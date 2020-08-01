Сочинские юристы назвали спектаклем угрозу суицидом при сносе самостроя

01 августа 2020, 10:53

Попытка помешать исполнению решения суда о сносе самостроя является хулиганством, указали юристы после инцидента на Известинской улице в Сочи. Мужчина, который угрожал приставам самоубийством, рассчитывает, что самострой узаконят вопреки постановлению краевого суда и жалобам жителей окрестных частных домов.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 июля во время сноса семиэтажного самостроя по улице Известинской в Сочи владелец одной из квартир пригрозил приставам покончить с собой. Снос был приостановлен.

Владелец квартиры считает, что может остановить снос

Мужчина, угрожавший суицидом, Михаил Чертков, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что он 70-летний пенсионер из Новосибирска. Сославшись на обещания приставов, он сказал, что надеется в течение двух дней "решить вопрос" с отменой сноса. Чертков предположил, что уже поврежденный первый этаж можно будет восстановить. Он также уточнил, что узаконению самостроя, по его мнению, может помочь истечение срока давности.

"Я и супруга купили квартиру на четвертом этаже в этом доме в 2018 году, Мы все продали, что у нас есть в Новосибирске. Другого жилья у нас нет. Если дом снесут, то мы бомжи. Я очень часто прихожу сюда и являюсь как бы сторожем. Наблюдаю, чтобы ничего не разворовали. В доме нет коммуникаций, нельзя провести воду, свет, тепло, газ, канализацию, но когда я здесь, то я обхожусь без всего. Своими силами я сделал ремонт в квартире", - рассказал Михаил Чертков.

Он отметил, что после инцидента его никто не задерживал, он вернулся на съемную квартиру. Чертков отказался сообщить, сколько заплатил за квартиру в самострое и кому давал деньги. Заявление в полицию по факту мошенничества с деньгами дольщиков самостроя он писать не хочет, поскольку считает, что это бесперспективно.

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Очевидцы подтвердили, что мужчина, который угрожал суицидом, после того как приставы пообещали уехать и не сносить дом, куда-то ушел. Несмотря на то, что дом был оцеплен полицией и приставами, никто не остановил его.

"Вызванные на место бригады МЧС, скорой помощи, не пробыв на месте и пяти минут, уехали без оказания кому-либо помощи", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла " жительница Известинской улицы Вера Папикян. Действия мужчины она охарактеризовала как "спектакль на публику".

Ранее жители частных домов по улице Известинской жаловались, что из-за построенных выше по склону двух многоэтажек на них сходят оползни, а власти бездействуют. 29 февраля на sms-сервис "Кавказского узла" пришло сообщение, в котором говорится, что в связи с ситуацией на Известинской уже два года как объявлен локальный режим ЧС. "Мы боимся спать в наших домах, так как в любой момент могут произойти глобальные оползневые процессы, которые повлекут обрушение домов, и люди погибнут", - написали авторы сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Юрист Роман Шикарев, предоставленный "Кавказским узлом" для оказания юридической помощи жителям законных домов, сообщил, что 21 июля в Кубанском краевом суде рассматривалась апелляция владельцев квартир в самостроях на решение о сносе их домов.

"Суд принял сторону законных жителей и оставил решение Адлерского суда в силе. По делу были проведены экспертизы, в ходе которых было установлено, что самострои спровоцировали оползни и несут угрозу жизням людей. Дело еще не вернулось в Сочи. Сейчас мы ждем, когда оно вернется в Адлер, чтобы приставы исполнили вступившее в законную силу решение. Хотя мне непонятно - уже почти два года у приставов лежит постановление о сносе семиэтажного дома, почему они не исполняют решение суда?" - отметил юрист.

Юристы назвали хулиганством попытку помешать сносу дома

Роман Шикарев назвал действия мужчины, который угрожал суицидом, хулиганскими. "Это однозначно хулиганство и, полагаю, сговор с приставами, потому что остаются необъяснимыми два факта: почему мужчина спокойно после этого спектакля пошел по своим делам и его никто не задержал, и почему приставы не продолжили снос после того, как препятствие в виде мужчины было устранено", - указал юрист.

