Наводчик армянской армии. Фото пресс-службы МО Армении

21 августа 2020, 10:37

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах шести сел

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам в селах приграничных районов и на территории Нахичеванской автономной республики, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа Азербайджан обвинил Армению в обстрелах своих позиций в Товузском и Гедабекском районах, а также на территории Нахичеванской автономной республики (НАР).

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 35 раз", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелам позиции азербайджанской армии в селах Агдам, Асрик Джырдахан, Агбулаг Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах Гедабекского района, в селах Гюннут Шарурского и Арафса Джульфинского районов НАР.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Товузский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью на северо-востоке Армении. НАР отделена от основной части Азербайджана Сюникской областью Армении.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 10.30 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

О перемирии в зоне карабахского конфликта стороны объявили после обострения вооруженного противостояния в апреле 2016 года, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это, в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Эскалация конфликта на границе Армении и Азербайджана произошла 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку". 

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Солдат армии Нагорного Карабаха погиб в зоне конфликта".

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