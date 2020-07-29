29 июля 2020, 02:54

Карантинный контроль в связи с коронавирусом усилен в Азербайджане

Полиция и военнослужащие обходят дворы и улицы азербайджанских городов, выявляя нарушителей карантинного режима. До утра 5 августа в ряде городов и районов Азербайджана сохранен строгий карантин вплоть до закрытия метрополитена и ограничений на работу общественного транспорта.

Как писал "Кавказский узел", 28 июля в Азербайджане было выявлено 412 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных достигло 30 858 человек. в стране умерли 430 инфицированных человек.

В Грузии первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, в Азербайджане – 28 февраля, а в Армении – 1 марта. О первых случаях инфицирования в Нагорном Карабахе и Абхазии заявили 7 апреля, а 6 мая – в Южной Осетии. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Азербайджане правоохранительные органы усилили контроль за соблюдением карантинных мер. Полицейские и военнослужащие Внутренних войск проводят обходы дворов и рынков, выявляя нарушителей, которые передвигаются по городу без соответствующего разрешения или не надевают маски, пишет 28 июля "Спутник-Азербайджан".

Кабмин Азербайджана принял решение, что до 6.00 по местному времени (05.00 мск) 5 августа в Баку, Сумгаите, Евлахе, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, а также в Апшеронском, Геранбойском, Гейгельском, Мингячевирском, Бардинском, Хачмазском, Сиязанском и Шекинском районах сохраняется строгий карантинный режим, приостановлена деятельность многих сфер услуг, торговли, работа метрополитена в столице. В выходные дни в этих городах и районах не будет работать общественный транспорт.

В Апшеронском районе полицейские в ходе рейдов привлекли к ответственности за нарушение карантинного режима 380 человек и три заведения общественного питания. 261 человек был привлечен к ответственности за нарушение масочного режима, 119 человек - за выход из дома без соответствующего разрешения. Три человека были арестованы в административном порядке, остальные - оштрафованы, пишут vesti.az.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Южная Осетия оставила в силе запрет на въезд из России", "111 человек вернулись в Азербайджан из лагеря близ Куллара", "Турбизнес в Абхазии столкнулся с жесткими требованиями российского Роспотребнадзора".

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