Он добавил, что жильцы самостроев, вопреки решению суда, еще надеются узаконить свои дома. "Каким путем это делается в Сочи, где половина самостроев в городе узаконены, а половина нет, остается только догадываться", - подчеркнул Шикарев.

Член краевой палаты адвокатов Александр Енин считает, что действия мужчины, угрожавшего суицидом, подпадают под действие уголовной статьи о хулиганстве. Аналогично квалифицировал действия мужчины и другой член адвокатской палаты края, Сергей Костюк. "Это однозначно хулиганство, но мужчина не задержан и дело против него не возбуждено, действия по сносу опасного для жизни людей дома не произведены, что наводит на определенные мысли о сговоре с мужчиной должностных лиц. Либо указывает на то, что они просто трусы, и в таких ситуациях не знают, как профессионально и правильно действовать, хотя закон наделяет их большими полномочиями - как полицейских, так и приставов", - прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию Известинской Сергей Костюк.

Дом возведен на землях под индивидуальное строительство

Корреспонденту "Кавказского узла" не удалось связаться с приставом, который, согласно информации на сайте Федеральной службы судебных приставов, полтора года ведет исполнительное производство по сносу дома.

По словам представителя Службы судебных приставов Адлера, который не пожелал назвать своего имени, застройщик является должником по более чем десятку дел. "Половину из этих дел ведут приставы Адлера, другую половину - приставы Москвы. Исполнительное производство по сносу дома было возбуждено еще в апреле прошлого года, однако из-за того, что было невозможно найти застройщицу, дело о сносе откладывалось", - рассказал представитель ФССП корреспонденту "Кавказского узла".

Администрация Сочи позволила застройщице возвести индивидуальный дом не выше трех этажей, однако она построила семиэтажку, сообщили в мэрии. "Суд по иску мэрии постановил снести самострой, но квартиры в нем были распроданы, и поэтому покупатели пытаются доказать, что их самострой может быть узаконен. Один из покупателей квартир пытался во время сноса здания воспрепятствовать сносу", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы мэрии.

Жильцы законных домов опасаются за свою жизнь

Жительница улицы Известинской Вера Папикян указала, что с каждым дождем на ее участок сходит грунт из-под самовольно построенных многоэтажек. Она вынуждена самостоятельно расчищать участок и вывозить землю. Соседи Папикян - Юрий Гевал, Илья Тимухин, Светлана Мезенцева, Лидия Быковская, Иван Савин - также пожаловались, что их дома разрушаются оползнями. Жители улицы отметили, что за собственные деньги делают укрепления против оползней и ремонтируют поврежденные дома. "Мы живем, как на вулкане", - посетовал Иван Савин.

Жильцы частных домов по Известинской подтвердили, что режим ЧС на их улице не снят, но никаких мер по его ликвидации не принимается. "Почему мы должны страдать из-за того, что кто-то незаконно построил, продал и купил самострои?" - возмутилась Лидия Быковская.

Вера Папикян уточнила, что в декабре 2019 года "чиновники имитировали исполнение своего же постановления ЧС". "Выделенные ими средств в размере трех миллионов они пустили не на укрепление и строительство опорной стены, а просто вывезли постоянно сползающий на наши дома грунт. При этом на наши просьбы отвести воду, укрепить свою же муниципальную дорогу реакции не последовало. Поэтому каждый дождь на наши дома идет водопад. Дома сверху, если их не снести, обрушатся на нас вместе с жильцами рано или поздно, так как грунт вымывается из-под самостроев. Поэтому проблема так и осталась: каждый дождь усугубляет положение - и наше, и людей, которые купили квартиры в этих двух домах. Но жильцы этих домов не хотят ничего слышать и считают нас, законопослушных местных жителей, своими врагами", - констатировала она.