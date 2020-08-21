Исламоведы назвали жителей Дагестана адресатами фетвы против женского обрезания

21 августа 2020, 15:41

Практика женского обрезания, против которой выступил ДУМ Дагестана, не имеет отношения к исламу, и позиция муфтията озвучена не для духовенства, а для жителей республики, предположили опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы. В других регионах Северного Кавказа появление таких фетв маловероятно, указали они.

Как писал "Кавказский узел", Духовное управление мусульман Дагестана выпустило фетву против женского обрезания, объяснив ее появление интересом журналистов к этой теме, поскольку заявлений от потерпевших или просьб дать разъяснения от жителей не было. Официальное разъяснение муфтията о запрете женского обрезания в исламе позволит заметно сократить эту практику в Дагестане, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы.

Ежегодно минимум 1240 девочек в Дагестане становятся жертвами калечащих операций на половых органах, говорится в докладе "Правовой инициативы", опубликованном в 2018 году. С тех пор практика калечащих операций не прекратилась, сообщила 14 августа соавтор доклада, президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова. Проводить калечащие операции в Дагестане продолжают до настоящего времени, несмотря на выход доклада "Правовой инициативы" и общественную кампанию против этой практики, подтвердила дагестанская журналистка Светлана Анохина.

Практика женского обрезания не имеет отношения к шариату, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член редколлегии энциклопедии «Ислам в Российской Федерации», историк Ахмад Макаров. "Это адат, причем относящийся к Восточному Кавказу. Его не назначает и не может назначать имам", - сказал он.

По его мнению, фетву будут принимать во внимание и использовать при пятничных проповедях только имамы, подчиняющиеся ДУМ Дагестана. Он также скептически оценил шансы на появление аналогичных фетв в других регионах. "В Ингушетии ДУМ сейчас нет. В Чечне все зависит от мнения одного человека. Как он захочет, так и будет. Что касается регионов Западного Кавказа - там эта проблема [женского обрезания] неактуальна", - сказал исламовед.

Тема женского обрезания наиболее актуальна для Дагестана, согласилась старший научный сотрудник отдела этнографии Кавказа в музее антропологии и этнографии Макка Албогачиева. "Я каждый год езжу на Кавказ и практически не наблюдаю [этой практики] в других регионах. Был один случай в девочкой в Ингушетии, но там не очень понятно, что ей сделала врач и сделала ли - в беседе со мной она отрицала, что проводила обрезание", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В мае жительница Чечни добилась возбуждения в Ингушетии уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью ее девятилетней дочери. Женщина утверждает, что бывший муж без ее ведома отвел девочку в клинику в Магасе, где ей сделали обрезание. Детский гинеколог провела над девочкой хирургическую манипуляцию, но это не было женским обрезанием, заверил руководитель клиники. За обрезание девочки в Ингушетии могут нести ответственность как врач, который провел операцию, так и руководство клиники, предположили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Имамы "вообще не имеют к этому обряду никакого отношения", убеждена Макка Албогачиева. "Его может проводить только врач в клинике, и никакого разрешения у имама не спрашивают", - сказала она.

По ее убеждению, фетва адресована не только имамам, но и всем жителям Дагестана. "Те, кто издал эту фетву, надеются, что она привлечет внимание всех жителей этого региона", - поделилась мнением Макка Албогачиева.

В других регионах вероятность появления подобных фетв невысока, согласилась Албогачиева. "Женское обрезание раньше было широко распространенным, а сейчас сокращается даже в Дагестане. В других регионах, как я уже отмечала, его практически нет", - резюмировала она.

Духовное управление мусульман, выпуская фетву, "явно рассчитывало" на то, что имамы входящие в ДУМ, должны будут руководствоваться этим решением, считает профессор Высшей школы экономики, исламовед и юрист Леонид Сюкияйнен.

Он охарактеризовал женское обрезание как "очень древний и архаичный обычай". "В ряде мусульманских стран с ним борются официально. Один из последних примеров такой борьбы – Египет", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" исламовед.

Женское обрезание - калечащая практика повреждения женских половых органов, нарушающая права человека на здоровье, безопасность и телесную неприкосновенность. В мире насчитывается примерно 140 миллионов девушек и женщин с последствиями женского обрезания, говорится в справке "Кавказского узла" "Женское обрезание на Кавказе", в которой также собраны сведения о типах женского обрезания, его распространении и последствиях для здоровья, а также об отношении к этой практике в исламе.

Напомним, в Дагестане широкое обсуждение проблемы женского обрезания началось в августе 2016 года после публикации результатов исследования "Правовой инициативы". Правозащитники отмечали, что калечащие операции на девочках совершаются при поддержке духовенства и рассматриваются населением как религиозная обязанность. Большинство читателей "Кавказского узла" сочли женское обрезание калечащей и не соответствующей традициям ислама практикой, показал проведенный в 2018 году опрос "Дагестан – надо ли обрезать женщин?".