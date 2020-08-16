Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

16 августа 2020, 09:38

Позиции азербайджанских военных на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны 37 раз за сутки, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа Азербайджан насчитал 30 обстрелов позиций своих войск в зоне конфликта, днем ранее сообщил о 29. В свою очередь, Минобороны Нагорного Карабаха заявило о более 6 тысяч выстрелов со стороны Азербайджана за неделю с 9 по 15 августа.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 37 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Под обстрел попали азербайджанские позиции в селах Гаджаллы, Алибейли, Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан и Агбулаг в Товузском районе и на безымянных высотах в Гедабекском районе, указало ведомство.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Товузский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью на северо-востоке Армении.

Обстрелы также были зафиксированы с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения оборонного ведомства.

Минобороны Армении и Нагорного Карабаха к 09.15 мск сегодня не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах.

О перемирии в зоне карабахского конфликта стороны объявили после обострения вооруженного противостояния в апреле 2016 года, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Однако оно не остановило вооружённого противостояния - первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Напомним, обострение конфликта на границе Армении и Азербайджана произошло 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".