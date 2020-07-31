Снос самостроя в Сочи приостановлен из-за угроз суицида владельца квартиры

31 июля 2020, 13:55

Во время сноса самостроя по улице Известинской в Сочи мужчина, купивший в доме квартиру, пригрозил приставам покончить жизнь самоубийством.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что из-за построенных выше по склону двух многоквартирных домов по улице Известинской в Сочи сходят оползни, пожаловались в марте жители нескольких частных домов поблизости. Они заявили, что массы земли повредили их дома, а власти бездействуют.

29 февраля сообщение от жителей улицы Известинской в Адлере пришло на sms-сервис "Кавказского узла". Авторы жалуются, что "из-за незаконной застройки оползневого склона многоквартирными домами" они оказались "в ситуации ЧС". "Мы боимся спать в наших домах, так как в любой момент могут произойти глобальные оползневые процессы, которые повлекут обрушение домов, и люди погибнут", - написали авторы. При этом они отметили, что власти объявили локальное ЧС, которое длится уже два года. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Жительница дома по улице Известинская Вера Папикян сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что была вынуждена выйти на улицу из-за «душераздирающего мужского крика», который она услышала сегодня около 11.30 мск.

"Я вышла на улицу и увидела, что семиэтажный самострой, который нависает над моим домом и который спровоцировал оползень на мой дом, оцеплен полицией, приставами и тяжелой техникой. На седьмом этаже в окно высунулся мужчина, у которого куплено жилье (в этом доме), и кричал", - рассказала Папикян, добавив, что мужчина требовал прекратить работы по сносу дома, угрожая самоубийством.

"Он требовал от всех присутствующих разойтись", - добавила она. Вера Папикян также отметила, что дом не был заселен, но квартиры в нем были распроданы.

Сотрудница службы судебных приставов Адлера подтвердила корреспонденту «Кавказского узла», что на сегодня назначен снос самостроя на улице Известинская. "Да, сегодня назначен снос самостроя по улице Известинской", - заявили в службе судебных приставов.

В УВД Сочи дежурный сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что ему ничего не известно по поводу попытки суицида на Известинской. "Нам таких сообщений не поступало", - сказал он.

Отметим, что по мнению адвоката краевой коллегии адвокатов Сергея Костюка, дольщики, "которые впоследствии попадают в разряд "обманутых", и затем начинают требовать от муниципалитета помощи в расселении, проведении коммуникаций либо достройке дома" прекрасно осознают, что покупают самострой на свой страх и риск. "В этой ситуации, я считаю, виноваты не только чиновники мэрии, судьи, которые принимают разные решения то узаконивая, то снося самострои, но и сами покупатели самостроев", - прокомментировал адвокат ситуацию с самостроем на улице Известинской.

"Кавказский узел" собрал советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".