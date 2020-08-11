Пользователи соцсети высмеяли требование входить в кафе Грозного в масках

11 августа 2020, 06:29

Рейды по соблюдению масочного режима прошли в ресторанах столицы Чечни. Требование без маски не входить в кафе вызвало язвительные комментарии в Instagram.

"Кавказский узел" информировал, что в конце июля власти Чечни ужесточили меры профилактики коронавируса. В частности, местным жителям предписали строго соблюдать масочный режим, нарушителям пригрозили штрафами. Глава Чечни на правительственном совещании возмутился тем, что прогулялся по Грозному и не встретил людей в масках. Однако сам Рамзан Кадыров и люди из его окружения не надевали масок, участвуя в массовых мероприятиях на Курбан-байрам. 9 августа Кадыров на встрече с группой блогеров был без маски, как и его гости. Пользователи соцсети упрекнули главу Чечни за пренебрежение правилами, выполнения которых требуют от жителей республики.

Появление чиновников в общественных местах без обязательных во время эпидемии коронавируса медицинских масок может рассматриваться как нарушение, за которое предусмотрен штраф, заявили юристы. Кадыров и его приближенные находятся на особом положении в республике, пренебрежение правилами для них стало обыденностью, считает чеченский публицист и историк Ризван Ибрагимов.

Рейды по соблюдению санитарных мер и масочного режима прошли в ресторанах и банкетных залах чеченской столицы, рассказали 10 августа корреспонденту "Кавказского узла" работники заведений общественного питания.

"Вчера [9 августа] у нас была серьезная проверка, приходили с мэрии и Роспотребнадзора, смотрели, как мы соблюдаем масочно-санитарный режим. Требования в общем-то понятны - маски у персонала и посетителей, антисептик на входе и градусник, чтобы температуру измерять дистанционно, ну и заодно смотрели расстановку столов в помещении, обязательно должна быть дистанция в полтора-два метра. К счастью, у нас все было нормально, иначе могли бы оштрафовать", - сказала работница ресторана в Ленинском районе Грозного Марха.

"Положение более чем серьезное, нас предупредили, чтобы постоянно были начеку, не впускали посетителей без масок, дистанцию между столами выдерживали, сами чтобы обязательно были в масках и перчатках. Иначе - крупный штраф, в следующий раз - закрытие. Вчера [9 августа] по городу проверки были ресторанов. Нас предупредили из-за того, что нет градусника, на расстоянии температуру у людей измерять. Кто с температурой, пускать запрещено, может быть коронавирус", - отметила работница другого общепита Седа.

"Мы-то все правила соблюдаем, это не так уж и трудно по большому счету. Тяжело до посетителей донести, зачем нужна маска на входе, если в помещении она все равно снимается. У нас из-за этого в день по два-три конфликта как минимум случается. Некоторые даже уходят, не пообедав, лишь бы на своем настоять", - уверяет владелец Дома торжеств Лейла.

"Нам открыто говорят, что за ресторанами, кафе, магазинами и так далее теперь установлен полный контроль. Специально люди будут ходить, снимать видео и фото при нарушениях, и потом на этом основании выпишут штраф. Для юридического лица это 300 тысяч рублей. Нереальные суммы, потому что фактически мы с марта по конец июня не работали из-за карантина, и только-только клиент, что называется, пошел", - сказал работник ресторана в Октябрьском районе Грозного Хасан.

Распоряжением правительства Чечни с 18 марта до особого распоряжения в республике в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции введен режим повышенной готовности. Нарушение установленных санитарных норм и масочного режима расценивается как невыполнение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (статья 20.6.1 КоАП), за что предусмотрены штрафы для граждан в размере от одной до 30 тысяч рублей, а для организаций - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, пояснили ранее "Кавказскому узлу" в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Рейды по контролю за соблюдением масочного режима и санитарных норм будут проводиться на постоянной основе, заявил "Кавказскому узлу" сотрудник мэрии Грозного. "Рейды, подобные тем, что прошли вчера [9 августа] в ресторанах и Домах торжеств, а ранее в других местах массового скопления граждан, будут постоянными. Главная задача, стоящая на сегодняшний день, это не допустить новой вспышки коронавируса в нашем регионе. Такая задача поставлена главой республики, и будут приняты все меры, чтобы ее исполнить", - сказал он.

Согласно указу главы Чеченской Республики №162 от 4 августа 2020 года "Об отдельных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Чеченской Республики и о внесении изменений в указ Главы Чеченской Республики от 22 июня 2020 года № 111", граждане обязаны носить маски, в частности, "при нахождении в общественных местах (помещениях, территориях)" и при посещении помещений "организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населению". Указом главы Чечни №111 от 22 июня 2020 года на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере торговли и услуг возложена обязанность не допускать на свои объекты граждан без средств индивидуальной защиты органов дыхания и обеспечить использование масок работниками.

Посвященная проведению рейдов по выявлению нарушителей масочного режима публикация в Instagram-паблике государственной телекомпании "Грозный", который насчитывает 857 тысяч подписчиков, к 5.05 мск 11 августа собрала 86,3 тысяч просмотров и 309 комментариев. Множество язвительных комментариев связаны с требованием соблюдать масочный режим при входе в кафе.

"Надпись на входе кафе "без маски вход строго запрещен"... А кушать как?" - пишет пользователь с ником "musaev.113".

"Через маску", - с иронией отвечает "masaevaeliza". "Разрез на маске надо сделать. И не снимать ее", - предлагает "milana_07_04".

"Там же не написано кушать запрещено... вход только... Зашел - снял", - отреагировал "khadidjs63". "Главное, когда заходишь, чтоб в маске был, а дальше можешь спокойно заразиться", - добавил "miramirs17".

"Надо просто посмотреть и выходить из кафе", - иронизирует "vorota_2015". "Кто это придумал, об этом не подумал. А пока кушаем глазами", - пишет "omarovbislan".

"Самый прикол в том, что в кафе без маски не пускают, а туда ведь кушать ходят, и все снимают маски во время еды, так зачем в кафе маски?" - недоумевает "djalka_mobile".

"Если все время и везде носить маску, тогда как кушать и дышать? Я в шоке", - высказался "saiev_adam_official".

К 11 августа в Чечне выявлено 2147 зараженных коронавирусом, 34 человека скончались от COVID-19. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. Динамика распространения коронавируса, в том числе в Чечне, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".