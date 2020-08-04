Глава правительства Адыгеи ушел в отставку

04 августа 2020, 17:57

Отставка премьер-министра Адыгеи Александра Наролина связана с его переходом на другое место работы, сообщила сегодня пресс-служба главы республики.

Как писал "Кавказский узел", Александр Наролин был утвержден на пост руководителя кабинета министров республики Адыгея 29 декабря 2017 года, до этого он пять лет занимал пост мэра Майкопа.

Наролин возглавил администрацию Майкопа в 2013 году. Он имеет два высших образования по специальностям "Водное хозяйство и мелиорация" и "Бухгалтерский учет и аудит". С июля 2008 года по февраль 2013 года возглавлял межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Адыгея.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял отставку по собственному желанию премьер-министра Адыгеи Александра Наролина, указ об этом подписан сегодня. Причина отставки - переход на другое место работы, сообщила сегодня пресс-служба главы республики.

Премьер-министр внес вклад в реализацию нацпроектов, повышение инвестиционной привлекательности республики, развитие агропромышленного комплекса и других отраслей хозяйства, заявил Мурат Кумпилов в ходе сегодняшней встречи с премьером, отмечается в сообщении на сайте органов власти Адыгеи.

О том, какую должность займет Александр Наролин после ухода с поста главы правительства Адыгеи, в сообщении не говорится.