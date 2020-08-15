15 августа 2020, 18:14

Минобороны Нагорного Карабаха насчитало более 6 тысяч выстрелов со стороны Азербайджана

Азербайджанская сторона порядка 300 раз нарушила режим прекращения огня за неделю, произведя более 6 тысяч выстрелов по армянским позициям, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 300 обстрелах за неделю, насчитав порядка 2800 выстрелов.

"С 9 по 15 августа азербайджанская сторона порядка 300 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана, выпустив в направлении армянских позиций более 6000 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Нагорного Карабаха, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны Азербайджана к 18.00 мск не прокомментировало это заявление на своем сайте. При этом ведомство сегодня сообщило об обстреле трех сел военными Армении, насчитав 30 нарушений режима прекращения огня за сутки.

В апреле 2016 года после обострения вооруженного противостояния стороны карабахского конфликта объявили о перемирии, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта не прекращались, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Эскалация конфликта произошла 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военнослужащих, были ранены 35 военных, двое полицейских и мирный житель. Азербайджан сообщил о 13 убитых (12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку". 

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Солдат армии Нагорного Карабаха погиб в зоне конфликта".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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