Азербайджан зафиксировал обстрелы в трех районах

20 августа 2020, 13:48

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам в Товузском и Гедабекском районах, а также на территории Нахичеванской автономной республики - в Шахбузском районе, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 19 августа Азербайджан обвинил Армению в обстрелах пяти сел, насчитав 40 нарушений режима прекращения огня за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 37 раз", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Агдам, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района, на безымянных высотах Гедабекского района и на территории Шахбузского района Нахичеванской автономной республики (НАР).

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Товузский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью на северо-востоке Армении. НАР отделена от основной части Азербайджана Сюникской областью Армении.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 13.40 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

О перемирии в зоне карабахского конфликта стороны объявили после обострения вооруженного противостояния в апреле 2016 года, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это, в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Эскалация конфликта на границе Армении и Азербайджана произошла 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".