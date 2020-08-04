Власти Азербайджана смягчили карантинный режим

04 августа 2020, 08:02

В Азербайджане до 31 августа продлены многочисленные ограничения из-за COVID-19, а в 13 городах и районах сохраняется строгий карантинный режим, сообщил оперативный штаб при кабинете министров. При этом с 5 августа в стране смягчается режим ограничений, разрешается посещение пляжей в рамках установленных правил, а в городах и районах Азербайджана, в которых действует ужесточенный карантинный режим, отменяется система SMS-оповещений и разрешений.

Как писал "Кавказский узел", 28 июля власти Азербайджана усилили карантинный контроль в связи с распространением коронавируса. Согласно решению кабмина Азербайджана, до утра 5 августа в ряде городов и районов Азербайджана сохранен строгий карантин вплоть до закрытия метрополитена и ограничений на работу общественного транспорта.

Первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане был зафиксирован 28 февраля. К 3 августа с начала пандемии от COVID-19 скончались 468 человек. За последние сутки в Азербайджане зафиксировано шесть смертельных случаев от коронавируса, выявлен 241 новый случай заражения. Общее число инфицированных достигло 32 684, за период пандемии излечились 27 762 человек. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Азербайджане с 5 августа 2020 года отменяется система разрешения для выхода из дома посредством SMS-оповещений, регистрации на портале icaze.e-gov.az или по предъявлению служебного удостоверения в Баку и еще 12 городах и районах страны, в которых действует строгий карантинный режим, сообщило 3 августа со ссылкой на решение оперативного штаба при кабинете министров агентство "Туран".

На территории страны с 5 августа разрешается посещение пляжей в рамках правил, определенных министерством экологии и природных ресурсов и министерством чрезвычайных ситуаций.

Вместе с тем в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгаите, Евлахе а также в Абшеронском, Бардинском, Горанбойском, Гейгельском, Хачмазском, Сальянском районах по решению оперативного штаба строгий карантинный режим продлен до 31 августа.

В зоне строгого карантина по выходным до 31 августа не будет работать общественный транспорт. По-прежнему будет запрещена деятельность крупных торговых центров, за исключением находящихся на их территории продуктовых магазинов и аптек при этих центрах. Запрещены доставка еды, работа музеев, выставочных залов и учебных заведений. Также в этих районах запрещены любые общественные массовые мероприятия, включая спортивные соревнования и игры.

Сохраняются ограничения на въезд-выезд в города и районы, где действует особый карантинный режим, за исключением движения машин спецназначения, скорой помощи, аварийных, спасательных, а также грузовых автомобилей.

Только те, у кого есть командировочный лист, могут выехать из Баку, предъявив документы, пояснил председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

"Раньше это было в автоматизированном порядке. Теперь они будут представлять документы на постах", - процитировало 3 августа Ульви Мехтиева агентство "Apa".

Кроме того, до 31 августа во всем Азербайджане остаются в силе многочисленные ограничения, сообщило 3 августа издание "Спутник.Азербайджан".

Сохраняются запреты на въезд и выезд из страны по наземному и воздушному транспорту (за исключением специальных и чартерных рейсов), запрет на прием граждан в госорганах в частном порядке и группами, за исключением некоторых центров. Запрещены оказание услуг по организации мероприятий (свадеб, помолвок, дней рождения); работа кинотеатров, объектов общественного питания в торговых центрах, а также деятельность развлекательных центров, в том числе детских; проведение ритуальных церемоний, за исключением похорон; работа спортивных залов; услуги по массажу и бани.

В общественных местах разрешается собираться группами не более пяти человек. Также остается запрет на посещение пациентов в больницах со стороны родственников и близких, информирует издание.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, размещены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".