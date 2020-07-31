Семь жителей Волгограда пострадали от аферы с земельными участками

31 июля 2020, 07:09

Житель Волгограда заподозрен в мошенничестве с землей. По результатам прокурорской проверки, он продавал участки под строительство частных домов, не имея никаких прав на землю.

По итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Волгограда по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Подозреваемый зная о том, что знакомый индивидуальный предприниматель арендовал земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 120 га в поселке Горная Поляна Советского района Волгограда, арендовал офис и через интернет разместил информацию о продаже участков под строительство частных домов в этой локации, сообщила 30 июля прокуратура Волгоградской области. При этом, по данным прокурорской проверки, он заключал предварительные договоры от имени индивидуального предпринимателя.

С апреля 2016 года по февраль 2019 года подозреваемый получил от семи человек около 3,5 миллионов рублей, которые использовал по своему усмотрению, говорится в сообщении на сайте ведомства. Уголовное дело расследуется УМВД России по Волгограду, прокуратура взяла ход расследования на контроль.

Максимальное наказание по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) составляет 10 лет лишения свободы.