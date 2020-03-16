Приговор вице-мэру Волгограда оставлен в силе

16 марта 2020, 13:52

Апелляционная инстанция отказалась смягчить приговор бывшему вице-мэру Волгограда Андрею Доронину, осужденному на три года колонии по делу о мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", 21 января суд приговорил Андрея Доронина к трем годам колонии общего режима, признав его виновным по делу о мошенничестве с автострахованием. Защита настаивала на условном сроке.

Показания на Доронина, который покинул пост вице-мэра в 2006 году, дал депутат Алексей Зверев, один из обвиняемых по резонансному делу о мошенничестве с автострахованием. Бывший вице-мэр признал в суде, что пытался получить от Зверева 15 миллионов рублей. Согласно приговору, Доронин получил от депутата 2,5 миллиона рублей, пообещав передать эти деньги правоохранителям для решения вопроса о прекращении его уголовного преследования. В действительности Доронин собирался похитить эти деньги, решили следователи и суд.

Волгоградский областной суд сегодня рассмотрел апелляционную жалобу на приговор, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь областного суда Екатерина Вальковская.

"В суде апелляционной инстанции адвокат сообщил, что состояние здоровья Доронина ухудшилось. В связи с этим он просил назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил без изменения квалификацию действий виновного, а также вид и размер назначенного ему наказания", - сообщила представитель суда.

Осужденный заслушал определение облсуда по видеосвязи из следственного изолятора, информирует ИА "Высота 102". Он просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. "Я во всем сознался, активно содействовал следствию. Опасности для общества не представляю. Состояние моего здоровья в СИЗО ухудшилось. В изоляторе каждую неделю по два раза обращался за медицинской помощью. Но врач пришел только один раз и назначил лечение", - рассказал суду Доронин.

Гособвинение сочло апелляционную жалобу Андрея Доронина "не подлежащей удовлетворению", и суд согласился с обвинителем, пишет агентство.

Комментариями от защиты осужденного относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, Алексей Зверев, а также еще два бывших депутата гордумы Волгограда, Алексей Щур и Федор Литвиненко, обвиняются в создании компании, которая, по данным следствия, фальсифицировала дорожные аварии ради получения страховок. Каждый из подсудимых, как считают правоохранители, заработал на этом от 33 до 50 миллионов рублей. В сентябре 2019 года все трое были отпущены судом из-под домашнего ареста.