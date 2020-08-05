05 августа 2020, 05:24

Активист в Шахтах арестован после акции в поддержку хабаровчан

Суд в Ростовской области арестовал на двое суток активиста Виктора Шевченко, задержанного 3 августа в Шахтах на акции солидарности с хабаровчанами. Также он оштрафован на 500 рублей за неповиновение требованию сотрудника полиции.

"Кавказский узел" информировал, что многолюдные акции протеста против ареста Сергея Фургала начались в Хабаровском крае 11 июля. Жители края требовали возвращения губернатора из Москвы и проведения открытого судебного процесса в Хабаровске. 20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия и назначил врио руководителя региона другого члена ЛДПР, Михаила Дегтярева. Бывшему губернатору предъявлено обвинение в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Фургал отрицает свою вину и причастность к преступлениям. Акции в поддержку хабаровчан под видом "кормления голубей" проходят в разных городах России, в том числе и на юге. Так, 26 июля суд в Краснодаре за участие в акции в поддержку хабаровчан арестовал на сутки троих активистов. Активисту Виталию Молоданову, задержанному в Краснодаре 1 августа на акции солидарности с хабаровчанами, был назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. 4 августа в Волгограде силовики возбудили административное дело против корреспондента Татьяны Филимоновой, которая освещала для "Кавказского узла" акцию в поддержку протестующих хабаровчан 1 августа.

Два дела об административных правонарушениях в отношении Виктора Шевченко поступили в Шахтинский городской суд 4 августа и в 16.19 мск были переданы судье Лидии Черепановой. Шевченко вменялось нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ) и неповиновение законному требованию сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ), говорится в карточках дел на сайте суда.

Информации о результатах рассмотрения обоих дел на сайте суда по данным на 05.20 мск 5 августа не было.

Шевченко был задержан 3 августа в Шахтах во время акции солидарности с хабаровчанами, он установил рядом с автомобилем таблички с надписями "Ненавижу вашу власть" и "Хабаровск, вы герои. Шахты с вами". 4 августа городской суд признал его виновным по обоим делам, назначив двое суток административного ареста за нарушение порядка проведения акции и оштрафовал на 500 рублей за неповиновение сотруднику полиции. Поскольку часть наказания активист уже отбыл, он будет освобожден из спецприемника после 16.00 мск сегодня, 5 августа, пишет "ОВД-Инфо".

3 августа активист около трех часов проводил одиночный пикет напротив здания администрации Шахт, после чего был задержан. В суде Шевченко вину не признал, указав, что это первое правонарушение в его жизни, судимостей у него нет, пишет Donday.ru.

Задержанному в течение суток дважды оказывалась медицинская помощь в связи с резкими скачками артериального давления, уточняет со ссылкой на родственников Шевченко издание.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Волгоградцы выразили солидарность с участниками пикетов в поддержку хабаровчан", "Краснодарский активист оштрафован после акции в поддержку хабаровчан", "Попытка поддержать хабаровчан обернулась для трех краснодарцев арестом".

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