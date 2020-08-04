260 граждан Азербайджана отправлены из лагеря в Кулларе

04 августа 2020, 21:25

После отправки очередной группы азербайджанцев из Дагестана в палаточном и стихийном лагерях в Кулларе осталось порядка 250 человек.

Как писал "Кавказский узел", обитателей пункта временного проживания близ дагестанского села Куллар отправляют домой группами, в последнее время еженедельно - по вторникам. 2 августа стало известно, что в список на очередную отправку граждан Азербайджана из палаточного лагеря в Дагестане на родину вошли 250 человек, большинство из них те, кто прибыл в Куллар недавно. В лагере проживают люди, которые длительное время ждут отъезда, при этом вновь прибывшие отправляются на родину через несколько дней, пожаловались обитатели лагеря.

Пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, открыт у села Куллар на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана. Вокруг официального лагеря расположился стихийный, где находятся те, кому не хватило места в палатках. Кроме того, часть граждан Азербайджана приютили местные жители, кто-то живет в отелях.

Сегодня палаточный лагерь в Кулларе покинула очередная группа граждан Азербайджана, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" зампредседателя региональной Национальной культурной автономии азербайджанцев в Московской области Афиг Аллахвердиев. По его словам, на родину уехало 260 человек,в том числе 70 женщин и шесть детей.

Приоритет при отправке отдают женщинам и детям, затем включают в список тех, кто имеет хронические заболевания, пояснил он. "Женщины и дети, старики в первую очередь, а потом тяжелобольные люди", - сказал Аллахвердиев. При этом больше половины обитателей лагеря имеют легкие заболевания, отметил он.

По словам Аллахвердиева, в официальном и стихийном лагерях остаются 250 жителей Азербайджана. Если за неделю в приграничный лагерь не будет очередного притока жителей Азербайджана, то в следующую отправку, намеченную на 11 августа, все они смогут покинуть временный лагерь, полагает он.

Аллахвердиев рассказал, что многие граждане Азербайджана, прибывающие к границе, "не знают, открыта ли граница".

Напомним, ранее обитатели лагеря рассказывали, что списки на отправку составляются хаотично, и многие старожилы не могут уехать даже на похороны близких. Гражданин Азербайджана Вагиф Мурсабов рассказал в начале июля, что находится в лагере уже "второй месяц". В Азербайджане умер его отец, и ему не удалось попрощаться с ним, мужчина хотел попасть хотя бы на траурные мероприятия, приуроченные к 40 дням со дня смерти отца 2 августа. Азербайджанец Ахмед пожаловался, что имеет серьезное хроническое заболевание, которое обострилось за время нахождение на приграничной территории. По его словам, он приехал в Дагестан, чтобы навестить брата, и планировал побыть в республике несколько дней, однако «застрял на два месяца».

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