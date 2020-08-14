Сын Масхадова заявил о давлении на родственников в Чечне

14 августа 2020, 13:30

Племянника и соратника президента Ичкерии*, Висхана Хаджимурадова, заставили выступить в Чечне на камеру, заявил живущий в Европе сын Аслана Масхадова. Государственная телекомпания "Грозный" анонсировала интервью с Хаджимурадовым, в котором тот раскритиковал эмигрировавших в Европу сторонников независимости Чечни.

Как писал "Кавказский узел", президент Чеченской Республики Ичкерия* Аслан Масхадов 8 марта 2005 года был убит в результате спецоперации в селе Толстой-Юрт. В октябре 2013 года ЕСПЧ отказался пересматривать свое решение по жалобе родственников Аслана Масхадова, которые требовали признать Россию ответственной за его смерть. До этого, в июне 2013 года, ЕСПЧ постановил, что Россия не несет ответственности за саму смерть Масхадова, и что расследование обстоятельств его гибели было адекватным. При этом суд счел нарушением, что Россия отказалась выдать родственникам тело Масхадова для захоронения, и обязал власти страны выплатить его семье 18 тысяч евро.

Чеченская Республика Ичкерия - непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в ходе второй чеченской кампании. Выборы, победу на которых одержал Масхадов, состоялись в январе 1997 года. Подробнее о правлении Масхадова, а также военных действиях в Чечне рассказывается в справке "Кавказского узла" "Чеченская Республика Ичкерия"*.

Анзор Масхадов сообщил об угрозах в адрес родных

По словам Анзора Масхадова, его родственники в России неоднократно подвергались давлению. "Их шантажировали, заставляли передать требования в мой адрес, угрожали также физической расправой", - говорится в публикации на странице Масхадова в Instagram от 31 июля.

13 августа Анзор Масхадов сделал еще одну публикацию об этом. "После таких визитов и давления на следующий день умер старший брат моей матери. А мать, у которой онкология на последней стадии, по сегодняшний день не может прийти в себя. Забирали также [племянника Аслана Масхадова] Висхана Хаджимурадова, которого отвезли в село Толстой-юрт (во двор, где был убит наш Президент) и заставили выступить на камеру", - заявил Масхадов.

Висхан Хаджимурадов во время гибели Аслана Масхадова находился с ним в селении Толстой-Юрт Грозненского района. Висхан Хаджимурадов, бригадный генерал Вахид Мурдашев и другие лица из окружения Мурдашева тогда сдались. Хаджимурадова осудили на семь лет, а Мурдашева - на 15, он лишь в марте 2020 год вышел на свободу и вернулся к близким в Гудермесский район. По официальной версии, озвученной в суде, Масхадов был убит из пистолета, принадлежавшего его племяннику. Сам Хаджимурадов на суде не отрицал, что пистолет принадлежал ему, но не мог вспомнить, стрелял он из него или нет.

Хаджимурадов назвал бывших соратников предателями

В один день с заявлением Масхадова о вынужденном выступлении Хаджимурадова на камеру государственная телекомпания "Грозный" анонсировала выход программы "Актуальное интервью" с его участием. В анонсе подчеркивается полемический характер выпуска.

"Попытки ичкеризации Чеченской Республики, начавшиеся в лихие 90-е, завершились величайшей трагедией народа. Однако некоторые псевдолидеры этим не довольствуются… Многие из них оказались за пределами страны. По свидетельству своих же сторонников, отдельные трусливо сбежали, предав друзей, близких и саму идею. Последнее время они напоминают о своем бренном существовании посредством соцсетей и других ресурсов, не скрывая своих намерений вновь бросить народ в пекло войны и хаоса. Племянник и бывший охранник Масхадова, Висхан Хаджимурадов давно живет в мирной и процветающей республике. У него были прекрасные шансы уехать в Европу. Но он предпочел остаться дома. Сегодня он вспоминает тех, кто предательски сбежал с поля брани", - говорится в публикации на странице "Грозный ТВ" в Instagram от 13 августа.

Телекомпания представила несколько отрывков из интервью, данного Хаджимурадовым. Бывший соратник Масхадова критикует в нем эмигрировавших в Европу. "Почему вы не ставите в вину своим отцам, что они уехали, оставив Масхадова? Сегодня, надев папахи, длинные пальто, там живете. <...> Они предатели. И в лесу они были предатели, и в Ичкерии* они предатели. <...> Я вас считаю предателями. Знаете, почему? Потому что вы уехали, оставив нас в лесу", - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявления, сделанные Хаджимурадовым на чеченском языке.

Нынешние власти Чечни активно продвигают свою версию вооруженного конфликта между Москвой и сторонниками независимости республики. Так, в 2019 году спикер парламента Чечни Магомед Даудов вступил в заочный диалог с блогером Тумсо Абдурахмановым, затронув, в частности, проблему гражданства президента Аслана Масхадова. Как констатировал Тумсо, чеченские чиновники при этом не привели доказательств того, что Масхадов пользовался российским паспортом. Материалы о противостоянии блогера с чеченскими властями публикуются на специальной тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

Пользователи Instagram не поверили Хаджимурадову

Читатели паблика "Грозный ТВ" усомнились в искренности слов Хаджимурадова. "Если эта власть изменится, они так же будут критиковать ее. Так было всегда", - указал encore_2004. "Может, и хотел [Хаджимурадов] уйти за границу, только не успел. А кто сейчас скажет, что он об этом жалеет? Он этого не скажет", - отметил jeka85985987898599. "Мне кажется, ему стыдно очки снять и говорить", - написал __mali__7771.

К 13.30 мск 14 августа эта публикация собрала 57 тысяч просмотров и 63 комментария. У паблика 858 тысяч подписчиков.

Публикация Анзора Масхадова, в свою очередь, собрала 233 "лайка" и 68 комментариев. У страницы 1722 подписчика. "Анзор, по нему не скажешь, что его заставили, так со смаком базарит чувак", - написал по поводу интервью Хаджимурадова пользователь соцсети parazitos. "Я понимаю. Но его забрали и отвезли в Толстой-юрт. Перед ЧГТРК любой смачно будет говорить", - возразил Анзор Масхадов.

В июле блогеры из чеченской диаспоры, которые критикуют режим Рамзана Кадырова, рассказали о регулярно поступающих угрозах. Они сообщили об этом после убийства в Австрии уроженца Чечни Мамихана Умарова, известного как "Анзор из Вены". В своих видео на Youtube он критиковал Рамзана Кадырова и неоднократно оскорблял главу Чечни и его родителей. О расправах с другими оппонентами главы Чечни говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* органы власти Чеченской Республики Ичкерия внесены в списки террористических организаций, участие в их деятельности является уголовно наказуемым деянием.