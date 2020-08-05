05 августа 2020, 04:25

Работники нефтяной компании в Грузии потребовали выплатить им зарплату

Руководство компании Frontera задолжало сотрудникам около миллиона лари, заявили участники акции протеста в Кахетии.

Акция протеста прошла 4 августа в районе Дедоплисцкаро, где находится офис компании Frontera.

Участники акции утверждают, что долг компании за 11 месяцев составляет около миллиона лари (более 333 тысяч долларов), сообщил "Спутник-Грузия". "Нам не платят полагающуюся зарплату", - процитировало участника акции издание.

Компания задолжала 70 сотрудникам, сообщил исполнительный директор компании Заза Мамулаишвили. Обязательства перед работниками выполнить невозможно из-за замороженных счетов компании, передают со ссылкой на него "Новости-Грузия".

Frontera Resources Corporation - американская компания, занимающаяся разведкой и добычей газа и нефти, основана в 1996 году. 

Спор между компанией и правительством Грузии возник из-за долевого распределения продукции по контракту при добыче нефти.  Международный арбитражный суд поддержал Государственную корпорацию нефти и газа Грузии и Государственное агентство нефти и газа и потребовал от Frontera выплатить корпорации сбор за пользование природными ресурсами, а также судебные издержки, сообщила 23 июня "Грузия-online".

"Кавказский узел" также писал, что рабочие шахт Дзидзигури и Минделина акции протеста  в Ткибули потребовали отремонтировать подъемное оборудование после того, как шахтеры застряли в лифте. Руководство компании, управляющей шахтами, обвинило рабочих в нарушении требований безопасности.

Примечание:

"Грузинская компания отказалась выполнить требования бастующих шахтеров", "Шахтеры заблокировали дороги на западе Грузии", "Рабочие металлургического завода в Рустави завершили забастовку".

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