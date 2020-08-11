Военнослужащий и техника артиллерийских подразделений армянской армии. Фото пресс-службы МО Армении http://mil.am/hy/news/8208

11 августа 2020, 09:23

Азербайджан насчитал 29 обстрелов в зоне конфликта

Позиции Азербайджанской Армии были обстреляны, в том числе в селах Товузского района, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 10 августа Азербайджан сообщил об обстрелах трех сел на границе с Арменией, насчитав 35 нарушений режима прекращения огня за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министертсва обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Агдам, Коханеби и Асрик Джырдахан Товузского района. Этот район граничит с Тавушской областью на северо-востоке Армении, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 08.40 мск не прокомментировали на своих сайтах это заявление об обстрелах.

О перемирии в зоне карабахского конфликта стороны объявили после обострения вооруженного противостояния в апреле 2016 года, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Эскалация конфликта на границе Армении и Азербайджана произошла 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку". 

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Солдат армии Нагорного Карабаха погиб в зоне конфликта", "10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения".

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