемых Свидетелей Иеговы* на 24 августа 2020 года опережает остальные регионы ЮФО, а среди всех регионов Северного Кавказа уступает лишь Ставрополью, где таковых 16. На Кубани их шестеро, в Волгоградской области – пятеро, в Астраханской области и Дагестане – по четверо, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии - по одному. Информации об уголовных делах против Свидетелей Иеговы* в остальных регионах ЮФО пока не поступало.

Однако в целом по России Ростовская область не является "рекордсменом" по гонениям на Свидетелей Иеговы*, сообщил 18 августа "Кавказскому узлу" представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский. Лидером в этом сейчас является Воронежская область, где в июле силовики провели свыше ста обысков у Свидетелей Иеговы*, сообщил Сивульский, подчеркнув, что преследования верующих происходят волнообразно и во многом зависят от личной активности местных силовиков.

Последствия удовлетворения Верховным судом России иска Минюста о запрете в стране организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.